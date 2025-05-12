Все не так страшно — любовный гороскоп на 13 мая

Сегодня нам не стоит бояться чувств.

Наш гороскоп поможет вам настроиться на продуктивный день, избежать возможных недоразумений и использовать энергию планет себе во благо.

Овен

Сегодня Овнам Вторая половина дня даст то, о чем они мечтали, или поможет сделать очередной шаг к своей мечте. Они могут получить приятный знак симпатии. Это хорошее время для романтической встречи, но ее может заменить прилив платонических чувств к далекой или несуществующей идеальной пассии.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в порции свежих ярких впечатлений и охотно делают выбор в пользу любовной романтики, как проверенного и приятного способа развеяться. В случае ссоры или нештатной критичной ситуации влюбленной паре будет достаточно сменить обстановку, чтобы восстановить утерянную гармонию.

Близнецы

Сегодня Близнецам может быть не до личной жизни, поскольку у них будут другие заботы, но после полудня обстоятельства сложатся так, что они поневоле о ней вспомнят. Не исключено, что романтично настроенный партнер сам проявит активность и позовет их на свидание, оторвав от насущных дел.

Рак

Сегодня Ракам звезды обещают приятные минуты в ходе общения с представителями противоположного пола, но советуют не обольщаться сразу: знак внимания может быть случайным или диктоваться контекстом ситуации. Если вдруг улыбнется коллега или проявит симпатию начальник, это еще ни о чем не говорит.

Лев

Сегодня Львам любовная удача начнет улыбаться после полудня. Проявлять какую-либо активность в личной жизни утром звезды им не рекомендуют: результат вряд ли порадует. Зато вторая половина дня создаст необходимую атмосферу для расцвета чувств и, если нужно, поможет вдохнуть в роман новую жизнь.

Дева

Сегодня Девам этот день способен подарить нетривиальные приятные впечатления, внушить им надежду на гармонию, счастье и исполнение желаний. Если они отправятся на свидание, любовь повернется к ним своей романтичной или веселой стороной, засверкает яркими красками или поманит духом авантюр.

Весы

Сегодня Весов порадует вторая половина этого дня, именно ее им стоит выбирать для свидания или попытки наладить контакт с объектом симпатий. Развитию отношений в это время начнет способствовать не только взаимная заинтересованность и очарованность, но и внешняя романтичная обстановка.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день дает отличные шансы проявить себя не на словах, а на деле. Они могут привлечь внимание своей пассии эффектными ухаживаниями, деловыми или творческими достижениями, энергией или щедростью. Любые вложения, которые они сегодня сделают в свой роман, принесут отдачу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что для их романтических планов и инициатив не годится утро, зато вторая половина суток для этих целей подходит отлично. В это время возрастет их способность нравиться представителям противоположного пола, они могут привлечь их своим обаянием или талантами.

Козерог

Сегодня Козерогов сама обстановка зовет к романтике. Это прекрасный день для свидания в свободной обстановке, на природе или в необычном месте. Но есть некоторые условия для приятного времяпрепровождения, самые важные из них - легкость, игривость, нотка авантюрного настроя и хорошее самочувствие.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше избегать активности в делах сердечных, так как они рискуют поддаться соблазну и совершить ошибку. Во второй половине дня, наоборот, им важно не упускать подходящий момент для развития романтических отношений. Это прекрасное время для обмена симпатиями, свидания, примирения.

Рыбы

Сегодня над Рыбами романтические настроения могут иметь большую власть, но не меньше на них может влиять прошлый любовный опыт, не всегда удачный. В таком случае звезды советуют им не бросаться в омут с головой и начать с отдельных шагов в новом стиле: возможно, все окажется не так страшно.