Общаемся со всеми вокруг – финансовый гороскоп на 16 апреля

Наш гороскоп поможет настроиться на гармоничный лад и принять взвешенные решения в течение дня.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать себя великими комбинаторами. Ваш интеллект работает исключительно продуктивно, выдавая множество интересных идей. В основном все они направлены на будущее и не могут быть реализованы непосредственно сейчас. Обязательно запишите где-нибудь перспективные идеи этого дня, чтобы вернуться к ним, когда настанет удобное время.
Телец
Сегодня для Тельцов, которые работают индивидуально и не заинтересованы в афишировании своей деятельности на публике, благоприятный может сложиться день. Любая исследовательская работа, начиная от поисков информации в архиве и заканчивая криминальным сыском, принесет положительные плоды. Хороший день для поисков дополнительной подработки.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться хороший день для профессионального обучения, и получения новых навыков в работе с информацией. Хорошо заниматься освоением компьютерных программ и технологий, благодаря которым вы сумеете значительно увеличить производительность своего труда. Проектные разработки в составе группы единомышленников также могут пойти весьма успешно.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности или заинтересованных в карьерном росте, день может сложиться успешно. Управленческие и организационные решения, которые вы предпримете в первой половине дня, могут оказаться весьма эффективными. Можно выходить на контакт с вышестоящим руководством и вносить свои идеи и предложения по усовершенствованию работы фирмы.
Лев
Сегодня Львы если заинтересованы в повышении репутации своей фирмы и стремятся расширить свои возможности, то в первой половине дня будет прекрасное время для шагов в этом направлении. Менеджеры, маркетологи, рекламные агенты смогут добиться положительных результатов. Успешно идет профессиональное обучение и обмен мнениями для повышения уровня квалификации.
Дева
Сегодня Девы в первой половине дня могут показать себя отличными финансистами. Можно заниматься планированием бюджета фирмы, проводить аудиторские проверки, анализировать расходы, составлять финансовые отчеты, находить резервы и точки роста для дальнейшего бизнеса. Ориентируйте себя на обновление и на оптимизацию бюджета. При наличии свободных денег, направляйте их на досрочное погашение кредитов.
Весы
Сегодня у Весов неплохой день для развития делового партнерского сотрудничества и публичной деятельности. Особенно это относится к первой половине дня. Можно заниматься устроением выставок, презентаций, творческих конкурсов и общественных мероприятий. Успешно проходят консультации и обслуживание клиентских заказов. Можно выступать на публике и делиться своими знаниями с окружающими.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может пройти весьма неоднозначно. Наиболее благоприятное время приходится на первую половину дня. Старайтесь все самые ответственные и важные дела закончить до полудня. Особенно это относится к работе с бумагами, информацией, и при проведении ремонтно-технических работ. Однако не следует проводить технические испытания и проявите деликатность в отношениях с коллегами.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов могут быть особенно актуальны вопросы деловой репутации, уровня профессионального статуса, ваш имидж и отношения с начальством. В первой половине дня успешно решаются вопросы для работников культуры, искусства, индустрии моды и шоу-бизнеса. Вы полны творческих замыслов и способны их успешно реализовывать. Можно экспериментировать и пытаться усовершенствовать методы.
Козерог
Сегодня Козероги могут успешно провести первую половину дня, работая в сфере недвижимости. Прежде всего, это относится к капиталовложениям в ремонт производственных помещений, в строительство, в коммунально-бытовой сектор и сельское хозяйство. Владельцы фирмы могу успешно заниматься благоустройством рабочих мест для своих сотрудников. В семейном бизнесе дела идут успешно.
Водолей
Сегодня Водолеи почувствуют в себе талант коммуникабельности. Вы с легкостью сумеете обзавестись множеством полезных знакомств. Занятые в торговле и в посредническом бизнесе будут крутиться как белка в колесе и добьются хороших результатов в работе. День благоприятен для работы с информацией, отчетами, документами. Консультанты и секретари-референты будут завалены работой.
Рыбы
Сегодня Рыбы, которые работают с информацией или по роду деятельности общаются с большим количеством людей, наибольшего успеха в этот день добьются. Ваш интеллект сейчас прекрасно улавливает степень материальной выгоды в любой ситуации. Поэтому девизом этого дня может стать тезис – «заработай деньги свои собственным умом».