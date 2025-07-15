Боремся с помехами — любовный гороскоп на 16 июля

Наш гороскоп подскажет, как сегодня справиться с непростыми моментами в любви.
Овен
Сегодня у Овнов горячий темперамент может быть спрятан под покровом снега и льда. Многим Овнам потребуется время для разморозки чувств. Они могут сомневаться в себе, держать дистанцию, прятаться за ширмой скромности или тайны, а приоткрыть партнеру душу лишь вечером в очень ннтимной обстановке.
Телец
Сегодня Тельцам стоит ориентироваться не только на собственные чувства и настроения, но и на обстановку, в которой развивается их роман. Это позволит им не тратить время на борьбу с непреодолимыми объективными препятствиями, а также с мнимыми барьерами, существующими только в их воображении.
Близнецы
Сегодня Близнецов день вынуждает быть дальновиднее и думать не только о том, что волнует их сердце и ум прямо сейчас. В оценке перспектив им будет нелегко оставаться объективными. Они могут забегать вперед, приукрашивать будущее или игнорировать тормозящие ход их романа объективные факторы.
Рак
Сегодня Раки намерены преодолеть любые препятствия на пути, истинные или мнимые, полагаясь на свою удачу и личную харизму. Многими Раками будут в равной мере руководить романтичные идеалы и самолюбие (не исключено, что второй фактор, в данный момент, станет для них даже более важным).
Лев
Сегодня для Львов романтика и чувственность могут быть соединены с духовными или морально-этическими реалиями. Не все Львы будут испытывать в этой части проблемы, но если налицо внутренний конфликт, звезды советуют не оставлять его без внимания, так как эти нюансы очень важны для будущего счастья.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться в делах сердечных с игрой загадочных и роковых внешних сил, не всегда склонных учитывать их привычки и пожелания. Возможно, обстоятельства этих суток окажутся в чем-то сильнее их, и представление о полной свободе собственных действий в любви станет для них иллюзией.
Весы
Сегодня Весы не испытывают проблем с приятным общением и взаимной симпатией, но их личные отношения могут требовать дополнительной структуризации и определенности в случае серьезных намерений. Многое зависит от поведения партнера, например, ясности его планов, уровня его открытости и честности.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов приятное позитивное общение с любимым человеком не является чем-то недостижимым и невозможным, но оно все же будет усложнено. Их вряд ли устроит та эмоциональная атмосфера и общая событийная канва, которую этот день предлагает им в качестве фона для романтического свидания.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события напомнят, что в любви их сейчас ждут не только легкие приятные моменты, особенно, при серьезных чувствах. Неизбежны ограничения, ситуации проверки, жертвы или отказа от иллюзий. Возможно, сегодня свидание придется отложить или подойти к его организации ответственнее.
Козерог
Сегодня Козерогов может подвести чрезмерная принципиальность, тяга к контролю или нужда в психологической дистанции, причем только в важных для них отношениях. Именно в них они способны надеть на себя ледяной панцирь и обдать холодом близкого человека, а также выстроить замок на песке своих иллюзий.
Водолей
Сегодня Водолеям обстоятельства могут воздвигнуть на пути какие-то барьеры, мешая им реализовать намеченную программу точно в назначенный срок. Отказываться от романтических планов не обязательно, но важно не забывать о вероятности недоразумений и помех, особенно в первой половине дня.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оказаться дезориентированы или разочарованы, если ждали от своей любовной ситуации полного соответствия своим ожиданиям и идеалам. Некоторые Рыбы столкнутся не с психологической, а с другой помехой к приятному развитию своего романа, например, материальной или организационной.