Пойдет оживление в делах – финансовый гороскоп на 21 мая

Наш гороскоп говорит, на что стоит обратить внимание, где быть осторожнее, а где можно смело идти вперёд.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться вполне благополучный день для деловой активности. Вы можете пользоваться особым расположением со стороны начальства. Вам могут сделать негласное поручение отыскать важную конфиденциальную информацию, и вы блестяще справитесь с заданием. Возможно, в поле вашего зрения появится влиятельное лицо, с которым у вас прежде были общие дела.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют сосредоточить свои усилия на контактах с заграницей и на решении юридических вопросов. Ситуация может сложиться таким образом, что вам, возможно, придется вернуться к своему прежнему проекту – возможно, в силу изменившихся условий конъюнктуры на рынке, его разработка станет выгодной. Посещение международных выставок может дать Вам перспективные идеи.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут почувствовать прилив энергии и желания проявить инициативу в работе. Звезды советуют вам в любой работе опираться только на собственные усилия. Возрастает вероятность того, что вам будет возвращен долг или вы вернете долг своему деловому партнеру. Хорошо урегулировать финансовые обязательства. Вопросы наследства и судебные тяжбы могут стать актуальными для вас.
Рак
Сегодня у Раков в делах много текучки. Партнерское сотрудничество может затормаживаться. Тот партнер, на которого вы возлагали надежды, может не оправдать ваших ожиданий. Возможно, это связано с тем, что ваши отношения требуется соответствующим образом оформить документально. Попытка нанять на работу человека без оформления договора может принести вам неприятности.
Лев
Сегодня Львы, которые недавно сменили работу, возможно, захотят снова вернуться на прежнее место работы. Возможно, вы встретите человека из прежнего трудового коллектива, и вас пригласят вернуться. День вполне благополучный для практической работы в реальном секторе экономики – в промышленности и в ремонтной мастерской. Удачно проходит внедрение технических новинок и приобретение новых навыков.
Дева
Сегодня у Дев, занятых творческими видами деятельности, день может быть отмечен торможением во многих ваших начинаниях. Многие дела вам придется повторять как прежде. Особенно это касается артистов театра, шоу-бизнеса, музыкантов, художников. У вас возникнет чувство, будто вы в своих творческих исканиях ходите по кругу и никак не можете выйти на новый уровень.
Весы
Сегодня Весы в этот день могут почувствовать ускорение информационного и товарно-денежного обмена в делах. Чаще обычного может звонить телефон, приходить корреспонденция, совершаться поездки и контакты с новыми людьми. Если у вас не до конца оформлена недвижимая собственность, то сейчас этот вопрос может возникнуть перед вами вновь. Это хороший день для консультаций в сетевом маркетинге.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют совершать короткие деловые поездки. Если без этого нельзя обойтись, то, отправляясь в дорогу, имейте запас времени. Возрастает вероятность задержек и торможений в пути – например, попадете в пробку или автомобиль сломается. Тем не менее, это очень удачный день для тех, кто имеет отношение к торгово-закупочной или посреднической деятельности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут получить неплохой доход благодаря публичной деятельности, участия в выступлениях, выставках, презентациях. Возможно, к вам вернется и пожелает вновь начать сотрудничать кто-то из деловых прежних партнеров. Звезды не советуют вам брать займы деньги у партнеров, и самим давать в долг. Очень удачный день для инвестиций в строительство, ремонт, отделку, куплю-продажу строений и земли.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют искать реализации своему потенциалу через укрепление и развитие деловых связей. Проявите максимум инициативы в поиске полезной информации, приобретении профессиональных навыков в работе, обучении. Успешно проходят короткие поездки, встречи, консультации. В повседневной работе вы можете проявить свойственное вам упорство и трудолюбие.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют рассчитывать на получение дохода без приложения к этому серьезных усилий. Погоня за легкими деньгами может привести к убыткам. Участие в финансовых пирамидах и прочих сомнительных инвестиционных проектах может обернуться потерей тех денег, которые вы готовы вложить в них. Бизнесменам рекомендуется делать благотворительные пожертвования.
Рыбы
Сегодня Рыбы, причастные, так или иначе, к бизнесу, связанному с недвижимостью, могут почувствовать оживление в делах. Многим может потребоваться расширить функционал арендуемого помещения в связи с большими планами. Успешно пойдет работа в сфере строительства, ремонта, коммунальных услуг. Хороший день для архитекторов – вам удастся добиться хороших результатов в проектировании зданий.