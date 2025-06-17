ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Карьера пойдет в гору – финансовый гороскоп на 18 июня

17 июня 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет легко все даваться.

Карьера пойдет в гору – финансовый гороскоп на 18 июня
Фото: Image by stockking on Freepik

В нашем гороскопе вы найдете мягкие рекомендации и ненавязчивые подсказки, которые помогут настроиться на нужную волну, избежать лишних переживаний и гармонично провести день.

Овен

Сегодня у Овнов планам на продвижение в бизнесе может помешать проверка контролирующих органов власти в первой половине дня. Это особенно актуально для тех, кто не может поручиться, что его экономическая деятельность целиком и полностью находится в русле закона. Ваш профессиональный статус и репутацию могут пытаться поставить под сомнение. Тем не менее, вы можете рассчитывать на помощь со стороны друзей.

Телец

Сегодня Тельцам день не обещает легкости. Наиболее проблематичные сферы деятельности: короткие и дальние поездки, перевозки грузов, контакты по налаживанию деловых связей, общение по телефону, деловая переписка. Во всех этих делах у вас могут быть неприятности и срывы планов. Возрастает вероятность разного рода чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Не следует доверять случайной информации.

Близнецы

Сегодня у Близнецов главной проблемой может стать вопрос о финансовых расходах. Звезды отмечают у вас возрастание потребности в приобретении товаров и оборудования для бизнеса. Однако финансовые вложения сегодня вряд ли будут эффективны и могут не окупиться в дальнейшем. Неблагоприятно может сложиться этот день и для ведения переговоров о партнерском сотрудничестве. Контакты с партнерами затруднены.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать в себе возрастание потребности в инициативном и предприимчивом поведении. Однако ваша попытка начать действовать может натолкнуться на противодействие со стороны вашего основного партнера по бизнесу. Если вы занимаетесь выполнением клиентских услуг, то в первой половине дня возможен конфликт с кем-то из заказчиков. Окружающие вас люди могут проявлять неуступчивость.

Лев

Сегодня Львы если сумеют не поссориться с коллегами по работе и удержат себя от вовлечения в финансовые спекуляции, то день пройдет успешно. Звезды советуют вам не строить благодушных иллюзий относительно отношений в трудовом коллективе. Ваши попытки вовлечь коллег в некое общее дело могут натолкнуться на их сопротивление и неприятие. Берегите здоровье и не принимайте близко к сердцу трудности рабочих моментов.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют заниматься укреплением и расширением своей недвижимой собственности. Успешно проходит инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Можно проводить строительные и ремонтные работы, вести подготовку к заключению сделок на аренду. Это удачный день для творческого труда в тишине и уединении. Успешно поработают надомники, фермеры, гостиничные работники.

Весы

Сегодня Весам если по роду деятельности приходится совершать частые поездки, то в течение дня вы можете столкнуться с множеством мелких препятствий. Также при оформлении и визировании деловых бумаг, документов, вы рискуете потерять много времени из-за бюрократических проволочек и непрофессионализма делопроизводителей. Наличие дружеских связей в интересующих вас инстанциях могут способствовать положительному результату.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут добиться положительных результатов в работе, если с самого утра будут придерживаться заранее составленного плана. Попытки авантюрных зигзагов с целью провести финансовые спекуляции, обречены на неудачу. Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Не исключено, что вам доверят выполнение ответственного задания, которое к тому же, приведет к повышению уровня доходов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть наполнены радужными ожиданиями и перспективными планами. Однако не во всех видах деятельности вас ждет успех. Например, в сфере недвижимости, семейного бизнеса, жилищно-коммунального и сельского хозяйства вам вряд ли удастся существенно продвинуться в делах. Наиболее успешно вы проявите себя в поездках, деловых встречах, контактах, консультациях.

Козерог

Сегодня Козероги могут большую часть дня стремиться оставаться в тени, для того, чтобы в условиях тишины и уединения глубже сосредоточиться на своей работе. Звезды благоприятствуют вам в научных исследованиях, криминалистике, программированию. При наличии свободных финансовых ресурсов старайтесь в первую очередь направлять их на досрочное погашение кредитов и иных финансовых обязательств.

Водолей

Сегодня Водолеев может привлекать общественная деятельность. И вы преуспеете в работе на общественных началах, там, где все построено не на коммерции, а на энтузиазме группы единомышленников. Вам подойдет работа по организации и проведению творческих встреч, собраний, фестивалей и клубов по интересам. Это работа для души, в перспективе может принести вам большую выгоду.

Рыбы

Сегодня у Рыб может активизироваться тема карьеры. Может сложиться ситуация, когда будет задето ваше самолюбие и поставлено под сомнение ваше профессиональное соответствие. Во многом вы сами можете спровоцировать обострение отношений с начальством своей независимой позицией и нежеланием идти на уступки. Гораздо успешнее день пройдет для тех, кто занимает руководящую должность.
Рамблер: последние новостиТалисманы на каждый день недели: привлекаем нужную энергиюГороскоп на 18 июня 2025 годаФинансовый гороскоп на 18 июня 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 18 июня 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 18 июня 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
План поможет добиться результатов – гороскоп на 18 июня
План поможет добиться результатов – гороскоп на 18 июня
Политика конфиденциальностиУсловия использования