Старые методы лучше новых – финансовый гороскоп на 24 апреля

Без лишней суеты и громких обещаний, наш гороскоп поможет настроиться на нужную волну, понять, где стоит проявить инициативу, а где — просто отпустить ситуацию.
Овен
Сегодня Овны, у которых есть нерешенные вопросы с местом жительства, могут столкнуться с тем, что эта проблема станет перед вами в самой острой форме. Это касается тех, кто работает на нелегальном положении, без прописки и регистрации. Проверка со стороны официальных властей может выявить эти нарушения, и все закончится вашим увольнением. Также важно соблюдать дисциплину труда.
Телец
Сегодня у Тельцов может усилиться напряжение в деловых связях. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности может наталкиваться на серьезные препятствия. Деловые поездки и встречи внезапно срываются по независящим от вас причинам. Из-за нарушения сроков поставок вы можете потерять доверие партнеров.
Близнецы
Сегодня Близнецы, возможно, будут вынуждены прилагать большие усилия для увеличения своего уровня доходов. Деньги в этот день даются вам нелегко, и приходится расходовать много энергии. Вы можете получать невыгодные заказы, требующие больших затрат по времени. Поскольку ваши услуги могут не пользоваться высоким спросом, то придется соглашаться на те варианты, что есть.
Рак
Сегодня у Раков день может сложиться неблагоприятно для карьерного роста и делового партнерства. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. Вас могут попытаться оттеснить с рынка услуг. Однако звезды советуют вам проявить выдержку и не предпринимать ничего радикального. Не рекомендуется подписывать договора о сотрудничестве. Работа с клиентами также может пойти с осложнениями.
Лев
Сегодня Львам, вероятно, предстоит пережить достаточно непростой день. Напряжение может исходить от представителей фискальных служб. Вам могут устроить проверки, контрольные закупки с тем, чтобы поймать вас на нарушениях. Также могут поступить штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения при вождении автомобиля. Старайтесь своевременно оплачивать счета.
Дева
Сегодня Девы, занятые организацией и развитием акционерных обществ могут прилагать усилия по привлечению финансовых инвестиций в развитие бизнеса. Однако вряд ли вам удастся добиться в этом серьезного положительного результата. Звезды, также не советуют вам заниматься групповой деятельностью, обсуждать планы на будущее с компаньонами, выполнять проектно-конструкторские работы.
Весы
Сегодня у Весов главную проблему дня могут составлять трудности в деловом партнерстве. Может так случиться, что у вашего основного партнера будут неприятности. Он может понести материальный ущерб. Косвенно это ударит и по вашим личным интересам в бизнесе. Конкуренты могут среагировать на временное ослабление ваших позиций и попытаются оттеснить вас с рынка услуг. Старайтесь полагаться на себя.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, работающих в трудовом коллективе, могут осложниться отношения с коллегами. Особенно это относится к офисной работе. Вы, или кто-то из сотрудников, можете допустить ошибку при работе с цифрами. Если ваша фирма работает над поставками товаров на импорт или экспорт, то ошибка может привести к служебному расследованию и вынужденной командировке.
Стрелец
Сегодня Стрельцов, имеющих свой бизнес, могут увлекать грандиозные планы в бизнесе с широким размахом. Возможно, вы собираетесь потратить немалые деньги под масштабные проекты. Однако звезды не рекомендуют этого делать, ввиду того, что сейчас неблагоприятное время. Внешние обстоятельства могут радикально поменяться в любой момент, и ваши планы могут утратить актуальность.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют, как можно меньше общаться со своим основным партнером по бизнесу. Особенно это относится к тем случаям, когда ранее между вами возникли противоречия из-за условий пользования производственными помещениями и оплаты аренды и коммунальных услуг. Может обостриться вопрос в том, кто и в какой степени будет нести финансовые расходы по содержанию помещений.
Водолей
Сегодня у Водолеев в целом может сложиться вполне позитивный день для индивидуальных видов деятельности. Вы можете получить выгодный заказ и успешно работать над ним. Однако ваш рабочий ритм могут вмешаться внешние факторы. Прежде всего, речь идет о поступающей информации. Звезды не рекомендуют вам заниматься обсуждением посторонних вопросов с коллегами в рабочее время.
Рыбы
Сегодня у Рыб, занятых творческими видами деятельности, может сложиться не самый лучший день. Это относится ко всем, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом. Не следует принимать предложения сделать инвестиции в рискованные проекты. Бизнес-план, составленный сегодня, может не оправдать ожиданий.