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Техника будет капризничать — финансовый гороскоп на 29 мая

28 мая 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня далеко не все пойдет по плану.

Техника будет капризничать — финансовый гороскоп на 29 мая
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп предложит мягкое руководство и напомнит, как важно прислушиваться к себе.

Овен

Сегодня у Овнов, возможно, будет затруднена работа с информацией. Короткие поездки и деловые встречи лучше отложить. Тем, кто занят торгово-закупочной деятельностью звезды советуют быть осмотрительнее — вас могут попытаться обмануть при заключении сделок или предоставив вам ложную информацию. Для тех, кто делает карьеру, день вполне удачный. Отношения с начальством могут стать доверительнее.

Телец

Сегодня Тельцам не рекомендуется делать капиталовложения в крупные коллективные проекты. Те, кто занят проектно-конструкторской работой, могут обнаружить, что реальная стоимость проекта значительно выше той оценки, которая предполагалась вначале. Это хорошее время для посещения международных научно-технических выставок — благодаря этому вы сможете получить идеи для развития.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют держаться подальше от своего непосредственного начальства и воздерживаться от критических высказываний в его адрес. В противном случае между вами может произойти конфликт. Если вы сами занимаете руководящую должность, то рекомендуется проявлять сдержанность и не руководствоваться эмоциями при принятии ответственных решений.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется тщательно следить за тем, чтобы ваше поведение не выходило за рамки закона. Воздержитесь от тайной деятельности и закулисных договоренностей — вас могут обмануть нечестные люди. Только открытая позиция принесет вам успех и укрепление деловой репутации. Особенно это касается судебных разбирательств, имущественных споров и публичной деятельности.

Лев

Сегодня для Львов, занятых в реальном секторе экономики, хорошо может сложиться этот день. Прежде всего, речь идет о промышленности и выполнении ремонтных работ. Особенно успешно могут проявить себя мастера сервисных служб по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники. Ваше возросшее трудолюбие и умение вникать в детали поможет справиться с любыми сложными задачами.

Дева

Сегодня Девам не рекомендуется вести переговоры и подписывать партнерские соглашения. Отношения с основным партнером могут испортиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Наиболее успешно день пройдет для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Деятели сценического искусства получат заслуженные аплодисменты публики во время своих выступлений.

Весы

Сегодня у Весов рабочий ритм может быть нарушен. Может возникнуть путаница из-за ошибочной информации и неправильно оформленных документов. Особенно это вероятно для тех, кто работает за границей или в совместных предприятиях. Удачно может сложиться этот день для служб, связанных с обслуживанием коммунального комплекса. Могут вырасти доходы от торговли.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют понести материальный ущерб в результате участия в финансовых инвестиционных проектах. Звезды советуют не вкладывать деньги в спекулятивные проекты. В противном случае вы рискуете потерять свои инвестиции безвозвратно. Вместе с тем, это результативный день для тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что делать.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться со спорами по поводу условий содержания и финансирования арендуемой недвижимости. Если арендодатель резко повысит стоимость, то вы можете оказаться перед выбором поиска нового места для аренды. Вместе с тем, это хороший день для сделок с недвижимостью и капиталовложений в строительство. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может пройти при множестве контактов, поездок и бумажных дел. С коллегами по трудовому коллективу могут сложиться напряженные отношения. Звезды советуют исключить во время работы разговоры с коллегами на посторонние темы, не имеющие прямого отношения к делам. Занимаясь чужими делами, вы рискуете не успеть выполнить свои дела к запланированному сроку.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют оставить прожектерские идеи о том, как заработать большие деньги, не прикладывая при этом серьезных усилий. Участие в финансовых авантюрах может привести к убыткам. Легкие деньги сейчас — не для вас. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто имеет несколько источников дохода. Например, работает на полставки или выполняет частные заказы.

Рыбы

Сегодня у Рыб этот день может быть отмечен техническими сбоями и поломками. Особенно это касается тех, кто работает на стройке, в сельском хозяйстве и в жилищно-коммунальных службах. Лучшая защита тут — воздержаться от инициативы и не делать того, о чем вас не просят. Успешно может пойти работа в составе группы. Хорошо обсуждать совместные планы на будущее и проводить научные исследования.
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