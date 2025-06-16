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Просвещаем время себе — гороскоп на 17 июня

16 июня 2025ГороскопыМарианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усиливает чувствительность, музыкальность, тягу к духовной жизни и потребность в приватном общении.

Просвещаем время себе — гороскоп на 17 июня
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что это подходящий день для погружения в сферу искусства, творчества, веры, психологии, воображения, в мир тайн, снов и предчувствий. Он создает нужную атмосферу для доверительных разговоров, будь то беседы с членами семьи или переговоры с доверенными лицами. Ход событий может требовать смены образа действий, перехода от творчества или игр к повседневной рутине - в этом случае не стоит включаться в новый режим быстро, лучше начать с тонкой психологической настройки на него.

Овен

Сегодня Овнам пора настраиваться на новый стиль активности. Возможно, для этого стоит побыть дома с семьей или в уединении, посовещаться с домочадцами, подобрать штат подчиненных или инструменты для работы, подумать о режиме заработка или налаживании сервисного обслуживания, оборудовании офиса или мастерской. Не стоит упускать из виду самочувствие, особенно риск развития скрытых хронических недомоганий.

Телец

Сегодня у Тельцов положительные моменты дня выравнивают настроение и ритм их текущих дел. Многих Тельцов ждут полезные новости, приятные встречи и возможность перейти к более удобному для себя образу действий. В своем близком окружении они могут найти группу моральной поддержки. Люди, поведение которых вызывало у них раздражение, начнут вести себя ровнее, с ними станет проще поладить и сработаться.

Близнецы

Сегодня Близнецам день может принести новое, потенциально продуктивное поле забот дома или на службе. Также он помогает им прочувствовать их новые материальные возможности и потребности, начать формировать свой список расходов или искать дополнительные каналы дохода. Возможны ценные подсказки в связи с заработком, питанием, обустройством жилья, монетизацией идей, оплатой услуг и заключением сделок.

Рак

Сегодня Раков день обеспечит источниками эмоционального и морального вдохновения. Он может подарить им обнадеживающие первые моменты удачи дома и в чужих краях, принести добрые вести издалека. Они смогут на время забыть об ограничениях, сковывающих их дух и мысль (системах контроля, формальностях). Многие Раки получат возможность расширить свои горизонты или щедро поделиться с миром своими идеями.

Лев

Сегодня Львам события дня подсказывают, что ситуация начинает требовать от них другой линии общения и поведения. Пора стать практичнее, вникнуть в финансовые, хозяйственные, медицинские или иные детали. Не стоит оставлять без внимания домашние дела: возможно, в доме назрели какие-то работы или расходы. Может расти скрытая эмоциональная и духовная зависимость от семьи, традиций или родных мест.

Дева

Сегодня Девы, особенно рожденные в августе, могут ощутить новый настоятельный импульс к действию. Если они решили ему поддаться, звезды советуют делать первый шаг с оглядкой на обстановку. Возможно, стоит предварительно связаться с нужными людьми и узнать их настроения, посоветоваться со своим близким кругом, провести приватный разговор, найти чуть больше финансовой или иной полезной информации.

Весы

Сегодня для Весов может стать необходимым погружение в те или иные рутинные дела. Может наметиться период скрупулезной работы, лечения, временной зависимости от людей и обстоятельств в части получения полезной информации, услуг или помощи. Это подходящий день для доверительных бесед с домочадцами, для закрытых совещаний с подчиненными, для приватных консультаций на медицинские и финансовые темы.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов это благоприятный день, указывающий им направление удачи в житейской или духовной сфере. Он может подкрепить чем-то их веру, принести им обнадеживающие новости или предчувствия, помочь перейти к более комфортному режиму работы, подсказать нужный контакт или маршрут. Им стоит отвечать на сообщения (в том числе, приходящие из других городов и стран, от далеких родственников).

Стрелец

Сегодня для Стрельцов важны безопасность, «погода в доме» и ощущение духовной связи со своими корнями. Для них будет ценным получение и оказание помощи в жизненно важный критичный момент, чувство финансовой или иной защищенности. Им не стоит отказываться от обсуждения деликатных вопросов с подходящими для этой цели людьми. Это хороший день для приватной беседы с домочадцами и доверенными лицами.

Козерог

Сегодня Козерогам день помогает выровнять эмоциональную атмосферу своих взаимоотношений с людьми или свое собственное настроение. Возможны минуты ностальгии, доверительные беседы, тонкие ощущения. Могут открыться пути расширения сотрудничества, в том числе, зарубежного. Сложные стороны ситуации останутся «за скобками». Подходящий момент для деловых и личных переговоров в приватном закрытом формате.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют не отказываться от обсуждения насущных тем, включая тайные детали частной жизни: почти любой разговор окажется ценным. Этот день щедр на полезную информацию финансового или иного характера по семейным и другим закрытым каналам. Если нужна поддержка, есть надежда договориться не только о платных услугах, но и о родственной помощи или вариантах благотворительности.

Рыбы

Сегодня Рыбы на хорошей эмоциональной волне. Они вправе доверять голосу своей интуиции, даже если конкретные признаки подвижек в их делах запаздывают, и выбирать себе занятие по душе. Возрастают их шансы на удачу, подарок, приятную покупку и добрую новость. Они могут отдыхать, наслаждаться музыкой или гармонией любви, заниматься литературным или иным творчеством, пытаться развивать свои идеи.
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