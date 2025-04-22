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Будем качаться на эмоциональных качелях — гороскоп на 23 апреля

22 апреля 2025ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рыб меняет эмоциональную картину событий.

Будем качаться на эмоциональных качелях — гороскоп на 23 апреля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможно желание прервать оживленные контакты, на время уйти в тень и даже в чем-то уступить позиции. Может появиться тяга к молчанию, погружению в мир кино или музыки. Важнее азарта, побед и призов могут стать духовные ценности и внутренний покой. Уместен переход к более ровному ритму жизни в целом или снижению активности в отдельных сферах (прежде всего, связанных с большой энергоотдачей, рисками, игрой, борьбой и внедрением новшеств). Уместен настрой на внутреннюю перезагрузку, подведение итогов и прощание с прошлым.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться со спадом физической энергии, снижением красноречия либо интеллектуальной активности. Вектор их внимания может сместиться с будущего в прошлое, а тягу к общению может сменить потребность в уединении. Среди плюсов этой (временной) тенденции - возможность отдохнуть от чересчур интенсивных контактов и бурной умственной работы, дать больше воли чистому воображению.

Телец

Сегодня Тельцам день дает время успокоиться, прислушаться к своей интуиции, привычкам или чувствам. Волнующий процесс обновлений сегодня может быть приостановлен — зато появится настроение и возможность еще раз оглянуться назад, чтобы свериться со своими старыми планами и подвести некоторые важные итоги. Будет полезно взять перерыв в трудоемком рискованном начинании, чтобы восстановить свои силы.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют вспомнить о таких понятиях, как долг, дисциплина, ответственность, внимательность и секретность. Активную разработку планов на будущее и неформальные контакты стоит временно отложить, а любые запросы снизить. Желательно сосредоточиться на незавершенных обязательствах, а если их нет, то на своих текущих профессиональных задачах и приватных практических вопросах.

Рак

Сегодня Раки могут реже обращать внимание на новые тенденции, больше доверять своему природному чутью, классическому образованию и профессиональному опыту. Ракам, не уверенным в своей способности оценить ситуацию, пригодится поддержка давнего друга или зарубежного коллеги. Можно сделать перерыв в целевых совещаниях на новые темы, поскольку пока в них сложно рассчитывать на свежую информацию.

Лев

Сегодня у Львов может стать меньше энергии и пробивной силы, у них возможен момент слабости или мнительности, но это не означает, что им надо самоустраниться со сцены событий и пустить дела на самотек. Если открытые действия временно невозможны, можно действовать тайно (например, искать надежных помощников и доверенных лиц, чтобы подстраховать себя на случай критичной непредсказуемой ситуации).

Дева

Сегодня Девам может не понадобиться их новый настрой, заставляющий быть начеку или нервничать. Многие Девы снова окажутся в обществе надежного человека или в знакомой обстановке, которая по контрасту может показаться им чересчур предсказуемой, скучной и сонной. Маловероятны горячие дискуссии, открытия и свежие новости. Уместен перерыв в сложных работах, тренингах и разговорах на актуальные темы.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют поставить для себя в приоритет рутинные повседневные обязанности в быту или на работе. Если речь идет о делах домашних, не стоит забывать о питомцах и о слабых членах семьи, они могут ждать своей доли эмоционального внимания и заботы. Стоит позаботиться и о собственном здоровье: заняться профилактикой недугов, проконтролировать самочувствие, подвести итоги лечения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что настало подходящее время для отдыха с элементами эмоционального расслабления, и советуют воспользоваться такой возможностью. Новый ритм жизни или одно, но напряженное событие могут отнимать много энергии, и если ее не восстанавливать вовремя, есть риск переутомиться, заработать нервный срыв и сойти с дистанции. Нужный настрой обеспечит знакомая обстановка.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день может сделать менее энергичными и общительными, переключить их внимание с большого внешнего мира на закрытую частную жизнь. Возможно, им придется остаться дома, отложить путешествие или игру, сделать перерыв в новом начинании или увлекательной дискуссии. Ситуации дня могут погрузить в тишину и одиночество, навеять воспоминания и напомнить о необходимости с чем-то попрощаться.

Козерог

Сегодня Козероги могут не бояться новых сюрпризов. Этот день позволяет им сбросить эмоциональное напряжение и вернуться к спокойному знакомому режиму. Звезды советуют не форсировать события (например, работы в доме) и стараться больше отдыхать, выбирая закрытую обстановку и проверенных людей в качестве своих компаньонов. В обязательных текущих делах не стоит чрезмерно расширять список задач.

Водолей

Сегодня для Водолеев снижается интенсивность сотрудничества и риск конкуренции. Смягчается и острота разногласий в частной жизни. Возможно информационное затишье. Образовавшуюся паузу можно заполнить несложными занятиями. Рекомендуемый настрой на время перерыва — умеренность и отсутствие демонстративности. Звезды советуют не тратить много сил на общение, быть скромнее в мелких расходах и питании.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно учитывать собственные интересы (базовые потребности, привычки, настроение, нюансы самочувствия). Это не лучший момент для бесконтрольных излишеств и потакания всем своим капризам, но звезды советуют не отказывать себе в необходимом, например, в тишине и молчании, если накопилась усталость от интенсивного общения. Нежелательно активно заниматься новыми для себя задачами.
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