Строим крутые планы – гороскоп на 27 мая

26 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в знаке Близнецов повышает восприимчивость к новым идеям и побуждает строить новые планы, но также и помогает ловить последние шансы уходящего периода.

Фото: rambler