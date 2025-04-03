Проводим больше времени с семьей – гороскоп на 4 апреля

3 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке напоминает о домашних делах и важности общения с близкими, намекая, что иногда ради этого стоит поступиться личным самовыражением и эгоизмом.

Фото: rambler