Творчество поможет во всем – гороскоп на 11 июня

10 июня 2025 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Полнолуние дает эмоциональную энергию, а взаимодействие Луны и Марса в знаках огненной стихии дарит заряд энергии физической и творческой.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что уместны игры, тренировки, спортивные и туристические мероприятия, быстрые деловые и игровые маневры. Желательно также обеспечить хорошее поле для активности четвероногим питомцам. Этот день добавляет бодрости путешественникам и поощряет акции на лоне природы. Не стоит терять время, если в той или иной работе настал момент финального рывка: азарт и прилив сил помогут шутя выполнять многие задачи, ловко комбинировать применяемые тактики и методики. Овен Сегодня Овны достаточно энергичны и удачливы для того, чтобы успешно действовать в уже знакомых направлениях. Многие Овны захотят выйти за рамки строгих правил и ограничений, насколько позволят им их возможности. Им могут быть по душе путешествия, активные игры, занятия спортом, рекламой или творчеством, а также любые мероприятия, способствующие расширению их текущих горизонтов и полномочий. Телец Сегодня Тельцам звезды намекают, что им не стоит ждать от обстановки полного соответствия своим вкусам и чувствам. Чтобы день прошел гармонично, придется иногда выходить из своей зоны комфорта и подстраиваться к духу момента. Это подходящие сутки для небольших приключений. Приветствуется активность, чувство юмора, доля авантюризма, остроумный маневр и умение превратить рискованное дело в игру. Близнецы Сегодня Близнецов день настраивает на обмен энергией с другими людьми, в ходе которого они не только вносят вклад в общее будущее, но и преследуют свои личные интересы, пытаются сохранить за собой лидерские авторитетные позиции. Он хорош для спортивных спаррингов, делового сотрудничества, игр с нотой конкуренции. В старых сценариях взаимодействия могут появиться новые мотивы (например, финансовые). Рак Сегодня Ракам звезды советуют энергичнее заниматься своими рутинными делами или найти активных помощников, которым можно доверить часть работ. Усердие, расторопность и доля креатива помогут преследовать несколько целей параллельно или двигаться к одной цели разными путями. Не последнюю роль в сегодняшних заботах сыграет запас здоровья и физической энергии, не повредит хорошая спортивная форма. Лев Сегодня у Львов остается достаточный запас энергии, который они могут задействовать сразу в нескольких направлениях. Звезды советуют им не распылять свой энергетический ресурс и бросить силы на завершение значимых для себя дел. Не исключено, что сегодняшний всплеск азарта станет последним и вскоре придется сменить стиль действий. Не стоит откладывать тренировку, игру, смелый шаг, финальный рывок. Дева Сегодня Девам звезды советуют избегать важных для себя начинаний, а в мелких делах ориентироваться на свое настроение и самочувствие. Это подходящий день для проведения энергозатратных работ в доме, для участия в делах друзей, родственников или в коллективных акциях. Возможен избыток азартности и недостаток практичности, не стоит преследовать в занятиях этого дня прямую материальную выгоду. Весы Сегодня Весам будет проще придерживаться активного ритма жизни при внешнем стимуле (поддержке партнера, мотивации в виде соренования). Предоставленные сами себе, они могут выбыть из игры, особенно, если не мотивированы материально. Это хороший день для Весов, обладающих активной и энергичной натурой, стремящихся использовать любой шанс для закрепления своих достижений или расширения возможностей. Скорпион Сегодня Скорпионам день дает энергию, необходимую для финального целенаправленного рывка, и использовать ее им стоит именно в таком ключе. Новые начинания будут преждевременными или зададут неподходящий ритм действий, которого потом будет сложно или невозможно придерживаться. Во всем, что касается близких многообещающих новых стартов, звезды советуют пока лишь изучать информацию и копить идеи. Стрелец Сегодня Стрельцов природная энергия побуждает действовать, а не вести долгие разговоры и предаваться эмоциям. Они могут быть не очень чуткими в эмоциональном плане, но на них можно положиться, как на активных партнеров в общем проекте. Им могут хорошо даваться деловые и игровые маневры, спортивные нагрузки. Если они много переживают, активный образ жизни поможет им снять эмоциональное напряжение. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не увлекаться активностью любого рода, если завтра им предстоит ответственное мероприятие (переговоры, усиленная интеллектуальная работа, важное начинание в доме или офисе). В этот день возрастает риск переутомления, организм типичного Козерога может оказаться уязвим. Не повредит ментальная перезагрузка. Полезны легкие разминки и недолгое пребывание на природе. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им будет полезен активный бодрый образ жизни в обществе энергичных друзей или партнеров. Это прекрасный день для сотрудничества – особенно, если в совместной деятельности (игре, проекте) надвигается завершающий этап и нужен последний рывок. Отличный момент для того, чтобы упрочить сформировавшиеся отношения и создать в них заделы на отдаленное будущее. Рыбы Сегодня Рыбы могут поработать над пробным новым проектом или попытаться привлечь к его реализации помощников. Им стоит помнить, что креативные порывы могут не сразу дать желаемый результат. Не исключено, что первые усилия будут выглядеть забавно, не очень серьезно. Это день, когда лучше работать над техникой, а не над содержанием. Нежелательно заниматься литературным и художественным творчеством.