Карьера пойдет в гору – финансовый гороскоп на 18 июня

В нашем гороскопе вы найдете мягкие рекомендации и ненавязчивые подсказки, которые помогут настроиться на нужную волну, избежать лишних переживаний и гармонично провести день.
Овен
Сегодня у Овнов планам на продвижение в бизнесе может помешать проверка контролирующих органов власти в первой половине дня. Это особенно актуально для тех, кто не может поручиться, что его экономическая деятельность целиком и полностью находится в русле закона. Ваш профессиональный статус и репутацию могут пытаться поставить под сомнение. Тем не менее, вы можете рассчитывать на помощь со стороны друзей.
Телец
Сегодня Тельцам день не обещает легкости. Наиболее проблематичные сферы деятельности: короткие и дальние поездки, перевозки грузов, контакты по налаживанию деловых связей, общение по телефону, деловая переписка. Во всех этих делах у вас могут быть неприятности и срывы планов. Возрастает вероятность разного рода чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Не следует доверять случайной информации.
Близнецы
Сегодня у Близнецов главной проблемой может стать вопрос о финансовых расходах. Звезды отмечают у вас возрастание потребности в приобретении товаров и оборудования для бизнеса. Однако финансовые вложения сегодня вряд ли будут эффективны и могут не окупиться в дальнейшем. Неблагоприятно может сложиться этот день и для ведения переговоров о партнерском сотрудничестве. Контакты с партнерами затруднены.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать в себе возрастание потребности в инициативном и предприимчивом поведении. Однако ваша попытка начать действовать может натолкнуться на противодействие со стороны вашего основного партнера по бизнесу. Если вы занимаетесь выполнением клиентских услуг, то в первой половине дня возможен конфликт с кем-то из заказчиков. Окружающие вас люди могут проявлять неуступчивость.
Лев
Сегодня Львы если сумеют не поссориться с коллегами по работе и удержат себя от вовлечения в финансовые спекуляции, то день пройдет успешно. Звезды советуют вам не строить благодушных иллюзий относительно отношений в трудовом коллективе. Ваши попытки вовлечь коллег в некое общее дело могут натолкнуться на их сопротивление и неприятие. Берегите здоровье и не принимайте близко к сердцу трудности рабочих моментов.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют заниматься укреплением и расширением своей недвижимой собственности. Успешно проходит инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Можно проводить строительные и ремонтные работы, вести подготовку к заключению сделок на аренду. Это удачный день для творческого труда в тишине и уединении. Успешно поработают надомники, фермеры, гостиничные работники.
Весы
Сегодня Весам если по роду деятельности приходится совершать частые поездки, то в течение дня вы можете столкнуться с множеством мелких препятствий. Также при оформлении и визировании деловых бумаг, документов, вы рискуете потерять много времени из-за бюрократических проволочек и непрофессионализма делопроизводителей. Наличие дружеских связей в интересующих вас инстанциях могут способствовать положительному результату.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут добиться положительных результатов в работе, если с самого утра будут придерживаться заранее составленного плана. Попытки авантюрных зигзагов с целью провести финансовые спекуляции, обречены на неудачу. Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Не исключено, что вам доверят выполнение ответственного задания, которое к тому же, приведет к повышению уровня доходов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть наполнены радужными ожиданиями и перспективными планами. Однако не во всех видах деятельности вас ждет успех. Например, в сфере недвижимости, семейного бизнеса, жилищно-коммунального и сельского хозяйства вам вряд ли удастся существенно продвинуться в делах. Наиболее успешно вы проявите себя в поездках, деловых встречах, контактах, консультациях.
Козерог
Сегодня Козероги могут большую часть дня стремиться оставаться в тени, для того, чтобы в условиях тишины и уединения глубже сосредоточиться на своей работе. Звезды благоприятствуют вам в научных исследованиях, криминалистике, программированию. При наличии свободных финансовых ресурсов старайтесь в первую очередь направлять их на досрочное погашение кредитов и иных финансовых обязательств.
Водолей
Сегодня Водолеев может привлекать общественная деятельность. И вы преуспеете в работе на общественных началах, там, где все построено не на коммерции, а на энтузиазме группы единомышленников. Вам подойдет работа по организации и проведению творческих встреч, собраний, фестивалей и клубов по интересам. Это работа для души, в перспективе может принести вам большую выгоду.
Рыбы
Сегодня у Рыб может активизироваться тема карьеры. Может сложиться ситуация, когда будет задето ваше самолюбие и поставлено под сомнение ваше профессиональное соответствие. Во многом вы сами можете спровоцировать обострение отношений с начальством своей независимой позицией и нежеланием идти на уступки. Гораздо успешнее день пройдет для тех, кто занимает руководящую должность.