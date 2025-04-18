Держим деньги при себе – финансовый гороскоп на 19 апреля

Сегодня нам не стоит куда-либо вкладывать деньги.

Наш гороскоп предлагает советы по тому, как лучше справляться с эмоциями и использовать энергетику дня для достижения баланса и успеха.

Овен

Сегодня для Овнов день таит в себе ряд проблемных моментов, которые необходимо учитывать в работе. Прежде всего, звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий. Далее, есть риск нанести ущерб недвижимой собственности, которую вы используете для нужд своего бизнеса.

Телец

Сегодня Тельцам , вероятно, предстоит пережить непростой день. Главная сложность может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Вам может поступить неприятное известие из конфиденциальных источников, отчего вы можете пребывать в смутных сомнениях и эмоциональных переживаниях. И это не лучшим образом отразится на выполнении текущей работы.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день может быть полон финансовых соблазнов. Прежде всего, вы можете переоценить свои финансовые возможности и ввязаться в слишком рискованное предприятие. Вероятность безвозвратно лишиться крупной суммы денег сегодня велика. Поэтому звезды советуют максимально ограничить свои расходы, даже если вам покажется, что вложения принесут быструю отдачу.

Рак

Сегодня Раки , занятые ремонтно-строительными работами, могут столкнуться с серьезными трудностями. Подрядчики могут нарушить договоренности и не поставить своевременно строительные материалы – это может привести к потере времени в простое. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство и ремонт, то звезды советуют вам отложить это на другой день.

Лев

Сегодня у Львов могут осложниться вопросы с транспортом и связью. Компьютеры, Интернет, сотовая связь будут чаще обычного выходить из строя. На дороге, в поездках могут происходить какие-то непредвиденные происшествия: автомобиль может ни с того ни с сего заглохнуть, или вы попадете в пробку и опоздаете на важную деловую встречу. Одной из причин неприятностей может стать ложная информация.

Дева

Сегодня у Дев высокой степени напряжения может достигнуть тема заработка. С одной стороны вы можете получить достаточно высокий доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. Звезды предостерегают тех финансистов, которые не чувствуют себя достаточно опытными профессионалами, не ввязываться в авантюры. От шопинга тоже лучше воздержаться.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения вверх по карьерной лестнице. Начальство не склонно воспринимать ваши инициативы с благосклонным вниманием и серьезностью. Кроме того, вы, вероятно, будете не склонны сегодня к последовательному и целеустремленному поведению. Напротив, можете часто поддаваться эмоциональным перепадам настроения, что негативно отражается на деловых качествах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , которые иногда поступают не строго в рамках закона, могут столкнуться с неприятностями. Водителям транспорта могут выдать штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Торговцы могут подвергнуться контрольным закупкам и ревизиям со стороны представителей фискальных властей. Любая тайная или секретная деятельность может пойти неудачно.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов , работающих в сфере финансов и высоких технологий, вероятны серьезные сбои в работе. Ошибка при введении реквизитов платежа может привести к отправке денег не по назначению. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности технических поломок. То же самое относится к тем, кто работает в научно исследовательском институте.

Козерог

Сегодня Козерогам может быть, весьма непросто сохранять эмоциональное равновесие. И, тем не менее, звезды призывают вас, прежде всего, к этому. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. И на вашу нервную систему могут лечь большие нагрузки. Старайтесь дистанцироваться от контактов с излишне шумными и агрессивными людьми.

Водолей

Сегодня у Водолеев наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, будет допущена ошибка. После проведения служебного расследования вы можете отправиться в вынужденную командировку. Также возможно, нелегко придется тем, кто работает на вахте – начальство может ужесточить требования к дисциплине.

Рыбы