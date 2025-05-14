Ситуация улучшается – финансовый гороскоп на 15 мая

14 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам можно рассчитывать на удачу на работе.

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Наш гороскоп расскажет, какие знаки получат поддержку звёзд, а кому стоит проявить больше терпения. Овен Сегодня для Овнов внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно. Может усилиться напряжение в отношениях с партнером по бизнесу. Звезды не рекомендуют вам контактировать с начальством и представителями официальной власти, поскольку это может нанести ущерб вашей работе. В второй половине дня ситуация может поменяться к лучшему. Удачное время для творческих профессий. Телец Сегодня Тельцы могут столкнуться с трудностями в работе. Особенно это касается тех, кто работает за границей или в совместных предприятиях. Ошибка в работе или нарушение трудовой дисциплины может привести к служебному расследованию. Не исключены штрафные санкции. Это неудачное время для дальних поездок и оформления юридических документов. Наиболее важные дела отложите на вторую половину дня. Близнецы Сегодня Близнецов может потянуть на финансовые авантюры. Вам могут предложить инвестировать деньги в рискованные коллективные проекты. Однако звезды категорически не советуют вам этого делать. Велика вероятность крупных финансовых потерь. Рекомендуется наиболее важные вопросы решать во второй половине дня, когда для этого будут созданы благоприятные условия. Рак Сегодня Раки могут столкнуться с разногласиями по поводу совместного с партнером использования помещений для бизнеса. Нежелательно в это время подписывать договора аренды и обсуждать условия финансовых расходов по содержанию недвижимости. От проведения инвентаризации пока лучше воздержаться. Вторая половина дня может сложиться намного успешнее. Лев Сегодня Львам звезды не советуют совершать короткие деловые поездки. Могут возникнуть тормозящие влияния при работе с документами. Возможны бюрократические проволочки по продвижению и визированию документов в инстанциях. Если ваша работа связана с частыми перемещениями и поездками, то наиболее важные из них запланируйте на вторую половину дня. Дева Сегодня Девы в первой половине дня могут допустить ошибку, если попытаются заработать деньги путем финансовых спекуляций. Это не лучшее время для вложений в высокодоходные (а значит слишком рискованные) инвестиционные фонды и для игры на фондовом рынке акций. Во второй половине дня можете рассчитывать на получение компенсации расходов на проезд к месту основной работы. Весы Сегодня Весы если занимаются строительством или ведут фермерское хозяйство, то звезды советуют вам соблюдать технику безопасности – в это время возрастает вероятность производственного травматизма. При семейном бизнесе могут возникать споры и разногласия относительно статей расхода совместного бюджета. Вторая половина дня располагает к успешной работе в составе творческого коллектива. Скорпион Сегодня Скорпионам в первой половине дня звезды не советуют безоговорочно доверять поступающей информации. Вы рискуете быть введены в заблуждение и, на основе ложных сведений, можете принять ошибочные решения. Во второй половине дня благоприятное время для доверительного общения с начальством. Возможно, вам будет сделано особое поручение, отыскать и подготовить важную информацию. Стрелец Сегодня Стрельцам , возможно, придется столкнуться с финансовыми трудностями. При попытке сделать покупки вы можете понести материальный ущерб. Уровень дохода имеет тенденцию к снижению. Возможны прямые убытки из-за неудачных инвестиций. У бизнесменов может не хватать оборотных средств. Во второй половине дня ситуация может начать постепенно улучшаться. Козерог Сегодня Козерогам в первой половине дня звезды советуют забыть на время о своих амбициях в карьере. Попытка продвинуться тут вперед может привести вас к прямо противоположному эффекту. Обращение к вышестоящему руководству со своими инициативами может вызвать лишь недовольство и раздражение у начальства. На контакт с начальством лучше всего выходить во второй половине дня. Водолей Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды не советуют заниматься теневой экономической деятельностью и пытаться укрывать доходы от налогообложения. Также это неблагоприятное время для подачи исковых заявлений в суд при имущественных спорах. Это может обернуться против вас самих и может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Во второй половине дня – прекрасное время для проведения рекламных акций. Рыбы Сегодня Рыбам , имеющим профессию, связанную с физическим трудом и использованием техники, рекомендуется максимум внимания уделить соблюдению техники безопасности. В это время не рекомендуется проводить технические испытания и заниматься пусконаладочными работами после ремонта – велика вероятность технических сбоев, поломок. В конце дня ситуация может улучшиться.