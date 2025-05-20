Пойдет оживление в делах – финансовый гороскоп на 21 мая

Сегодня будет активный день.

Наш гороскоп говорит, на что стоит обратить внимание, где быть осторожнее, а где можно смело идти вперёд.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться вполне благополучный день для деловой активности. Вы можете пользоваться особым расположением со стороны начальства. Вам могут сделать негласное поручение отыскать важную конфиденциальную информацию, и вы блестяще справитесь с заданием. Возможно, в поле вашего зрения появится влиятельное лицо, с которым у вас прежде были общие дела.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют сосредоточить свои усилия на контактах с заграницей и на решении юридических вопросов. Ситуация может сложиться таким образом, что вам, возможно, придется вернуться к своему прежнему проекту – возможно, в силу изменившихся условий конъюнктуры на рынке, его разработка станет выгодной. Посещение международных выставок может дать Вам перспективные идеи.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут почувствовать прилив энергии и желания проявить инициативу в работе. Звезды советуют вам в любой работе опираться только на собственные усилия. Возрастает вероятность того, что вам будет возвращен долг или вы вернете долг своему деловому партнеру. Хорошо урегулировать финансовые обязательства. Вопросы наследства и судебные тяжбы могут стать актуальными для вас.

Рак

Сегодня у Раков в делах много текучки. Партнерское сотрудничество может затормаживаться. Тот партнер, на которого вы возлагали надежды, может не оправдать ваших ожиданий. Возможно, это связано с тем, что ваши отношения требуется соответствующим образом оформить документально. Попытка нанять на работу человека без оформления договора может принести вам неприятности.

Лев

Сегодня Львы , которые недавно сменили работу, возможно, захотят снова вернуться на прежнее место работы. Возможно, вы встретите человека из прежнего трудового коллектива, и вас пригласят вернуться. День вполне благополучный для практической работы в реальном секторе экономики – в промышленности и в ремонтной мастерской. Удачно проходит внедрение технических новинок и приобретение новых навыков.

Дева

Сегодня у Дев , занятых творческими видами деятельности, день может быть отмечен торможением во многих ваших начинаниях. Многие дела вам придется повторять как прежде. Особенно это касается артистов театра, шоу-бизнеса, музыкантов, художников. У вас возникнет чувство, будто вы в своих творческих исканиях ходите по кругу и никак не можете выйти на новый уровень.

Весы

Сегодня Весы в этот день могут почувствовать ускорение информационного и товарно-денежного обмена в делах. Чаще обычного может звонить телефон, приходить корреспонденция, совершаться поездки и контакты с новыми людьми. Если у вас не до конца оформлена недвижимая собственность, то сейчас этот вопрос может возникнуть перед вами вновь. Это хороший день для консультаций в сетевом маркетинге.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют совершать короткие деловые поездки. Если без этого нельзя обойтись, то, отправляясь в дорогу, имейте запас времени. Возрастает вероятность задержек и торможений в пути – например, попадете в пробку или автомобиль сломается. Тем не менее, это очень удачный день для тех, кто имеет отношение к торгово-закупочной или посреднической деятельности.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут получить неплохой доход благодаря публичной деятельности, участия в выступлениях, выставках, презентациях. Возможно, к вам вернется и пожелает вновь начать сотрудничать кто-то из деловых прежних партнеров. Звезды не советуют вам брать займы деньги у партнеров, и самим давать в долг. Очень удачный день для инвестиций в строительство, ремонт, отделку, куплю-продажу строений и земли.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют искать реализации своему потенциалу через укрепление и развитие деловых связей. Проявите максимум инициативы в поиске полезной информации, приобретении профессиональных навыков в работе, обучении. Успешно проходят короткие поездки, встречи, консультации. В повседневной работе вы можете проявить свойственное вам упорство и трудолюбие.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют рассчитывать на получение дохода без приложения к этому серьезных усилий. Погоня за легкими деньгами может привести к убыткам. Участие в финансовых пирамидах и прочих сомнительных инвестиционных проектах может обернуться потерей тех денег, которые вы готовы вложить в них. Бизнесменам рекомендуется делать благотворительные пожертвования.

Рыбы