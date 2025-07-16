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Болтаем себе в радость — гороскоп на 17 июля

16 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Меркурием и Венерой помогает поддерживать приятное легкое общение, обмениваться последними новостями и с долей юмора обсуждать текущие события.

Болтаем себе в радость — гороскоп на 17 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что если речь идет о заминке в каком-то серьезном проекте, этот день поможет сравнить варианты, узнать разные мнения и привлечь альтернативные источники. На фоне очевидных ошибок, пробелов и сомнений может расти потребность в перерасчетах, уточнении данных, переосмыслении планов и стратегий, обращении к старым связям и каналам информации. Весьма своевременными будут оказываться в таких случаях известия от давних знакомых.

Овен

Сегодня в Овнах день поддерживает потребность в общении с целью обменяться впечатлениями или отвлечься от проблем. Овны, не нашедшие истинного понимания в своем домашнем или профессиональном кругу, могут «отвести душу» в разговорах с приятелями, детьми или любимым человеком. Возможен обмен веселыми сообщениями, фото- и видеопосланиями. Может участиться возврат к старым темам или прежним контактам.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что можно не так пристально следить за далекими или скрытыми от глаз событиями. Также нет нужды воспринимать их слишком серьезно и однозначно, ничто не мешает обсудить их с долей юмора и в разных вариантах. Некоторым Тельцам новости и контакты этого дня в шуточной форме напомнят о забытых идеях, о романтических, творческих или семейных сюжетах прошлого.

Близнецы

Сегодня Близнецам идет на пользу их коммуникабельность. Они получают возможность поговорить на приятные для себя темы и обсудить свои оригинальные планы. Развивая контакты с нуля, они одновременно будут вспоминать про свои старые связи. К обсуждению вариантов будущего они смогут привлекать не только новых друзей, но и прежних. Многие Близнецы начнут получать вести от пропавших с радаров знакомых.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что достижение целей подразумевает для них живой обмен информацией в позитивном ключе. При случае вполне можно блеснуть остроумным комплиментом или вариантами идей, поддержать шутливый тон в общении с руководством. Однако стоит следить за своими словами, говоря о себе: есть риск неверно позиционировать себя, подать в искаженном свете свои взгляды или амбиции.

Лев

Сегодня у Львов события этого дня удовлетворяют любопытство и потребность в общении. Для них возрастает вероятность получить вести издалека, в том числе, от прежних знакомых. Новости этих суток помогут им найти что-то приятное даже в отсрочке планов. Суммируя размышления последних недель, многие Львы подойдут к необходимости переосмыслить полученную информацию, поднять свои старые записи или связи.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют собрать больше информации о критичных для себя темах, в том числе, связанных с профессиональными и материальными рисками. Не исключено, что свежих данных окажется недостаточно и придется обратиться к старым источникам. Осведомленность и контактность не повредят и в других сферах, например, могут быть условием карьерного роста или развития романтических симпатий.

Весы

Сегодня Весам организационные заминки и моменты системного недопонимания не мешают поддерживать с нужными людьми приятный неформальный диалог. Сохранению союзов может способствовать наличие внеслужебных интересов (личная симпатия, общее хобби или грядущее вступление в одну группу). Это хороший день для промежуточных переговоров, в которых не подразумевается принятие важных окончательных решений.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют не уклоняться от рутинных совещаний с коллегами и помощниками, а также от других коммуникаций, которых требует момент, например, от контактов с нужными службами и инстанциями. Не стоит избегать и общения с начальством, возможным работодателем или заказчиком. Стоит помнить, что прогресс в поднятых темах пока под вопросом и они потребуют дальнейшего обсуждения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно рассчитывать на стремительное и беспрепятственное развитие своих глобальных планов и проектов, но они вполне могут заниматься в них отдельными направлениями. Например, формировать связи, оттачивать мысль и делиться идеями. Может появиться желание восстановить контакт с коллегами по работе, хобби, путешествиям или игре, а также оживить общение с романтическим подтекстом.

Козерог

Сегодня Козероги лишены возможности ускорить желаемые события, но это не означает, что в их интересах пассивно ждать. Ситуация дает пищу для размышлений и креативных идей, но нужно некоторое время для их изучения. Это не тот момент, когда стоит напрямую задавать интересующим людям неудобные вопросы — лучше поговорить со своими домочадцами, соседями или коллегами, готовыми дать полезную подсказку.

Водолей

Сегодня для Водолеев это информативный день, но нередко дающий неточную или предварительную информацию. Собеседники могут медлить с ответом, взять паузу или вернуться к прежней теме. Главное достоинство дня в возможности общения как такового. Даже если не все пойдет гладко, не прервется связь. Полезные новости (часто вместе с забавными моментами) может принести поездка, деловая встреча, личная переписка.

Рыбы

Сегодня Рыбам день позволяет поддерживать необходимые контакты и подключаться к нужным каналам информации для решения своих сиюминутных задач. В глобальных вопросах звезды советуют пока не ждать радикальных подвижек. Могут откладываться планы, появляться сомнения и всплывать отдельные недочеты. Там, где есть успехи, важно не подпортить их колебаниями и двойственными маневрами на последнем этапе.
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