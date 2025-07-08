Границы размываются — гороскоп на 9 июля

8 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Козерога усиливает внимание к профессиональным ситуациям и организационно-административным нюансам, к темам карьеры и к важным жилищным вопросам.

Фото: rambler