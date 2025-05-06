Друзья придут на помощь — гороскоп на 7 мая

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы напоминает о рутине, здоровье и чувстве долга, но отношение к этим вещам может оказаться несколько пренебрежительным.

Гороскоп на сегодня говорит, что, возможно, будут игнорироваться важные мелочи, окажется ослаблен контроль, начнет не хватать порядка, исполнительности, дотошности и аккуратности. Могут напомнить о себе хронические недуги или вскрыться старые недоработки. Выполнять рутинные задачи чаще будут «старые кадры». Возможна неофициальная помощь от друзей. Не помешает повышенная скрупулезность в медицинских процедурах, так как в них возможны ошибки, лишние действия или случаи небрежности.

Овен

Сегодня Овнам лучше не планировать важные встречи и трудоемкие начинания. Не стоит надеяться на большой простор для творчества, игр и свободной инициативы. Может не быть настроения и для любви. Звезды советуют заниматься лишь необходимыми по ситуации мелкими рутинными делами практического характера и не забывать о контроле за самочувствием (особенно, если имеются хронические недомогания).

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на удачу во многих делах, но лишь в определенных рамках, достаточных для поддержки их самолюбия. Им вряд ли стоит надеяться на крупные бонусы в виде добавочного везения, например, на дополнительный доход или избыточное проявление чувств. Тельцы, мечтающие о переменах, столкнутся с границами, все еще задаваемыми им старыми планами, правилами или обязательствами.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что не лучший день для абстрактного мышления, и советуют отдавать предпочтение решению чисто практических задач. В частности, хорошо заниматься хозяйственными делами и наводить порядок в доме. И на работе, и в семье важно считаться с правилами и уметь с чем-то смиряться, например, с выжиданием, ограничением своего пространства или неприятием своих взглядов.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на успех в своих текущих делах, если оценят обстановку в деталях и заранее поставят себе реалистичные границы, например, проложат разумный маршрут и рассчитают время поездки. Попытка расширить планы за счет дополнительных пунктов чревата непродуктивной тратой времени и разочарованием. Составив программу своих действий утром, в течение дня не стоит ее менять.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют отказаться от авантюрного и напористого стиля поведения, а также от излишеств (например, в питании). Не стоит выбирать этот день для собственной инициативы: независимо от ее цели, может не хватить энергии или не быть нужных условий. В делах финансовых совет означает временный отказ от лишних трат, дотошные проверки и включение проверенных старых систем подстраховки.

Дева

Сегодня у Дев есть моральная поддержка или источник везения, но область их удачи не везде одинаково широка. В некоторых направлениях они будут ограничены, например, столкнутся с отсутствием нужных людей или закрытыми дверями, с пренебрежением или отказом. Это может задеть их, особенно при рождении в середине сентября. Звезды советуют смириться и обещают, что вскоре подобные барьеры будут сняты.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют побыть в одиночестве, смириться со скукой, ограничениями или зависимостью от обстановки. Причиной, удерживающей в уединении или вынуждающей к скромности запросов, может оказаться служебная занятость или необходимость держать под контролем здоровье. Даже при полной свободе и отличном самочувствии стоит воздержаться от излишеств и повременить с внешней активностью.

Скорпион

Сегодня Скорпионы — хорошие аналитики и умеют пользоваться опытом своего прошлого. Также у многих из них имеется своя группа поддержки. Но им стоит осторожнее строить долгосрочные планы: тот же опыт, который помогает им оценивать обстановку, способен удерживать их в рамках прежних правил и запрещать им смелые поступки с целью роста, да и старые друзья могут повести себя иначе в новых условиях.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов остаются в силе знакомые правила и обязанности, формальности и лимиты. Программы и планы, породившие их, уже подходят к своему завершению, однако они все еще сохраняют свое значение, продолжая диктовать стратегию или в чем-то ограничивать. Долг может оказаться выше личных желаний. Возможно, придется столкнуться с контролем, навести порядок или заняться итоговыми документами.

Козерог

Сегодня Козероги могут не отличаться безудержным оптимизмом, но они неплохо защищены от тотального пессимизма. Они остаются внутренне стабильными и не слишком болезненно реагируют на привычные ограничения, хотя иногда могут погрустить о прошлом и его несбывшихся ожиданиях. Это вполне вероятно, так как день может подчеркнуть духовные или иные разочарования, потерю некоторых надежд или идеалов.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит браться за важное для себя дело, так как они могут оказаться в потенциально слабой и уязвимой позиции. Вплоть до ночи велика вероятность материальных или иных ограничений, неудач и проблем со здоровьем. Звезды советуют отложить свидания, сделки, целевые поездки, продолжение переговоров и активных мероприятий. Полезно иметь свой дом, страховку или неприкосновенный запас.

Рыбы

Сегодня Рыбы чем-то связаны или скованы, поэтому не могут рассчитывать на многое. С чем-то этот день поможет им окончательно смириться, например, с непониманием в семье или крахом каких-то иллюзий, с завершением целой эпохи в своей жизни или в профессиональной карьере. Тем больше им стоит ценить расположение отдельных людей или групп, которые все еще остаются их друзьями и единомышленниками.