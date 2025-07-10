Карьера займет все мысли — гороскоп на 11 июля

10 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге удерживает фокус внимания на вопросах долгосрочных планов.

Фото: rambler