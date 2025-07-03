Поддерживайте себя сами — финансовый гороскоп на 4 июля

Сегодня нам вряд ли кто-то скажет нужные слова. Поддерживаем себя сами.

Наш гороскоп даст рекомендации, как лучше распределить силы, на что обратить внимание в общении и где может пригодиться немного терпения или решительности.

Овен

Сегодня у Овнов , имеющих свой бизнес, в трудовом коллективе может сложиться сложная обстановка. Возможен конфликт между подчиненными, который вынудит вас вмешаться. А это может нарушить рабочий ритм и привести к потере времени. Кроме того, в ваших помещениях, которые вы используете для бизнеса, вероятна техническая поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства или электроснабжения.

Телец

Сегодня у Тельцов вероятны сбои в ритме работы, из-за несогласованности в действиях. Особенно это относится к тем, кто часто совершает деловые поездки и контактирует со многими людьми: таксисты, продавцы, коммерсанты, социальные работники, консультанты, преподаватели. У торговцев может снизиться спрос на модную одежду, детские игрушки и спортивные принадлежности.

Близнецы

Сегодня Близнецам может сопутствовать невезение в коммерческой деятельности. Стремление заработать деньги может вынудить вас нести дополнительные незапланированные расходы, а отдачи от вложений может быть меньше, чем вы ожидаете получить. Особенно это касается строительства, ремонтных и отделочных работ. Вы можете повредить имущество, и это потребует дополнительных затрат.

Рак

Сегодня у Раков может усилиться желание проявлять активность для достижения практического результата. Речь идет о личной инициативе. Однако звезды советуют вам не торопиться и проявлять повышенную осмотрительность. Например, при установлении новых деловых связей, в коротких поездках и встречах могут проявиться деструктивные влияния, и, вместо укрепления связей вы получите обратный эффект.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют заниматься теневой деятельностью, особенно если она не вполне законна. Не нужно искать обходные пути там, где открытые методы не дают желаемого результата. Также будьте внимательны при контактах с людьми и избегайте заводить общие дела с теми, кто пытается вести себя скрытно. Так вы рискуете столкнуться с мошенниками, пытающихся обмануть вас.

Дева

Сегодня для Дев , которые работают в сфере акционирования бизнеса, неблагоприятно может сложиться этот день. Ваши инициативы на совете директоров-учредителей или собрании акционеров могут не получить должной поддержки. В целом звезды советуют вам воздержаться от работы в составе группы. Возможно обострение отношений с партнером из-за разного понимания перспектив дальнейшего развития.

Весы

Сегодня Весы могут чувствовать себя несвободными в принятии решений. Ваша инициатива будет связана какими-либо обязанностями, исходящими от вышестоящего руководства. Также вы можете сомневаться в целесообразности тех или иных поступков. Берегите здоровье, не допускайте больших умственных и физических перегрузок - это может привести к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , которые собирались совершить дальнюю поездку, неожиданно может прийти известие об отмене этой поездки. Отношения с деловыми партнерами могут обостриться из-за срыва некоторых прежних договоренностей. В целом в ваши деловые заграничные связи могут неблагоприятно вмешаться форс-мажорные обстоятельства. Берегите свою репутацию и действуйте строго по закону.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов , занимающих руководящие должности, неблагоприятно может сложиться этот день. Прежде всего, ваши управленческие решения вряд ли будут эффективными. Вам могут поступить ложные сведения, из-за которых вы рискуете принять ошибочные управленческие решения. Если есть сомнения, то лучше пока воздержаться от реализации важных решений. Не торопитесь с кадровыми перестановками.

Козерог

Сегодня Козерогам противопоказано участвовать в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. Если вы работаете в сфере услуг и занимаетесь выполнением клиентских заказов, то звезды советуют вам быть предельно вежливыми и внимательными с заказчиками. В противном случае в результате претензий заказчика ваша деловая репутация может пострадать. Не исключены штрафные санкции.

Водолей

Сегодня Водолеям в ходе текущей работы, вероятно, предстоит столкнуться с множеством препятствий. Офисные работники чаще, чем обычно, будут вынуждены останавливать работу из-за поломок компьютеров и офисной техники. Если вы проходите производственную практику или стажировку и стремитесь получить навыки работы с инструментами, то, прежде всего, позаботьтесь о соблюдении правил техники безопасности.

Рыбы