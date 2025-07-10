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Держимся за настоящее — любовный гороскоп на 11 июля

10 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит изо всех сил любить вторую половинку.

Держимся за настоящее — любовный гороскоп на 11 июля
Фото: freepik

Наш гороскоп даст рекомендации по личным отношениям и внутреннему состоянию.

Овен

Сегодня у Овнов может не оказаться времени на активную личную жизнь, но в конце дня положение внезапно изменится. Многие Овны начнут планировать свидание с любимым человеком на завтра, а некоторых представителей знака уже этим вечером ждет неожиданная романтическая встреча в необычной обстановке.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют проявить немного терпения, если развитие событий в личной жизни вызывает у них скрытое недоумение (или кажется им скучным, предсказуемым, стандартным). Ближе к ночи разрешится загадка, будет сделан выбор или чувства внезапно заиграют неожиданными новыми красками.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут решить, что день не оправдал их ожиданий в части любви, романтики и обновления личной жизни. Звезды советуют им не торопиться с выводами: есть вероятность, что в конце дня положение изменится и они вдруг получат возможность, о которой мечтали (или другую, не менее приятную).

Рак

Сегодня Раки рискуют вновь оказаться в тупике отношений или перед знакомой ситуацией выбора, что ударит по их авторитету или заденет их самолюбие. Сгладить неловкость или забыть о ней поможет вечер (особенно, если устроить новое свидание в неожиданном месте или взглянуть на ситуацию чужими глазами).

Лев

Сегодня Львов развитие событий в личной жизни (или их отсутствие) способно погрузить в уныние, но вечером у них снова появится повод воспрянуть духом. Они могут неожиданно отправиться на романтическое свидание, встретиться с любимым человеком в компании или получить счастливый знак на будущее.

Дева

Сегодня Девам может показаться, что в личной жизни у них все под контролем и они все могут предвидеть заранее, но вечером новый поворот ситуации подскажет им, что это не так. Их может ждать неожиданная вспышка чувств, романтическое свидание в необычном месте или при нештатных обстоятельствах.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что им придется ждать нового поворота событий в личной жизни до позднего вечера, зато он будет волнующим, необычным и может содержать в себе долю приятного сюрприза. Даже если свидание или дистанционный контакт стартует с негативной ноты, все обернется к лучшему.

Скорпион

Сегодня Скорпионов все самое важное и критичное в личной жизни ждет вечером. Именно в конце дня состоится ожидаемое событие или случится что-то неожиданное, неординарное. В обоих случаях им обеспечен экзотический букет из сильных необычных эмоций, приятных открытий и роковых поворотов судьбы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не удастся перейти к неформальным мероприятиям и романтическим планам, пока их ждут насущные дела. Свидание им желательно перенести на поздний час. Для одних Стрельцов вечерние романтические события окажутся заранее спланированной акцией, а для других станут приятным сюрпризом.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит расстраиваться, если их попытки предпринять что-то в своей личной жизни не дают результата. Причиной неудач такого рода у многих Козерогов будет склонность действовать согласно устаревшим привычкам, и вечерние события подскажут им, куда следует направить внимание.

Водолей

Сегодня Водолеи раскрывают свой мощный любовный и энергетический потенциал ближе к ночи. Поздний вечер обострит их чувственность и усилит магнетическую притягательность, на которую романтично настроенный партнер прилетит, как мотылек на огонь. Они могут влюбить в себя кого-то или влюбиться сами.

Рыбы

Сегодня Рыб многое склоняет оставаться в любви консерваторами и держаться за прошлое, но вечером могут возобладать иные веяния, зовущие идти в ногу со временем. Не исключается сюрприз или поток новых бурных эмоций. Возможно, захочется изменить что-то в своей личной жизни по примеру друзей.
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