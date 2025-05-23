Все пойдет по плану — гороскоп на 24 мая

23 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня сохраняются положительные тенденции вчерашнего дня, вплоть до вечера можно продолжать начатое и наверстывать упущенное.

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Гороскоп на сегодня говорит, что могут представиться дополнительные возможности. Луна в Овне будет склонять к активному стилю жизни, доле авантюризма, азарта и куража. Смелость нередко будет обусловлена свободным полем действий, где пока нет контроля и расплывчаты правила. Увлеченность не стоит распространять на вечер: на исходе дня может не лучшим образом измениться настроение или обстановка. Ближе к ночи не стоит общаться с неприятными людьми и сомнительными компаниями, совершать покупки и сделки. Овен Сегодня Овны остаются на волне своей удачи, но им стоит помнить, что в конце дня она может им изменить. Овнам, которые хотят максимально использовать шансы момента или наверстать упущенное накануне, не стоит откладывать свои планы на вечер. Помимо новых инициатив, поздний час добавит проблем в финансовой сфере. В это время нежелательны спонтанные покупки и сделки, особенно с прицелом на будущее. Телец Сегодня у Тельцов вряд ли найдутся серьезные поводы для беспокойства. Они не обязательно будут управлять событиями, но могут вполне комфортно плыть по течению, подчиняясь потоку событий или заданному психологическому вектору. А вот в конце дня им не помешает стать осмотрительнее, особенно, если они рождены в апреле: могут быть затронуты их интересы, не исключен неприятный момент. Близнецы Сегодня для Близнецов останутся открытыми многие двери. При желании, они смогут использовать сразу несколько параллельных источников удачи, одновременно подпитывая свои текущие амбиции и создавая для себя заделы на будущее. В конце дня судьба укажет им на скрытые осложнения в их делах и планах, особенно, если таковые возникли в связи с материально-финансовой базой или дружескими отношениями. Рак Сегодня Ракам важно помнить, что у любой хорошей ситуации есть обратная сторона и ее желательно учитывать. Пока не настал вечер, не стоит забывать о побочных эффектах и последствиях любых удач и достижений, лучше всячески избегать в них сомнительной или двусмысленной подоплеки. В конце этого дня могут напомнить о себе критичные нюансы дружбы, финансовые риски и новшества, опасения насчет будущего. Лев Сегодня Львам звезды советуют активнее использовать возможности первой половины дня: в это время сохранится их собственная мотивация к действию и останутся открытыми нужные им пути. Если появятся дополнительные шансы, не стоит ими пренебрегать, эти двери вскоре могут оказаться закрыты. В конце дня не помешает бдительность, так как могут вступить в силу какие-то неблагоприятные внешние факторы. Дева Сегодня Девы могут надеяться на удачу в непростой для себя ситуации. Даже если они оказались на краю пропасти, кризис волшебным образом их минует. Все может обернуться игрой или шуткой, а самые везучие Девы даже получат бонус и компенсацию. Но им стоит вынести урок на будущее, поскольку в другой раз им может повезти меньше. Вечером лучше избегать начинаний, нежелательно отправляться в путь. Весы Сегодня Весам звезды советуют не откладывать важные для себя мероприятия на вечер, особенно, если их планы связаны с другими людьми и зависят от их лояльности. Основная часть дня дает надежду на великодушие, велика вероятность уступки или дополнительного расширения общего поля интересов. С наступлением позднего вечера могут возникнуть непредвиденные сложности в материальных или других вопросах. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют поторопиться, если они нуждаются в помощи и поддержке, а также если они намерены продолжить взаимодействие с людьми, с которыми вчера отлично сработались (например, со своими подчиненными или агентами). Вечером на первый план выдвинутся не хорошие, а проблемные стороны любых отношений. Могут появиться или участиться моменты недоверия, неприязни, недовольства. Стрелец Сегодня Стрельцы могут пользоваться моментами везения, которые подарила им судьба. Приятные возможности особенно вероятны в таких сферах, как свободный бизнес, игры, творчество, спорт и личная жизнь. Стрельцы-родители будут лучше обычного ладить со своими детьми. В конце дня многие представители знака столкнутся со сменой условий, поэтому им есть резон извлечь свои бонусы из ситуации пораньше. Козерог Сегодня Козероги проведут день продуктивнее и устанут меньше, если будут соизмерять свои желания и возможности. Если они не обладают безупречным здоровьем и лишним запасом энергии, звезды советуют им избегать чрезмерной увлеченности, не пытаться успеть сразу в двух направлениях и вовремя брать паузы даже в приятных для себя занятиях. Вечером нежелательны спонтанные финансовые операции и покупки. Водолей Сегодня у Водолеев обстановка вокруг помогает им успешно взаимодействовать с нужными людьми, обходя потенциально проблемные стороны общения. Вероятность разногласий и неприятных сюрпризов невелика, либо их можно скомпенсировать гармонией другого рода. Но стоит помнить, что на исходе этого дня все может внезапно оказаться наоборот, например, могут испортиться отношения с друзьями или домочадцами. Рыбы Сегодня Рыбы могут позволить себе небольшие приятные покупки или мелкие прихоти. Некоторым Рыбам подвернется возможность заработка, остроумной деловой комбинации или удачного обмена. Возможно, получится приобрести что-то в дом, подтвердить или развеять сомнения. В конце дня нежелательно совершать платежи, отправляться в путь, покупать новинки, полагаться на друзей и начинать важную переписку.