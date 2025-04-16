Кидаемся в хобби с головой — гороскоп на 17 апреля

16 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце зовет к расширению горизонтов.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что уместен не только возврат к знакомым контактам, путям или знаниям, но и настрой на формирование такой базы с нуля. Приветствуется интерес к учебе, туризму, спорту. Хорошо готовиться к путешествию: изучать маршруты и рейсы, проверять готовность транспорта, снаряжения и связи, собирать команду, искать путеводители и разговорники. В некоторых направлениях день принесет разочарование в виде нехватки денег или комфорта, утраты былых идеалов или остывания чувств. Могут потерять привлекательность отдельные места и культурные ценности прошлого. Овен Сегодня для Овнов остаются важными идеи личного развития. Многим Овнам будут интересны зарубежные связи, темы путешествий, образования, спорта и расширения бизнеса, возможности реализовать свой литературный или иной талант. Душевный подъем, вызванный новыми мечтами и надеждами, может сопровождать их вплоть до ночи. Некоторые ограничения в этот день может нести личная жизнь или финансовая сфера. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют критичнее относиться к новым вестям, предложениям и идеям (особенно приходящим издалека, например, от зарубежных друзей, иногородних коллег или дальней родни). И собственные надежды, и чужие обещания в данный момент лучше «делить на два», хотя их можно и нужно обдумывать. Намеренное сужение горизонтов избавит от лишней траты времени, денег и других ресурсов. Близнецы Сегодня Близнецам день дает простор для общения и обсуждения новых идей. Приветствуя подобный настрой и всячески его поощряя, звезды предостерегают от слишком поспешного утверждения любых новых планов: какими бы заманчивыми и прогрессивными они ни были, в данный момент им не хватает формальной базы. К счастью, уже не ограничено свободное развитие духа, уместен обмен идеями и поиск единомышленников. Рак Сегодня Ракам звезды советуют быть любознательнее и общительнее, расширять свои познания и круг связей. Не время ограничиваться знакомыми, но устаревающими представлениями в сферах, связанных с карьерой, научной деятельностью, дальними краями и ростом личных возможностей. Не стоит также забывать о здоровье, образовании и правовом контексте событий: все это может стать важным для достижения цели. Лев Сегодня Львов день удерживает на волне душевного подъема. Он подпитывает их творческие идеи, интеллектуальные и духовные интересы, стремление к знаниям, путешествиям и расширению горизонтов, а также их активные хобби (игры, туризм, спорт). Чуть меньше оптимизма он может принести в любви, материальных делах, юридической и профессиональной сферах, но звезды намекают, что и это вскоре поправимо. Дева Сегодня Дев день заряжает ментальным оптимизмом, добавляет им духовного огня или творческого воображения. Он может подарить им идеи в связи со сложной ситуацией, в которой они пока плохо ориентируются и чем-то рискуют. Гораздо хуже в эти сутки им могут даваться рутинные задачи, формальные контакты и бытовые повседневные дела. Не стоит планировать на сегодня уборку дома, скучную официальную встречу. Весы Сегодня Весам этот день подарит немало ценного, если они настроены на интересное общение, пополнение знаний, поддержку своих зарубежных контактов или возобновление отложенных переговоров. Он подходит для оживления диалогов и обмена идеями. Но он не даст везения во всем. Некоторые пути будут закрыты, часть событий разочарует. В роли ограничителя может выступить лимит времени или собственное самочувствие. Скорпион Сегодня Скорпионам на пороге нового этапа дел пригодятся такие качества, как коммуникабельность, любознательность и умение работать с информацией. Они помогут им ориентироваться в новых данных и средствах связи, а также правильно выбирать помощников и подчиненных, в том числе, зарубежных и иногородних. Сегодня желательно аккуратнее распоряжаться деньгами, следить за качеством покупок либо отложить их. Стрелец Сегодня Стрельцы выигрывают за счет своей общительности, эрудиции, остроумия или богатства идей. Им не стоит медлить, если они хотят добавить себе популярности в нужных кругах, узнать новости или обзавестись контактами потенциальных партнеров. Их слабой стороной может стать дисциплина, эстетический вкус, финансовая часть. Многие Стрельцы будут испытывать проблемы с выражением своих тайных чувств. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют заняться набором информации. Чем больше данных будет добыто по разным каналам, тем больше станет пищи для размышлений (в том числе, о возможных рисках). Это подходящий день для расширения кругозора, но лишь в свободном посильном формате. В других делах он способен принести помехи, разочарования и ограничения. Возможно плохое самочувствие, нехватка дисциплины. Водолей Сегодня Водолеям открыты пути свободного общения. Они могут использовать этот день для встречи со своими единомышленниками, для поиска новых источников идей, способов связи или вариантов развития проектов. Будет естественным интерес к вопросам образования и зарубежным контактам. Стоит повременить с утверждением официальных планов и программ, в том числе, их бюджета и каналов финансирования. Рыбы Сегодня Рыбы могут столкнуться с ограничениями, которые им выставляет прошлое. Это может быть их личный консерватизм в некоторых вопросах, комплекс прежних чувств, наличие стойких старых вкусов или профессиональный статус, налагающий на них ответственность. Рыбы, горячо приветствующие в своей жизни новые идеи, могут обнаружить, что эмоционально, формально и технически еще не готовы им следовать.