Оттягиваемся и отдыхаем — гороскоп на 12 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что актуальны темы дружбы, объединения, свободы, прогресса, новые формы коммуникаций и развития информационных технологий, изменения в сетевом пространстве. Начинают оформляться новые группы и направления интересов, появляются необычные шансы у блогеров, журналистов, программистов. Также день способствует обновлению вкусов и освобождению чувств, он может дать импульс романтическим симпатиям или оригинальным желаниям.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют следить за новостями и социальными событиями, не забывать о своих друзьях: все это может дать пищу для размышлений в связи с планами на будущее. Возможны свежие идеи, сведения о передовых информационных технологиях и вновь создаваемых группах. Не стоит игнорировать и личную жизнь: это хороший день для романтического общения, для знакомств на вечеринках и в компаниях.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют больше доверять открывшимся возможностям в сфере финансов, социальных коммуникаций и карьеры, а также в личной жизни. Новый поворот событий дает шанс найти хорошее в том, что изначально являлось источником дискомфорта и негатива. Возможно, вдруг пересекутся интересы с людьми, расположенными к вам не очень дружелюбно, не вызывавшими у вас доверия и особых симпатий.
Близнецы
Сегодня Близнецам день сулит нечто приятное, даже роковые негативные моменты часто будут поворачиваться к ним позитивной стороной. Их может ждать открытие, сюрприз, хорошая новость, вдохновение, обновление, освобождение, влюбленность. Не упускать неожиданные шансы особенно важно Близнецам, рожденным в мае: впечатления, которые дарит им сейчас судьба, могут больше никогда для них не повториться.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют живее интересоваться новостями, общественным мнением, новинками прогресса и коллективными тенденциями. Привычные горизонты будущего в чем-то изменились, пропустив эти перемены, можно уменьшить свои виды на близкий успех. Оставаясь вне общего потока, есть риск сделать ставку на устаревшие ценности, распавшиеся сообщества или не существующие более материальные ресурсы.
Лев
Сегодня у Львов усилится внимание к событиям в социуме. Большинству Львов будет важна обстановка в группе друзей, но некоторым Львам будет интереснее атмосфера в кругу их потенциальных недоброжелателей. Возможно вовлечение в диалог и обмен новостями. Не исключено приглашение на вечеринку или другое неформальное мероприятие, однако многие Львы будут лишены возможности посетить его лично.
Дева
Сегодня Девам день может принести необычные эмоции, нестандартные задачи и неординарные события. Возможны хлопоты, сюрпризы, новшества. Может возрасти уровень вовлеченности в коллективные дела. Не исключена зависимость от ситуации и ее неожиданных поворотов, от мнения друзей или коллег. Участие в насыщенных событиях этого дня может стать шагом к любви, дружбе, новой карьере или росту популярности.
Весы
Сегодня для Весов это гармоничный день. Даже изначально неприятные моменты обернутся для них чем-то положительным: помогут найти единомышленников по нестандартному хобби, дадут импульс к творчеству, любви или обновлениям. Может активизирование общение с детьми или друзьями. Если на этот день запланирована деловая встреча, желательно организовать для ее проведения обстановку с неофициальным оттенком.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов этот день пройдет удачнее, если они сумеют найти для себя подходящую нишу и точку эмоционального баланса, иначе даже хорошие события могут сопровождаться для них долей негатива и стресса. Не найдя для себя зону комфорта, они могут оказаться не в духе и во всем видеть лишь недостатки, например, проявлять недовольство приятными обновлениями в своем доме или нововведениями в социуме.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов обстановка вокруг необычна, приятна и позволяет интересно провести время. День подходит для активного общения с неформальным оттенком и обсуждения новостей, в том числе, социальных и корпоративных. Многим Стрельцам пойдут на пользу происходящие в их окружении перемены, создающие предпосылки для новых уникальных партнерских союзов, дружеских связей или романтических симпатий.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют быть придирчивее к своим неожиданным находкам и внеплановым покупкам, а также к необычным способам заработка, нестандартным форматам платежей, получаемым от друзей подаркам и поступающим новым предложениям. Вместе с хорошими сторонами (материальная выгода, польза, прогресс, приятный знак внимания) в ситуации может содержаться какой-то скрытый изъян или подвох.
Водолей
Сегодня Водолеям день дает возможность выразить свои эмоции (в том числе, нестандартные и негативные), а также проявить свои литературные и художественные таланты. Им пригодится обратная связь в виде диалога или переписки, в ходе которой они смогут изложить свои желания или описать переживания. Они будут ценить чутких неординарных собеседников, готовых принять и понять их сложные мысли и чувства.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют отвлечься от своих планов, чтобы пообщаться с друзьями, познакомиться с последними новостями или прогрессивными идеями. Это подходящий день для пребывания в гостях или в неформальной обстановке, а также для того, чтобы принять гостей в своем доме или адаптироваться в новом коллективе. События этого дня могут стать первым шагом к обновлению привычного уклада жизни.