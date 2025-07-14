Не теряем оптимизма — любовный гороскоп на 15 июля

Наш гороскоп подскажет, как показать всю свою любовь второй половинке.
Овен
Сегодня для Овнов день создает не очень комфортную обстановку, в которой им может быть трудно проявлять инициативу, выдерживать одну линию поведения, сохранять душевное равновесие и демонстрировать партнеру свои лучшие качества. В течение дня не исключены мелкие ссоры и недоразумения.
Телец
Сегодня у Тельцов отношения с представителями противоположного пола могут оставаться неровными и не вполне предсказуемыми. Многие Тельцы сами создадут к этому предпосылки, ведя себя чуть легкомысленно и непостоянно, адаптируясь к новой для себя ситуации и пробуя новые линии поведения.
Близнецы
Сегодня Близнецы способны впасть в любовные иллюзии и вновь ступить на скользкую тропу своих прежних заблуждений. Подобные моменты сейчас наиболее опасны для них в новых отношениях и на фоне новой внезапной влюбленности. Им не стоит оставлять без внимания мелкие разногласия с любимым человеком.
Рак
Сегодня у Раков день поддерживает веру в себя, пока они остаются на своей волне и не сталкиваются близко с жизненной практикой. Мелочная непостоянная реальность может подрезать им крылья, дать слишком мало места их широкой манере ухаживания, большим планам и романтичным возвышенным чувствам.
Лев
Сегодня во Львах день может пробудить повышенную сентиментальность, интенсивную игру воображения или чувственность. В любви им потребуются сильные глубокие переживания с трансцендентным оттенком, отвечающие их внутреннему душевному состоянию. Бытовые мелочи, сопровождающие роман, могут их раздражать.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что сейчас им сложно избежать любовных ошибок и недоразумений. Можно лишь сократить их число, лавируя в обстановке. Новые чувства, перемена ролей или другой нестандартный фактор преподносит сюрпризы. Самая обычная линия поведения в новых условиях может дать неожиданный эффект.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что остается в силе не слишком подходящий для их романтических замыслов событийный фон. Не исключено, что эмоциональное состояние в течение дня тоже оставит желать лучшего, например, окажется чересчур непостоянным и неровным чужое или собственное настроение.
Скорпион
Сегодня Скорпионы на верном пути, если стремятся к духовному единству с любимым человеком, и на ложном, если строят свои отношения с ним на другой основе. Именно сходство идеалов и мировоззрений лечит душевные раны, нанесенные мелочными бытовыми ссорами и житейскими неурядицами.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не застрахованы от любовных неурядиц, но получают от них не только негативные эмоции. Возможно, их ждет проверка на великодушие или на истинность чувств, тот или иной ценный психологический опыт. Чувственная или духовная связь с партнером окажется для них сильнее житейских мелочей.
Козерог
Сегодня Козерогам важно сохранять необходимые для гармоничных отношений духовные и эмоциональные настройки, благодаря которым нейтрализуются любые мелкие неурядицы и житейские неувязки. Поскольку «духовным камертоном» в паре сейчас является партнер, важно разделять его взгляды или сочувствовать им.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что играют большую роль эмоции и их оттенки, которые не всегда легко описать словами. Проявления доброты и сочувствия могут оказаться важнее прочих способов выразить чувства. В том числе, сегодня может иметь значение готовность деликатно обходить неловкие моменты.
Рыбы
Сегодня Рыбы в своей стихии, пока находятся в поле высокодуховных или эмоционально насыщенных личных отношений, поскольку именно в нем они могут следовать своим идеалам и оставаться собой. В прозаических житейских ситуациях им некомфортно, любой мелкий конфликт может заставить их сдать позиции.