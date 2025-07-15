Разочарования откроют нам глаза — гороскоп на 16 июля

15 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Старт этого дня может оказаться не очень удачным.

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Гороскоп на сегодня говорит, что будет сложно навести резкость на любую цель. Энергия Луны в Овне может блокироваться массой причин, от загадочных и случайных до закономерных и объективных. Возможны минуты слабости и иллюзий, ошибки в планах, надуманные или реальные ограничения, тайные страхи, ситуации обмана, хаоса, идеализма, нехватки опыта. Не исключены разочарования, трудности в общении с начальством, коллегами и близкими. К вечеру барьер будет снят (или так покажется). Возможно, захочется общения или компенсации неудач, вырвутся наружу подавленные потребности и эмоции. Овен Сегодня Овны чем-то скованы или смущены. Развивать свои таланты и корректно оценивать обстановку им может мешать неуверенность, пелена иллюзий, нехватка профессионального опыта, тайный контроль, некомпетентное руководство, туманный план или ложная система правил. Возможно, им придется преодолеть скромность, слабость или страх. Их эмоции, подавленные в официальной среде, могут выплеснуться дома. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют обращать внимание на события и тенденции, которые скрыты от их глаз или находятся вне их прямого контроля, происходят в далеких краях, в недоступных для них официальных кабинетах или у них за спиной. Именно там найдутся ключи к прогнозам дальнейших событий (в том числе, в профессиональной среде) и ответы на некоторые вопросы (пусть туманные, но дающие подсказки). Близнецы Сегодня Близнецов день может заставить выйти за рамки изначальных планов, что не так уж страшно, если они носят предварительный характер и были составлены с долей разумной осторожности. Не исключено, что придется подумать о расширении намеченного бюджета или проверке команды, прояснить некоторые сомнительные пункты новой программы или пропустить их через строгий фильтр профессионального взгляда. Рак Сегодня Ракам день подскажет ориентиры в области их карьеры и профессии, а также в других сферах, связанных с их амбициозными замыслами и долгосрочными планами. Честолюбие и самоуверенность могут побудить их претендовать на максимум прав и полномочий. Стоит помнить, что к расширенным привилегиям могут прилагаться дополнительные обязанности и контроль, ситуации недопонимания, разочарований или интриг. Лев Сегодня Львам звезды предлагают поточнее определиться с мировоззрением. Если имеет место конфликт между формальными ценностями и внутренней верой (в том числе, голосом крови и предков), то пока он разрешается временным компромиссом, а не окончательным выбором, и есть время изжить отдельные остаточные иллюзии прошлого. Также внимания могут потребовать некоторые непроясненные юридические нюансы. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что не все решает их личная инициатива и ловкость. Стратегия важнее тактики, а в приоритете не мелкие простые дела, а долгосрочные планы и их потенциально критичные сегменты. Главный источник возможных проблем — неясность правил, чреватая иллюзиями и утечкой ресурсов. Не лишне удвоить системный контроль и подстраховку, проверить надежность друзей и спонсоров. Весы Сегодня Весам звезды советуют внимательнее строить общение с коллегами, начальством и официальными инстанциями. Имеют значение дальновидность и четкая система критериев. Важно знать, где можно проявить доверие и широту души, а где лучше держать дистанцию, требовать доказательств честности и профессиональных компетенций. Возможно, договор или иной документ есть смысл отправить на доработку. Скорпион Сегодня Скорпионам день может напомнить о существующих пробелах в недавно составленных планах, ошибках в новых правилах и инструкциях. Не все будет ясным на работе, при найме помощников и заключении договора об услугах, включая медицинские. Организационно-бюрократические, юридические и иные помехи могут мешать расширению возможностей и тормозить исполнение желаний, например, откладывать путешествие. Стрелец Сегодня Стрельцам день гарантирует элемент удачи, но в формате «через тернии к звездам». На быстрый успех и бесплатные подарки им пока рассчитывать на приходится. Достижения могут быть скромными в силу объективных обстоятельств и требовать неких жертв (залога, контроля). Возможно, придется в чем-то себя ограничить, набраться терпения и пока довольствоваться малым, не теряя надежды на будущую отдачу. Козерог Сегодня Козерогам стоит заниматься своими стратегическими фундаментальными планами, стараясь избегать в них спешки и стремясь к максимальному прояснению туманных деталей. Лучше не спешить с планом строительства, капитального ремонта, покупкой и обменом жилья, выбором карьеры. В отношениях важно найти оптимальную дистанцию, чтобы не оказаться в слабой позиции, но и не оттолкнуть нужного человека. Водолей Сегодня Водолеям стоит учитывать возможные системные помехи, с которыми они могут столкнуться в начале любого дела. Не исключено, что придется перенести момент отправки в путь, отложить совещание или встречу, уладить какие-то формальности или найти общий язык с нужным человеком в принципиально важном вопросе. Обойти препятствия этого дня или извлечь из них пользу многим Водолеям поможет интуиция. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют контролировать свои ресурсы, включая профессиональные доходы. Возможно, будет отложено исполнение желаний, какое-то время придется провести в стесненных или неопределенных условиях. Не стоит торопиться с покупками, соглашаться на новые условия оплаты, переходить на другой способ регулярных взаиморасчетов. Если нужны крупные траты, есть смысл на чем-то сэкономить.