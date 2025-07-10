Карьера займет все мысли — гороскоп на 11 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что также на обязательствах, профессии и карьере, должности и статусе, и напоминает, что для полной ясности в этих сферах нужно время. Поздним вечером переход Луны в знак Водолея переключит внимание на коллективные настроения, поможет сменить обстановку на менее формальную или реализовать необычные желания. Возрастет вероятность сюрпризов, нетрадиционных подходов и неожиданных находок. Возможны оригинальные покупки и подарки, экстравагантные образы, внезапные роковые влюбленности, романтичные свидания в необычном антураже.
Овен
Сегодня у Овнов вплоть до вечера внимание могут удерживать рабочие дела, карьерные перспективы, профессиональные или иные обязанности. Многие Овны убедятся в недостаточной ясности своих планов или нехватке своих компетенций, столкнутся с задержкой, ошибкой, колебанием или встанут перед выбором. В конце дня их мысли могут переключиться на будущее, на дружбу или романтику любви, возможно посещение вечеринки.
Телец
Сегодня Тельцам день обеспечивает долю везения и помогает им сохранять точку опоры даже в двойственных ситуациях. Он намекнет им на скрытые ловушки, которые могут поджидать их в профессиональной среде и в делах за рубежом. В конце дня неожиданный поворот событий способен одновременно создать им психологический дискомфорт и подарить уникальные новые возможности, например, карьерные или материальные.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют оставаться практичными, предпочитать развлечениям и комфорту полезную деятельность. Вплоть до вечера лучше заниматься профессиональными вопросами и нужными по ситуации плановыми работами. В конце дня появится возможность вознаградить себя за труды, перейти к более приятному, романтичному или неформальному стилю жизни (особенно у Близнецов, рожденных в мае).
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не оставлять без внимания знакомые противоречия, которые могут снова ждать их в профессиональной сфере или деловом партнерстве, любви или браке: при возросших личных амбициях они могут восприниматься острее, как вызов самолюбию и достоинству. Оригинальные варианты выхода из таких ситуаций подскажет поздний вечер, возможно, это будет мнение друга или коллективный опыт.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют заниматься уже начатыми делами и проявлять в них достаточную долю дотошности. При этом часть внутренней психологической энергии желательно сберечь на вечер: не исключено, что в конце дня какое-то событие привлечет внимание и потребует эмоциональной отдачи. Могут появиться приятные виды на будущее в связи с любовью, дружбой или социальными событиями.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не перетруждаться, продолжая заниматься своими делами. В течение дня они могут идти предсказуемо и не требовать больших усилий, но вечером может ждать неожиданный новый вираж событий, куда более волнующий и энергозатратный. Не исключено, что придется отложить вечерний отдых и срочно заняться решением какой-то нестандартной критичной задачи, личной или коллективной.
Весы
Сегодня Весы остаются пленниками каких-то обязанностей или правил, которым вынуждены подчиняться, несмотря на всю их противоречивость. Многим Весам придется принять во внимание свою домашнюю ситуацию или ту атмосферу, которая сложилась в их рабочем коллективе, деловом партнерстве, профессиональной среде. Сменить обстановку на более приятную и свободную им удастся лишь в конце дня.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов остается достаточно времени для рутинных дел, которое они могут потратить на выполнение повседневных текущих обязанностей или на подготовку к какому-то знаменательному мероприятию. Им придется успеть сделать все необходимое до вечера, поскольку в конце дня их могут захватить необычные волнующие впечатления и переживания, появится риск дискомфорта и психологической перегрузки.
Стрелец
Сегодня Стрельцов не хотят отпускать практические дела и заботы, которых требует от них семейная обстановка, профессиональная ситуация или их текущее материальное положение. После дня работы многие Стрельцы будут нуждаться в переключении на неформальные занятия, и такую возможность им предоставит окружение. На ночь глядя может наметиться свидание, экспромт, внезапный визит в гости или вечеринка.
Козерог
Сегодня для Козерогов на первом месте их личные планы, привычки и нужды, а также те работы, которые они должны выполнять для поддержания своей репутации или соблюдения обязательств. Многих Козерогов посетят колебания в связи с затянувшимся долгосрочным планом и еще не сделанным выбором. В конце дня возможен любовный, финансовый или дружеский сюрприз, не исключена неожиданная покупка или находка.
Водолей
Сегодня Водолеев основная часть дня вынудит сдерживать свои истинные желания и скрывать свои подлинные вкусы. Вечером они захотят дать больше воли своим чувствам или прихотям, получат такую возможность или создадут ее для себя сами. Неожиданное стечение событий подчеркнет их привлекательность или пробудит их необычные таланты, а также усилит до крайних значений их психическую энергию и интуицию.
Рыбы
Сегодня Рыбам выгоднее развивать свои проекты через привычные знакомые каналы и проверенных людей, используя давно освоенные инструменты и методы. Однако им стоит помнить, что это в чем-то устаревающие подходы, которые вскоре могут утратить свой смысл. Чтобы не отстать от прогресса, в конце дня стоит побыть в гостях или обратить внимание на новые тенденции, у которых есть будущее.