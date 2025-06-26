Тратим с умом — финансовый гороскоп на 27 июня

Сегодня нам стоит думать о каждой покупке.

Наш гороскоп подскажет, какие настроения может принести день, на что обратить внимание и как сохранить внутреннее равновесие.

Овен

Сегодня у Овнов благоприятнее время для проявления инициативы по расширению и укреплению деловых связей. Ваши интеллектуальные способности находятся в это время в наилучшей форме, и вы в состоянии принимать правильные оперативные решения. Удачно проходят поездки и учеба. Во второй половине дня могут усиливаться негативные тенденции в карьере и в отношениях с начальством.

Телец

Сегодня Тельцы могут получить возможность дополнительного дохода. Особенно это касается работников гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Также вам могут предложить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время. Велика вероятность получения разного рода компенсаций от работодателя в виде оплаты расходов на дорогу до работы или доплат на питание в рабочее время.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в первой половине дня прекрасное время для слаженной коллективной работы в области акционирования и при проведении проектно-конструкторских работ. Можно проводить совет директоров компании, собрания акционеров. Ваши конструктивные идеи найдут поддержку среди единомышленников. Во второй половине дня благоприятные тенденции ослабевают и возрастает риск технических поломок.

Рак

Сегодня у Раков хорошие шансы для продвижения в карьере, главным образом, за счет доверительных отношений с начальством. При необходимости вы можете обратиться за поддержкой к влиятельному покровителю. Во второй половине дня не рекомендуют вести переговорный процесс и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. При работе в сфере услуг вы можете столкнуться с претензиями клиентов.

Лев

Сегодня у Львов первая половина дня может сложиться благоприятно для посещения международных научно-технических выставок, симпозиумов, конференций. Это может дать вам много перспективных идей для развития бизнеса. Вторая половина дня может сложиться напряженно для тех, кто работает в совместных предприятиях или на вахте. За нарушение дисциплины труда возможно наложение штрафных санкций.

Дева

Сегодня для Дев , занимающих руководящие должности, первая половина дня может сложиться благоприятно. Вы можете проводить кадровые перестановки и структурные реформы. Успешно пройдут мероприятия по оптимизации расходных статей бюджета. Однако во второй половине дня звезды не советуют совершать финансовые спекуляции с оптовыми партиями товара. Вероятны финансовые потери.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться удачный день для урегулирования судебно-правовых вопросов. Есть шанс прийти к мировому соглашению. Удачное время для учебы и обмена мнениями с целью повышения квалификации. Однако во второй половине дня в деловом партнерстве возможны осложнения. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут прекрасно проявить свою деловую активность в первой половине дня. Особенно это касается тех, кто трудится в реальном секторе экономики и занимается производством товаров или в ремонтных мастерских. Те, кто проходит производственную практику, может овладеть навыками в использовании инструментов. Во второй половине дня осложнения могут быть связаны с поездками и контактами.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов творческих профессий день может быть связан с удачным стечением обстоятельств. Особенно это касается деятелей сценического искусства: артистов, музыкантов. Вас ждет теплый прием публики и хорошие отзывы в прессе. Основной проблемной темой может стать сохранение тех финансовых, которыми вы располагаете. Воздержитесь от шопинга и инвестиций в рискованные коллективные проекты.

Козерог

Сегодня для Козерогов первая половина дня может сложиться гораздо удачнее второй половины дня. Поэтому рекомендуется наиболее важными делами заниматься с утра пораньше. Так вы сможете основную работу этого дня выполнить до полудня. Тогда день сложится успешно. Это прекрасное время для работы в сфере услуг, магазинной и рыночной торговли, ремонтных и строительных работ.

Водолей

Сегодня у Водолеев , занятых торговлей, в первой половине дня наблюдается оживление. Может ускориться товарно-денежный оборот. При необходимости вы сможете открыть более выгодные логистические маршруты. Консультанты сетевого маркетинга смогут значительно расширить количество подписчиков и объем заказов. Во второй половине дня может быть затруднена работа с информацией и оформлением документов.

Рыбы