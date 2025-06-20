Коллеги начнут спорить — финансовый гороскоп на 21 июня

Наш гороскоп подскажет, где стоит проявить инициативу, а где — сохранить равновесие.
Овен
Сегодня Овнов может потянуть на авантюры и разного рода финансовые спекуляции. Однако звезды не советуют вам вкладывать деньги в рискованные финансовые операции. Также к неблагоприятным в этот день сферам деятельности относятся индустрия моды, отдыха и развлечений. Гораздо успешнее у вас пойдут дела по обустройству недвижимости, ремонтным и строительным работам.
Телец
Сегодня у Тельцов прекрасное время для поездок и торговли. Ваши деловые связи могут расширяться и крепнуть. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество подписчиков и заказчиков. Особенно преуспевают торговцы ювелирными украшениями, модной одеждой, детскими и спортивными товарами. А вот для карьеры этот день не подходит. Ваши надежды на повышение в должности вряд ли будут оправданы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться удачный день для инвестиций в недвижимость. Это хорошее время для приобретения мебели, дорогих вещей для дома, офиса, покупки гаража, акций, доходов от аренды, выгодной торговли на рынке и в магазине. Быстрыми темпами идут строительные и ремонтные работы. А вот для поездок и деловых встреч этот день может сложиться неблагоприятно. Возможны частые сбои в работе компьютеров.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют максимально активно проявлять инициативы и в принятии решений полагаться только на собственное мнение. Ваши интеллектуальные способности и умение находить взаимопонимание с разными людьми, позволит вам значительно укрепить деловые связи. Это хороший день для аналитической обработки информации и выстраивания системы взаимодействия в бизнесе.
Лев
Сегодня у Львов исключительно удачный день для получения дополнительных доходов помимо основной зарплаты. Причем эти доходы не будут подлежать бухгалтерскому учету и декларированию. Это особенно относится к тем, кто работает в сфере услуг в гостиничном, санаторно-курортном бизнесе, а также выполняет частные заказы. Наибольшую выгоду получат те, кто работает индивидуально.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют активнее проявлять себя в групповой творческой работе. Речь идет о тех, кто работает в конструкторских бюро, занимается проектированием техники, механизмов и архитектурных сооружений. Также хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках. Наибольшее беспокойство может вызывать характер ваших отношений с подчиненными и коллегами.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют заниматься укрепление своей деловой репутации и предпринимать шаги для продвижения в карьере. Наиболее успешными будут закулисные переговоры с влиятельными людьми. Возможно, вам окажет тайную протекцию авторитетный человек из государственных структур. Используйте этот день для учебы и обмена мнений с целью повышения квалификации. Воздержитесь от участия в финансовых спекуляциях.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут преуспеть в сфере высшего образования, науки, связей с иностранными партнерами и дальних поездок. В целом это успешный день для экономической экспансии в бизнесе, введения новых услуг, расширения ассортимента товаров и географии бизнеса, выхода на рынки других городов и стран. Очень полезно будет посетить международную научно-техническую выставку.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, бизнес которых тесно взаимодействует с властными государственными структурами, день может сложиться результативно. Возможно, вам удастся получить выгодный государственный заказ. Наиболее эффективно в этот день проявят себя управленцы, ведущие менеджеры, директора производств. Можно проводить реформы, осуществлять ротацию кадрового состава и оптимизировать бюджет.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться хороший день для урегулирования любых юридических вопросов, начиная от консультаций с юристом и подачи исковых заявлений и заканчивая судебным заседанием. Все перечисленные дела могут принести вам прибыль. Возможно, вам удастся договориться о подписании мирового соглашения. Также звезды советуют вам вести переговоры с иностранными партнерами.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для той работы, которая приносит зримые плоды, которые можно увидеть и потрогать руками. Вы можете быть нацелены на достижение практического результата и проявляете в этом свое мастерство в реальном секторе экономики. Наиболее успешные виды деятельности: промышленное производство, ремонтно-технические работы в сервисных центрах.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занятых творческим трудом, связанным с искусством, индустрией развлечений, моды и отдыха, хороший день. Концертные выступления артистов театра и музыкантов пройдут с успехом и получат заслуженные похвалы у публики. Могут вырасти доходы от торговли косметикой, парфюмерией, предметами искусства, картинами и украшениями. Однако могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу.