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Суем свой нос, куда не просят – гороскоп на 8 июля

7 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поддерживает интерес к вчерашним событиям и помогает оставаться на созданной ими эмоциональной волне.

Суем свой нос, куда не просят – гороскоп на 8 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что также Луна поощряет любознательность и широту кругозора, напоминает о необходимости развиваться, расширять горизонты планирования и поддерживать связи на отдаленных территориях (в том числе, с земляками, духовными собратьями и дальними родственниками). Приветствуются романтичный настрой, легкость в общении и чувство юмора. Могут активно обсуждаться темы путешествий, переездов, поисков жилья вдали от дома, перевозки питомцев, взаимодействия с зарубежными сервисами.

Овен

Сегодня Овнов мотивируют вчерашние дела и новости, а поддерживают жажда развития и умение сочетать разнонаправленные интересы. Многие Овны будут стремиться выйти за рамки правил и избежать контроля, обновить свои знания о мире или круг связей, раздвинуть границы своих профессиональных полномочий или духовного кругозора. Это поможет им уточнять планы, избегать самообмана и зашоренности взглядов.

Телец

Сегодня Тельцы могут использовать день для расширения своего кругозора в новых направлениях или для попытки иначе взглянуть на уже знакомые темы. Может представить интерес общение с дальней родней, заказ товаров из-за рубежа, изучение финансовых вопросов сотрудничества с иностранцами. Нежелательны новые старты: возможна доля авантюризма и доверчивости там, где нужен осторожный серьезный подход.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день поддерживает интерес к чужим краям и общению с людьми издалека. В его основе может лежать духовная тяга или материальный мотив. Возможна надежда найти в чужих краях любовь или дружбу, состояться творчески или профессионально, обрести дом или источник поддержки. В течение дня есть время развить вчерашний диалог, ответить на знак симпатии или обсудить интересное предложение.

Рак

Сегодня для Раков продолжается хлопотный насыщенный период. Многие Раки будут вынуждены подстраиваться к обстановке и учитывать массу мелочей, в которых не всегда могут положиться на чужую помощь. Возможно, им придется самим заботиться о питомцах, заниматься здоровьем или устройством на работу. Не исключены мелкие проблемы при взаимодействии с иностранными сервисами и междугородними службами.

Лев

Сегодня у Львов события дня поддерживают позитивный настрой и дают им надежду на будущее, если их не устраивает настоящее. Также он позволяет им выйти из своего тайного уединения, если они тяготятся им, и помогает выйти за рамки частной жизни, если они нуждаются в общении с внешним миром. Еще одна грань дня – неприятие рутины. Он подходит для отдыха, творчества, интересного общения, романтики.

Дева

Сегодня Дев день может сделать расслабленными романтиками и помешать им сосредоточиться на деле. Лучше отложить выполнение задач, требующих скрупулезности, ювелирного мастерства и ловкости, включая сложные лечебные манипуляции с питомцами. Не стоит планировать на сегодня и объемные рутинные работы, например, генеральную уборку. Настроение может поднять веселое общение с коллегами или домочадцами.

Весы

Сегодня для Весов остаются в силе многие положительные тенденции – прежде всего, связанные с общением, творческими и романтическими перспективами, юридическими делами, зарубежными контактами. На этом фоне померкнут мелкие технические затруднения и сбои. День подходит для поддержки партнерства, помогает вести параллельные переговоры, дает стимулы для обновления старых контактов или создания новых.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов события дня могут удерживать внимание на зарубежных делах или контактах, а также на материальных ресурсах, которые требуются им для их роста и развития. Звезды советуют не терять время, если требуется прояснить вопрос о финансировании или вариантах заработка, о стоимости услуг, оплате покупок или порядке денежных взаиморасчетов. Важно учитывать новые тенденции в этих сферах.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны следовать своей натуре, привычкам и минутным настроениям. Многие представители знака будут вести себя так, словно в их жизни не происходит ничего необычного (например, отсутствует духовный или семейный кризис), либо начнут весело подшучивать над своими текущими трудностями. Однако нештатные события, происходящие в их жизни, все же будут давать знать о себе явно или скрыто.

Козерог

Сегодня для Козерогов под вопросом такие качества, как упорство, практичность, выносливость и продолжительная концентрация внимания. Им может быть сложно выстраивать верную линию поведения при взаимодействии с важными для себя людьми. Выполнению задач может мешать отвлекающая обстановка или самочувствие. Лучше использовать этот день для легкого общения, изучения новостей и расширения кругозора.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что уместен не строгий, а вариативный вольный подход к планированию будущего. Что касается настоящего, лучше избегать погружения в рутинные дела, разбавляя их элементами игры, свободы и веселого неформального общения. Это подходящий момент для романтического свидания, для вылазки на природу вместе с домочадцами, питомцами, подопечными или коллегами по работе.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно помнить, что для них сохраняется вероятность стратегических ошибок. Очарованные некой оригинальной идеей, они рискуют сделать фундамент своей жизни шатким и непредсказуемым. Свежие эмоции полезны, но спровоцированные ими действия несут проблемы. Следует осторожнее вдохновляться примером своих друзей, поддаваться новым романтическим чувствам или желанию обновить что-то в доме.
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