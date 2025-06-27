Креативничаем по полной программе — гороскоп на 28 июня

27 июня 2025 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поддерживает творческое настроение, которое может выразиться в тяге к свободе, креативу, играм или романтике, к веселью или парадоксам.

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Гороскоп на сегодня говорит, что будет естественным повышенный интерес к детским нуждам. Возможны мелкие приятные сюрпризы. Также день способен склонить к неожиданным тратам, дружеским займам, попытке выиграть в лотерею или заработать творчеством. В этих случаях не исключается доля везения, но полезный эффект не гарантирован: есть риск опоздать, купить выходящую из моды вещь или получить доход, несоразмерный сделанному вложению. Не всегда будет удачным выбор подарка. Овен Сегодня Овнам звезды не советуют жить строго по графику, посвящая себя целиком работе или выполнению других обязанностей. Этот день больше подходит для творчества, игр и развлечений. Если приходится делать покупки, не стоит поддаваться порыву или привычке (особенно, покупая товары для детей, принадлежности для летнего отпуска или для хобби): возможно, ситуация меняется и купленное не пригодится. Телец Сегодня Тельцам стоит осторожнее следовать своим желаниям и эстетическим наклонностям, если они продиктованы не природным индивидуальным вкусом, а преходящей модой. Легко принять за собственные желания тенденции уходящей эпохи, купив устаревающую модель одежды или ненужный предмет домашнего интерьера. Также в этот день может быть трудно согласовать свои вкусы с потребностями детей и домочадцев. Близнецы Сегодня Близнецам день обеспечивает хорошие условия для позитивного общения, но не всегда содействует исполнению их желаний в материальном плане. Возможны небольшие сюрпризы и процессе платежей, покупок, выбора вещей или продуктов. К счастью, в эти сутки легко выйти из любого положения, найдя альтернативу или компромисс. Не стоит заниматься сегодня скучными делами, если можно отдохнуть и развлечься. Рак Сегодня Ракам не стоит ждать полной предсказуемости в финансовых делах, в творческой сфере и в романтических ситуациях. Часто сюрпризы будут оказываться для них приятными, например, возможны неожиданные находки в последний момент. Не исключены подарки от друзей, внеплановые оригинальные приобретения на распродажах, случайные прибыли и выигрыши, нестандартные предложения побочного заработка. Лев Сегодня Львам станет труднее следовать собственным серьезным и дальновидным мыслям, противостоять своим привычкам и капризам. Это может создать им некоторые проблемы, если они принимают важные решения или ищут способ разумно вложить свои деньги. Они могут неудачно выразить свои чувства, сделать чересчур экстрагавантную непрактичную покупку или взять в качестве ориентира устаревающие ценности. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что этот день может подталкивать их к случайным капризам и ложным решениям, которые расходятся с их истинными желаниями и базовыми потребностями. Это подходящий день для игр, отдыха, романтики и случайных легких развлечений, но лучше не выбирать его для важных трудоемких начинаний и необратимых шагов, а также выполнения скучной, однообразной и монотонной плановой работы. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что предпочтительнее свободные формы общения и сотрудничества. Это день креатива, романтики, сюрпризов. В серьезном мероприятии пора перейти к неофициальной части, сменив обстановку на более непринужденную и взяв менее формальный тон. Договор можно скрепить участием в общей игре или корпоративной акции. Не стоит согласовывать в этот день финансовые вопросы. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит учитывать вероятность сюрприза, если они запланировали в своих делах тот или иной конкретный результат. Это день, когда не все можно предвидеть заранее. Могут неожиданно повести себя партнеры, друзья или представители руководства, особенно женского пола. Возможно, придется пойти на уступки чужим эстетическим вкусам, гастрономическим пристрастиям или финансовым интересам. Стрелец Сегодня Стрельцы смогут творчески переосмыслить полученную накануне информацию, увидеть в ней не только скучную официальную часть или угнетающую серьезную сторону. Возможно, они отыщут в ней романтичные детали или увидят возможность дополнительно расширить кругозор. Отдельные приятные мелочи и неожиданные положительные открытия помогут им примириться с выставленными условиями и заданными рамками. Козерог Сегодня Козерогам звезды не рекомендуют заниматься важными делами и принимать в своей жизни ответственные решения. По возможности, лучше отложить значимое сотрудничество и серьезные переговоры. Это подходящий момент для свободного творчества в мелочах и для небольших экспериментов: не исключено, что они закончатся удачно (поднимут настроение, оживят чувства, улучшат материальное положение). Водолей Сегодня Водолеям не стоит бояться сюрпризов: по большей части, они будут приятными или не слишком критичными. Возможно, всплывут неожиданные эстетические, гастрономические или финансовые детали, которые придется учесть при выборе вещей, согласовании решений или проявлении чувств. Но это касается лишь достигнутых в целом договоренностей. Новых соглашений, особенно финансовых, лучше не заключать. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют сохранять фокус внимания на деталях — приятных или нет, зависит от ситуации. Этот день способен придать всему позитивную окраску, но некоторые его моменты все же могут настораживать, например, нетипичные симптомы недомоганий или странности в чужом поведении. Не стоит переходить в эти сутки к решительным действиям (интенсивному лечению, активному сотрудничеству).