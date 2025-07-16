Болтаем себе в радость — гороскоп на 17 июля

16 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Меркурием и Венерой помогает поддерживать приятное легкое общение, обмениваться последними новостями и с долей юмора обсуждать текущие события.

Фото: rambler