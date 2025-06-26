Тратим с умом — финансовый гороскоп на 27 июня

Наш гороскоп подскажет, какие настроения может принести день, на что обратить внимание и как сохранить внутреннее равновесие.
Овен
Сегодня у Овнов благоприятнее время для проявления инициативы по расширению и укреплению деловых связей. Ваши интеллектуальные способности находятся в это время в наилучшей форме, и вы в состоянии принимать правильные оперативные решения. Удачно проходят поездки и учеба. Во второй половине дня могут усиливаться негативные тенденции в карьере и в отношениях с начальством.
Телец
Сегодня Тельцы могут получить возможность дополнительного дохода. Особенно это касается работников гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Также вам могут предложить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время. Велика вероятность получения разного рода компенсаций от работодателя в виде оплаты расходов на дорогу до работы или доплат на питание в рабочее время.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в первой половине дня прекрасное время для слаженной коллективной работы в области акционирования и при проведении проектно-конструкторских работ. Можно проводить совет директоров компании, собрания акционеров. Ваши конструктивные идеи найдут поддержку среди единомышленников. Во второй половине дня благоприятные тенденции ослабевают и возрастает риск технических поломок.
Рак
Сегодня у Раков хорошие шансы для продвижения в карьере, главным образом, за счет доверительных отношений с начальством. При необходимости вы можете обратиться за поддержкой к влиятельному покровителю. Во второй половине дня не рекомендуют вести переговорный процесс и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. При работе в сфере услуг вы можете столкнуться с претензиями клиентов.
Лев
Сегодня у Львов первая половина дня может сложиться благоприятно для посещения международных научно-технических выставок, симпозиумов, конференций. Это может дать вам много перспективных идей для развития бизнеса. Вторая половина дня может сложиться напряженно для тех, кто работает в совместных предприятиях или на вахте. За нарушение дисциплины труда возможно наложение штрафных санкций.
Дева
Сегодня для Дев, занимающих руководящие должности, первая половина дня может сложиться благоприятно. Вы можете проводить кадровые перестановки и структурные реформы. Успешно пройдут мероприятия по оптимизации расходных статей бюджета. Однако во второй половине дня звезды не советуют совершать финансовые спекуляции с оптовыми партиями товара. Вероятны финансовые потери.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться удачный день для урегулирования судебно-правовых вопросов. Есть шанс прийти к мировому соглашению. Удачное время для учебы и обмена мнениями с целью повышения квалификации. Однако во второй половине дня в деловом партнерстве возможны осложнения. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут прекрасно проявить свою деловую активность в первой половине дня. Особенно это касается тех, кто трудится в реальном секторе экономики и занимается производством товаров или в ремонтных мастерских. Те, кто проходит производственную практику, может овладеть навыками в использовании инструментов. Во второй половине дня осложнения могут быть связаны с поездками и контактами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов творческих профессий день может быть связан с удачным стечением обстоятельств. Особенно это касается деятелей сценического искусства: артистов, музыкантов. Вас ждет теплый прием публики и хорошие отзывы в прессе. Основной проблемной темой может стать сохранение тех финансовых, которыми вы располагаете. Воздержитесь от шопинга и инвестиций в рискованные коллективные проекты.
Козерог
Сегодня для Козерогов первая половина дня может сложиться гораздо удачнее второй половины дня. Поэтому рекомендуется наиболее важными делами заниматься с утра пораньше. Так вы сможете основную работу этого дня выполнить до полудня. Тогда день сложится успешно. Это прекрасное время для работы в сфере услуг, магазинной и рыночной торговли, ремонтных и строительных работ.
Водолей
Сегодня у Водолеев, занятых торговлей, в первой половине дня наблюдается оживление. Может ускориться товарно-денежный оборот. При необходимости вы сможете открыть более выгодные логистические маршруты. Консультанты сетевого маркетинга смогут значительно расширить количество подписчиков и объем заказов. Во второй половине дня может быть затруднена работа с информацией и оформлением документов.
Рыбы
Сегодня для Рыб, причастных к сделкам с недвижимостью, строительству, сельскому хозяйству и жилищно-коммунальному комплексу, могут сложиться благоприятные обстоятельства. Можно делать оптовые закупки строительных и отделочных материалов, покупать торговое оборудование. Во второй половине дня звезды советуют вам следить за тем, чтобы ваши расходы существенно не превысили доходные статьи бюджета