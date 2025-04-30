Стоит быть аккуратнее с желаниями — гороскоп на 1 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что вероятны помехи в виде недомоганий, задержек, сужения возможностей, неудачных погодных или дорожных условий. К полудню Луна в Раке усилит тягу к эмоциональной и духовной близости. Возрастет потребность в доме и семье, а также в творческом вдохновении, музыке, любви, удовольствиях. При стремлении к любовному или семейному идеалу, фактическая ситуация не во всем окажется идеальной. Возможна оторванность от реальности, доля неясности и притворства, податливость на различные соблазны. Может иметь изъяны выбор покупки, подарка, места для свидания или пикника.
Овен
Сегодня для Овнов день может стартовать с разочарований. Утром их может ждать задержка вестей или закрытие путей, срыв или перенос части заманчивых планов. В течение дня они могут пребывать в любовных фантазиях, оставаться рассеянными в бытовых делах, обманываться насчет согласия своих вкусов со вкусами домочадцев, а также не совсем реалистично представлять себе свои текущие финансовые возможности.
Телец
Сегодня у Тельцов день усилит новые настроения. Даря им тайные надежды, одновременно он будет вселять в них долю неуверенности. Им может требоваться некоторое время для того, чтобы освоиться в предложенной обстановке или привыкнуть к изменениям в своем внутреннем мире. Их могут преследовать вполне естественные сомнения — в том числе, связанные с покупками, с выбором маршрутов или способов связи.
Близнецы
Сегодня для Близнецов начало этого дня может оказаться не слишком удачным (особенно, если они рождены в середине июня). Звезды советуют переждать период ограничений и включаться в намеченные дела ближе к полудню. При этом стоит готовиться к возникающим вопросам и вероятности ошибок при выборе вслепую. Не стоит делать покупки, предварительно не согласовав их с семьей, любимым человеком или друзьями.
Рак
Сегодня Ракам нелегко избежать надежд, колебаний и заблуждений — особенно, если они принялись мечтать о некой заманчивой цели, о которой пока не имеют достаточно ясного представления. При этом возможны и мелкие, и серьезные промахи. Критичную ошибку больше рискуют допустить июньские Раки: им сейчас желательно осторожнее строить планы, поддаваться своим любовным, карьерным и другим новым мечтам.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют начать день с уточнения своих задач на ближайшие дни. Не исключено, что обстоятельства вынудят их временно сузить запросы и поле для действий. Возможно, придется отложить на пару дней романтические планы, поездку или встречу с друзьями, чтобы погрузиться в необходимые деловые процессы, отдать дань домашним делам, семейным традициям или позаботиться о своем здоровье.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не торопиться с выстраиванием четких планов на будущее — особенно, когда дело касается места жительства, финансовых нужд или романтических перспектив. Приятные надежды сейчас могут нести в себе скрытые проблемы. Чревата доверчивость и лучше прямо спросить о том, что вызывает сомнения. Обсуждение таких тем не будет помехой приятному отдыху в компании друзей или родни.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют стать более чуткими к нюансам чужого поведения и к тем новым оттенкам, которые ждут их при взаимодействии с людьми. И в деловых, и в личных отношениях могут появиться незнакомые элементы соблазна, недопонимания или недосказанности. Может наметиться как взаимное очарование друг другом, так и взаимный либо односторонний обман (возможно, ненамеренный и невольный).
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно начать день с уточнения деталей и возможных вариантов. Включаясь в необходимые дела (в том числе, отправляясь в дорогу), сегодня стоит иметь в виду вероятность вопросов, новшеств и мелких разночтений. Не помешает поддерживать связь с помошниками и нужными людьми. Не всегда будут верными чужие подсказки и мнения, иногда будет выгоднее полагаться на собственное чутье.
Стрелец
Сегодня Стрельцов начало дня может в чем-то разочаровать. Возможно, их подведут люди, на которых они вчера рассчитывали, станет чуть меньше собранная ими компания друзей или окажется не слишком подходящей обстановка. Дальнейшее развитие событий потребует от них внимания к внешне приятным заманчивым деталям, за которыми может скрываться подвох (это особенно вероятно в любви и в денежных делах).
Козерог
Сегодня Козерогам необходимо считаться с обстановкой. Если они не одни, им предстоит подстраиваться под чужие настроения и потребности. Возможно, им придется проявить деликатность в адрес близких, гостей или супруга. Уступки чужим вкусам и секретам могут создать предпосылки для их дискомфорта на будущее. Им стоит чутко оценивать мотивы тех, кого они впускают в свой дом и семью, особенно надолго.
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть разочарованы ходом событий, если строили на этот день грандиозные широкие планы. Мероприятие, мысли о котором их вдохновляли, может быть отменено или переведено в более скромный формат по вынужденной причине (например, материальной). Приятные детали романтической, кулинарной или иной программы могут требовать хлопот, что снизит уровень ожидаемого от них удовольствия.
Рыбы
Сегодня Рыбам события дня прямо или косвенно укажут на изменившиеся ценности в их жизни. В зависимости от ситуации, такие знаки могут касаться финансовых возможностей, эстетических или покупательских предпочтений, романтических симпатий или духовных акцентов. Возможно, придется иначе организовать бюджет, быт, свидание или праздничное мероприятие. Стоит пропустить утренние часы, как непродуктивные.