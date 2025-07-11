Оттягиваемся и отдыхаем — гороскоп на 12 июля

11 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддерживает интерес к коллективным делам, социальному фону и глобальным тенденциям, приглашает активнее обсуждать новости и перемены, прогнозы и перспективы.

Фото: rambler