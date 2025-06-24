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Время искать единомышленников — финансовый гороскоп на 25 июня

24 июня 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит больше общаться на работе.

Время искать единомышленников — финансовый гороскоп на 25 июня
Фото: katemangostar

Наш гороскоп подскажет, на что обратить внимание, чтобы провести день гармонично и с пользой.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться хороший день для продвижения в карьере. Звезды советуют вам не афишировать свою деятельность и не делать публичных заявлений. В течение дня вы можете рассчитывать на поддержку со стороны некоего влиятельного человека и на доверительные отношения с начальством. Рекомендуется проводить строительные и ремонтные работы в помещениях. Хорошо подготавливать отчетную документацию.

Телец

Сегодня Тельцы смогут успешно проявить себя в дальних поездках и при работе в составе группы единомышленников. Хорошо принимать участие в международных научно-технических выставках, заниматься урегулированием юридических вопросов, проводить консультации. Может ускориться товарно-денежный оборот в торговле, укрепляются и расширяются деловые связи. Успешно идут проектно-конструкторские работы.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, занимающих руководящие должности: владельцев фирм, директоров и ведущих менеджеров, это прекрасный день. Благодаря смелым и решительным действиям вам удается максимально эффективно провести структурные реформы, сделать перестановки в кадровом составе. Хорошо заниматься оптимизацией расходных статей бюджета. Держите курс на обновление.

Рак

Сегодня для Раков, работающих во взаимодействии с представителями закона, благоприятно может сложиться этот день. Если вы ведете судебные тяжбы, то сегодня имеете прекрасный шанс для разрешения всех противоречий с оппонентами и выхода на мировое соглашение. Хорошо обращаться за консультациями к юристам и подавать исковые заявления. Не забывайте своевременно оплачивать счета по кредитам.

Лев

Сегодня у Львов, занятых в реальном секторе экономики: промышленном производстве, в ремонтных мастерских и жилищно-коммунальном хозяйстве, может сложиться хороший день. Благодаря высокой дисциплине и трудолюбию вы можете получить отличный результат. Те, кто проходит стажировку на новом месте работы, смогут успешно овладеть навыками работы с инструментами и техническим оборудованием.

Дева

Сегодня Девам творческих профессий, возможно, удастся не только проявить свои таланты, но и получить заслуженные похвалы. Например, артисты и музыканты смогут удачно выступить со сцены, а художники — провести выставку-продажу своих работ. У торговцев могут вырасти продажи предметами искусства, модной одеждой. Консультанты сетевого маркетинга увеличат количество подписчиков и заказчиков.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют сосредоточить внимание на благоустройстве своего рабочего места. Можно покупать офисную технику, проводить ремонтные и отделочные работы в помещениях, вести подготовку к открытию магазинов, офисов, мастерских, столовых, медицинских кабинетов. Не откладывайте текущие дела в долгий ящик, старайтесь их делать сразу. Хорошо пойдет дела у строителей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы, специализирующиеся на торгово-закупочной деятельности могут добиться ускорения товарно-денежного оборота, и, соответственно, роста доходов. Особенно это касается тех, кто торгует детскими и спортивными товарами, модной одеждой, предметами искусства. В первой половине дня можно закупать крупные оптовые партии товара для последующей его реализации в розничной торговой сети.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться хороший день для использования ресурса недвижимости в повышении уровня доходов. Можно делать закупку строительных и отделочных материалов, мебели, дорогих вещей для дома и офиса. Также вам не составит труда найти реального клиента на подписание договора аренды. При ремонтно-строительных работах можно сдавать готовый объект заказчику — при приемке не возникнет нареканий.

Козерог

Сегодня у Козерогов прекрасное время для деловых встреч, расширения и укрепления связей, появления новых деловых контактов. Если вашей компетенции недостаточно для качественного выполнения работы, то можно обратиться к знающему специалисту. В целом звезды советуют вам проявлять активность в работе с информацией и в сфере образования. Успешно идет профессиональное обучение.

Водолей

Сегодня Водолеи могут преуспеть в тех работах, которые могут принести дополнительный доход помимо основного заработка. Это относится к работе в гостиницах, ресторанах, а также к любой работе по совместительству или в сверхурочное время. Хорошее время для выполнения частных заказов при удаленной работе на дому. При необходимости вы можете воспользоваться поддержкой влиятельного покровителя.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют проявить инициативу при сотрудничестве с группой единомышленников. Вы сможете выступить в роли организатора людей вокруг некоего общего для всех проекта. Например, речь может идти об организационной работе по созданию акционерного общества, кооператива, инвестиционного фонда. Возможно, вам предложат поработать на общественных началах, и это будет полезно для наработки деловых связей.
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