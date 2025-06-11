Работа пойдет в гору — финансовый гороскоп на 12 июня

Наш гороскоп расскажет, как лучше распределить силы, наладить общение с окружающими и обратить внимание на важные детали.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми и не полагаться на достоверность информации, поступающей из конфиденциальных источников. При установлении деловых связей держитесь подальше от незнакомых людей, иначе вы рискуете стать жертвой обмана. Во второй половине дня наступает гармоничное время для укрепления партнерского сотрудничества.
Телец
Сегодня у Тельцов день может повыситься вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Возможно внезапное отключение электричества, поломка офисной техники, задержка банковских платежей по непонятным причинам. Не рекомендуется участвовать в собраниях, совещаниях, планерках. Любые виды групповой деятельности сулят вам материальные потери.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, захочется проявить инициативу и в принятии решений опираться исключительно на свои личные представления. При этом, вышестоящее руководство может расценить ваше стремление к независимости недопустимое самоуправство. Поэтому звезды не советуют вам заниматься карьерой и, по возможности, старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством.
Рак
Сегодня у Раков многие важные дела могут происходить неявно, в закулисной деятельности. Звезды советуют вам воздерживаться от участия в тайных расследованиях. Помните, что все тайное вскоре станет явным. В течение дня у вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Не исключены проверки вашей фирмы со стороны фискальных служб.
Лев
Сегодня Львам не рекомендуется заниматься коллективной деятельностью: обсуждать с единомышленниками планы дальнейшей совместной работы, проводить собрания, планерки. Воздержитесь от финансовых спекуляций и инвестиций в рискованные проекты. Чаще, чем обычно, может ломаться техническое оборудование, станки, электроприборы, компьютеры и оргтехника.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют проявлять инициативу в карьерном продвижении. Ваше поведение может оказаться непоследовательным и ненадежным, а соответствие профессиональному статусу может быть поставлено под сомнение. Вам будет сложно найти взаимопонимание с партнерами при проведении в жизнь своих идей. Возможно, имеет смысл не торопиться с принятием управленческих решений.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют вкладывать деньги в раскрутку своего бизнеса. Дело в том, что финансы, вложенные в рекламную компанию, участие в презентации, выставке-продаже могут не принести желаемой отдачи. Также с осложнениями в делах могут столкнуться те, кто работает в туристическом, дизайнерском, издательском бизнесе. Не исключены частые ошибки и сбои в работе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не рекомендуют заниматься рискованными финансовыми операциями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Если вам будут предлагать принять участие в некоем высокодоходном инвестиционном проекте и вложить туда свои деньги, то не торопитесь принимать решение. Вскоре может выясниться, что это на самом деле завуалированная финансовая пирамида.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, будет нелегко находить взаимопонимание со своим основным деловым партнером. Это тем более вероятно, если у вас общий бюджет, и вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Возможны споры по поводу того, как и куда этот бюджет расходуется. Также не исключены трения с арендодателем по поводу использования помещений. Могут осложниться дела у строителей и коммунальщиков.
Козерог
Сегодня Козерогам, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется столкнуться с множеством препятствий и неувязок. Особенно трудно будет тем, кто по роду своих обязанностей или в силу необходимости вынужден будет заниматься оформлением и визированием деловых бумаг, документов в официальных инстанциях. Вероятно, вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками.
Водолей
Сегодня Водолеев может потянуть на финансовые авантюры. Звезды не советуют вам вкладывать деньги в сомнительные проекты. Наиболее важной задачей дня является проблема того, как сохранить от растраты те деньги, которыми вы располагаете. Вопрос о приумножении этих денег путем рискованных финансовых операций может привести вас к убыткам. Воздержитесь от крупных покупок.
Рыбы
Сегодня у Рыб может наблюдаться напряжение в тех делах, которые, так или иначе, относятся к недвижимой собственности. Сделки по купле-продаже и оформлению аренды могут расстроиться. Не исключен материальный ущерб при проведении ремонтно-строительных работ и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Звезды советуют повышенное внимание уделять соблюдению техники безопасности - не исключены травмы.