Держим деньги при себе – финансовый гороскоп на 19 апреля

Наш гороскоп предлагает советы по тому, как лучше справляться с эмоциями и использовать энергетику дня для достижения баланса и успеха.
Овен
Сегодня для Овнов день таит в себе ряд проблемных моментов, которые необходимо учитывать в работе. Прежде всего, звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий. Далее, есть риск нанести ущерб недвижимой собственности, которую вы используете для нужд своего бизнеса.
Телец
Сегодня Тельцам, вероятно, предстоит пережить непростой день. Главная сложность может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Вам может поступить неприятное известие из конфиденциальных источников, отчего вы можете пребывать в смутных сомнениях и эмоциональных переживаниях. И это не лучшим образом отразится на выполнении текущей работы.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может быть полон финансовых соблазнов. Прежде всего, вы можете переоценить свои финансовые возможности и ввязаться в слишком рискованное предприятие. Вероятность безвозвратно лишиться крупной суммы денег сегодня велика. Поэтому звезды советуют максимально ограничить свои расходы, даже если вам покажется, что вложения принесут быструю отдачу.
Рак
Сегодня Раки, занятые ремонтно-строительными работами, могут столкнуться с серьезными трудностями. Подрядчики могут нарушить договоренности и не поставить своевременно строительные материалы – это может привести к потере времени в простое. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство и ремонт, то звезды советуют вам отложить это на другой день.
Лев
Сегодня у Львов могут осложниться вопросы с транспортом и связью. Компьютеры, Интернет, сотовая связь будут чаще обычного выходить из строя. На дороге, в поездках могут происходить какие-то непредвиденные происшествия: автомобиль может ни с того ни с сего заглохнуть, или вы попадете в пробку и опоздаете на важную деловую встречу. Одной из причин неприятностей может стать ложная информация.
Дева
Сегодня у Дев высокой степени напряжения может достигнуть тема заработка. С одной стороны вы можете получить достаточно высокий доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. Звезды предостерегают тех финансистов, которые не чувствуют себя достаточно опытными профессионалами, не ввязываться в авантюры. От шопинга тоже лучше воздержаться.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения вверх по карьерной лестнице. Начальство не склонно воспринимать ваши инициативы с благосклонным вниманием и серьезностью. Кроме того, вы, вероятно, будете не склонны сегодня к последовательному и целеустремленному поведению. Напротив, можете часто поддаваться эмоциональным перепадам настроения, что негативно отражается на деловых качествах.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, которые иногда поступают не строго в рамках закона, могут столкнуться с неприятностями. Водителям транспорта могут выдать штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Торговцы могут подвергнуться контрольным закупкам и ревизиям со стороны представителей фискальных властей. Любая тайная или секретная деятельность может пойти неудачно.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, работающих в сфере финансов и высоких технологий, вероятны серьезные сбои в работе. Ошибка при введении реквизитов платежа может привести к отправке денег не по назначению. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности технических поломок. То же самое относится к тем, кто работает в научно исследовательском институте.
Козерог
Сегодня Козерогам может быть, весьма непросто сохранять эмоциональное равновесие. И, тем не менее, звезды призывают вас, прежде всего, к этому. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. И на вашу нервную систему могут лечь большие нагрузки. Старайтесь дистанцироваться от контактов с излишне шумными и агрессивными людьми.
Водолей
Сегодня у Водолеев наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, будет допущена ошибка. После проведения служебного расследования вы можете отправиться в вынужденную командировку. Также возможно, нелегко придется тем, кто работает на вахте – начальство может ужесточить требования к дисциплине.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют продолжать заниматься укреплением деловых связей. Удачно идут дела у работников транспорта, связи, торговли, сферы информационных услуг, образования и новейших научных разработок. Рекомендуется воздерживаться от инвестиций в рискованные спекулятивные проекты ввиду того, что их эффективность сейчас весьма сомнительна. Лучше пока воздержаться от принятия решений.