Грызем гранит науки – гороскоп на 15 мая

14 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

18 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце приветствует занятия с познавательным оттенком, путешествия, игры, контакты с иностранцами и носителями других культур.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что можно развивать вчерашние начинания, заодно расширяя кругозор и пополняя багаж впечатлений. Попутно, этот день может указать на упущенные возможности, подчеркнуть факт переходного периода, смену системы в профессиональной или иной сфере. Отсутствие ясных правил может порождать неуверенность и иллюзии. Стоит быть внимательнее тем, кто принимает важные решения поздно вечером: в это время есть риск ошибок, неверных прогнозов и преждевременных планов. Овен Сегодня Овнам звезды дарят простор для деятельности в уже выбранном направлении и дают им в ней шанс на дополнительное расширение горизонтов. Также день оставляет им поле для заманчивых мечтаний, как источника вдохновения. Свою фантазию пока не стоит распространять на некоторые жизненно важные сферы (особенно на область профессии и карьеры), иначе к ночи есть риск настроить нереализуемых планов. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для отдыха, романтики и творчества. Стоит помнить, что он может склонить к приукрашиванию действительности и нежеланию признавать некоторые очевидные факты, например, ограничение и контроль, назревающие там, где раньше были привычными свобода и ясность. Возможно, новшества коснутся личной жизни, путешествий, профессии или правовых нюансов. Близнецы Сегодня Близнецы могут спокойно продолжать интересное им сотрудничество, особенно, если они планируют развивать его в будущем. Не стоит бояться остаточных препятствий прошлого: вскоре они утратят силу и уйдут в небытие вместе со старой системой правил. Но не лишне задуматься о предстоящих необходимых формальностях и подстраховках, если предполагается продолжать партнерство на официальном уровне. Рак Сегодня Ракам звезды советуют ограничиться мелкими текущими делами и не браться за новые важные задачи. Стоит иметь в виду вероятность заминок в связи с меняющимися правилами, в том числе, профессиональными. Возможно, возникнут временные трудности с помощниками или оформлением необходимых документов. Если планируется важная встреча (например, собеседование), не стоит ждать от нее полной ясности. Лев Сегодня Львы могут направить свою энергию на продолжение тех занятий, которые им по душе, будь то работа или хобби. Многие нюансы текущей обстановки подскажут им, что их дела налаживаются, цели или идеалы проясняются, усилия не остаются безрезультатными. Единственное, что может их огорчать – задержка с утверждением их планов, получением разрешений или приданием их замыслам официального статуса. Дева Сегодня Девы рискуют направить свое внимание не туда и последовать по инерции старым шаблонам, которые уже не обязательны. Звезды намекают, что сейчас гораздо важнее не пропустить вновь вводимые правила, прежде всего, в личных отношениях и в финансовых делах. Если планируется свидание, сделка или платеж, стоит тщательнее оценить ситуацию: возможно, есть смысл отменить планы или подстраховаться. Весы Сегодня Весам звезды советуют отдыхать или вести свободный образ жизни. В течение дня будет возможность пополнить багаж знаний или запас приятных впечатлений, а также обдумать варианты стратегий, если впереди важная встреча. Не стоит планировать новые развлечения на вечер: к концу дня свободный потенциал момента будет исчерпан, могут позвать домашние дела, супружеские или партнерские обязанности. Скорпион Сегодня для Скорпионов остаются полезными такие качества, как расторопность, гибкость и энергичность. Однако даже идеальная подстройка к требованиям момента не гарантирует им полного успеха. Возможно, их будут ждать осечки, разочарования, неудачные покупки или упущенные шансы. Звезды советуют следить за новыми правилами, которых может требовать работа, содержание питомца или контроль за здоровьем. Стрелец Сегодня Стрельцы склонны действовать согласно своим привычкам, вкусам и минутным импульсам. Часто это будет уместно, но в некоторых случаях они будут опережать события и действовать слишком рано, чтобы получить отдачу. Для основательного развития своих планов и реализации заманчивых надежд им пока может не хватать материальных средств либо новых официальных правил, систем, критериев, регламентов. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют выбирать несложные свободные занятия, и при этом считаться со своим самочувствием: если что-то получалось на одном дыхании вчера, это еще не значит, что удастся поддерживать те же темпы сегодня. К ночи может наступить ответственный момент, и лучше подойти к нему в сбалансированном состоянии, чтобы не впасть в иллюзию и не сделать фундаментальную ошибку. Водолей Сегодня для Водолеев сохраняются вчерашние положительные тенденции, но их могут ждать также и небольшие разочарования, осечки. Звезды советуют им не расстраиваться из-за упущенных шансов (особенно финансовых, связанных с профессиональным доходом или монетизацией творчества), поскольку новые возможности уже не за горами. В конце дня стоит сделать шаг в сторону уединения, сдержанности, скрытности. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют заниматься интересными, но простыми делами, избегать стратегически важных начинаний и повышенной ответственности. Этот день увеличивает вероятность ошибок в планировании. Если утром было принято какое-то решение, ближе к ночи стоит снова к нему вернуться: возможно, найдется скрытая ошибка (например, будут взяты за ориентир старые правила без учета новых тенденций).