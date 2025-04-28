Креативничаем по полной программе — финансовый гороскоп на 29 апреля

Наш гороскоп расскажет, на что стоит обратить внимание каждому знаку зодиака и как лучше настроиться на позитивный лад.
Овен
Сегодня у Овнов день может иметь некоторые неопределенности. Прежде всего, звезды сомневаются, что вы в состоянии правильно понять, в чем именно на данный момент состоит наиболее перспективное и выгодное направление развития вашего бизнеса. Также у вас недостаточно информации для тактически выверенных шагов. Есть риск быть обманутыми, если вы согласитесь принять участие в их инвестиционных проектах.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть способны генерировать много идей и проектов по развитию бизнеса. Ваша активность в налаживании деловых связей может быть вознаграждена в дальнейшем. Это хороший день для торгово-закупочной деятельности, расширения количества подписчиков в сетевом маркетинге, работы в социальном секторе, деловых поездок и встреч. Однако лучше не попадать в поле зрения вышестоящего руководства.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут попасть в такую ситуацию, которая с вами была уже когда-то прежде. Чувство дежавю особенно отчетливо может проявиться в том случае, если вы в прошлом имели неприятные контакты с судебно-правовой системой. Нечто подобное может с вами произойти и на этот раз. Однако вы застрахованы от любых неприятностей, если ведете честный бизнес. Наиболее удачно день сложится для тех, кто работает физически.
Рак
Сегодня у Раков прекрасный день для проявления инициативы и смелых начинаний в бизнесе. Вы можете почувствовать в себе дар предвидения. Поэтому можете быть способны действовать на опережение и уклоняться от возможных неприятностей. Бизнесмены, запуская проекты, не должны на этом этапе вкладывать в них свои личные деньги. Ваша наиболее оптимальная роль — объединить интересы разных деловых людей вокруг проекта.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться весьма неоднозначная картина дня. С одной стороны день сулит значительное продвижение в делах и решение многих тех вопросов, которые долгое время висели в неопределенности. Например, вам удастся заручиться поддержкой со стороны вышестоящего руководства. Однако вам не удается договориться с ключевыми партнерами и подписать с ними договор.
Дева
Сегодня для Дев, работающих в иностранных компаниях у себя дома или за границей, этот день может стать поворотным в вашей профессиональной судьбе. Дело в том, что вы рискуете допустить ошибку в работе или не выполните должным образом свои обязанности. В результате контракт с вами может быть разорван. Негативный психологический фон в трудовом коллективе сыграет тут не последнюю роль.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с попытками мошенников присвоить ваши кровно заработанные финансы. Чтобы не попасть в подобную переделку, звезды советуют застраховать свое основное имущество от рисков. Далее имеет смысл воздерживаться от шопинга и инвестиций в рискованные коллективные проекты. Это неблагоприятное время для финансовых спекуляций и заимствований.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов прекрасный день для проведения рекламной компании и расширения спектра предоставляемых услуг. Туристические агентства, дизайнерские студии (с созданием сайтов и продвижением товара в интернете), смогут заключить выгодные контракты и получить заказы, которые надолго обеспечат вам прибыль. Удачно решаются юридические споры, можно заключать мировые соглашения.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут возникать недоразумения при общении с коллегами по работе. Возможно, вам не удастся внятно объяснить свою позицию, и могут возникнуть недоразумения. Это может привести к ошибкам в работе и мелким неурядицам. Особенно тщательно следует работать с цифрами, которые вводите в компьютер. Проверяйте и перепроверяйте правильность заполнения документов.
Козерог
Сегодня Козероги почувствуют в себе усиление предпринимательского азарта и склонности к авантюрам. Однако желание быстро и без особых усилий заработать много денег вряд ли будет оправдано. Звезды предостерегают вас от участия в финансовых пирамидах и высокодоходных инвестиционных фондах. Задачей этого дня для вас является любым способом уберечь свои деньги от потерь.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют активизировать свою деятельность в сфере недвижимости. Если вы сдаете свои помещения в аренду или субаренду, то поинтересуйтесь, насколько условия использования вашего офиса, магазина, гаража, квартиры соответствуют тому, что было прописано в договоре. Вполне вероятно, что вы обнаружите ряд несоответствий. Не следует заключать новые договора с недвижимостью.
Рыбы
Сегодня для Рыб творческих профессий: художников, музыкантов, артистов шоу-бизнеса, театра, удачно может сложиться этот день. Владельцы магазинов детских товаров, спортивной и модной одежды, ювелирных салонов могут получить дополнительную прибыль. Однако могут возникать и проблемные темы. Возможны сложности в установлении деловых связей, в коротких поездках и в поиске необходимой информации.