Мелкие проблемы будут мешать — любовный гороскоп на 20 июня

Наш гороскоп поможет лучше понять, на что стоит обратить внимание в течение дня и где звёзды благосклонны.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что они рискуют быть неправильно понятыми, особенно, если хотят побеседовать с близким человеком о чем-то, значимом для себя. Их шутки будут иметь успех, но попытки поговорить на важную тему могут восприниматься несерьезно. Возможно, они выберут неверный момент или тон.
Телец
Сегодня Тельцам не покажется скучной любовная переписка. Скорее всего, в ней будут присутствовать отдельные забавные моменты. Но этот день может доставить им и некоторые неудобства. Например, отправляясь на свидание или договариваясь о встрече, они могут столкнуться с нежелательным недоразумением.
Близнецы
Сегодня над Близнецами звезды способны подшутить, смешав их карты или слегка исказив им перспективу, подсказав не те выводы или принеся неоднозначные новости. Им не стоит полностью доверять даже своим собственным мыслям и намерениям, поскольку уже завтра для них есть риск передумать.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что любые их слова могут отразиться в «кривом зеркале». Попытавшись сказать о важном и сокровенном, они рискуют натолкнуться на несерьезное или двойственное отношение. Чтобы обезопасить себя, им лучше заранее сообщать о своих чувствах, планах и взглядах с долей юмора.
Лев
Сегодня Львы изначально не склонны к сомнениям, но внутренний голос может нашептывать им другое, намекая на мысль о тайной подоплеке событий или подтексте сказанных слов. В посланиях этого дня есть не только смешная или романтичная сторона, но и сторона, заставляющая задуматься.
Дева
Сегодня Девам не стоит относиться к событиям в своей личной жизни слишком серьезно, но ни один сигнал в ней не стоит оставлять без внимания. Признания и обещания, прозвучавшие в этот день, лучше не воспринимать буквально, но иносказательно или под соусом шутки в них может быть сказано нечто важное.
Весы
Сегодня Весы тщетно будут ждать от партнера последовательности и серьезности. Даже если он сам затеет разговор, то лишь для того, чтобы перевернуть все с ног на голову, сместить смысловые акценты и повеселиться. В этот день не стоит заводить знакомства и затевать с нуля романтическую переписку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства продолжают создавать затруднения в мелочах, часто в виде путаницы, нехватки ясности и нестандартных забавных поворотов ситуации. Как и их партнеры, они могут стать жертвой неоднозначного стечения внешних событий. Не стоит договариваться в этот день о чем-то важном.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не склонны или не способны говорить о положении дел в своей личной жизни серьезно. Они могут подтрунивать над своими чувствами, обесценивая их, или отпускать шутки в адрес любимого человека. Возможно, ситуация покажется им не очень подходящей для доверительного разговора о главном.
Козерог
Сегодня Козероги могут свободно шутить с любимым человеком на случайные темы, но им стоит стать внимательнее, если речь зашла о чем-то важном. Если назревает судьбоносный разговор или встреча, лучше пропустить этот день, так как он может создать противоречивое настроение или двусмысленную ситуацию.
Водолей
Сегодня Водолеев вряд ли будут ждать крупные любовные удачи, открытия и озарения, но им обеспечены мелкие забавные моменты и нестандартные повороты событий, поднимающие настроение. Если в их личной жизни что-то идет не так, они найдут способ снизить значимость проблем, посмеявшись над ними.
Рыбы
Сегодня у Рыб наступлению новой благоприятной эпохи в личной жизни могут мешать мелкие противоречия, недоразумения или колебания. Возможно, что-то будет отвлекать их или вызывать у них лишние сомнения. Чтобы избежать ненужных заминок, значимый шаг в делах сердечных им лучше перенести на завтра.