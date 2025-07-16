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Момент будет требовать — любовный гороскоп на 17 июля

16 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам придется играть по правилам Вселенной.

Момент будет требовать — любовный гороскоп на 17 июля
Фото: ArthurHidden

Наш гороскоп расскажет, как себя везти, чтобы передвинуть отношения на новый уровень.

Овен

Сегодня Овнам звезды дают отличную возможность для романтического общения и флирта. Главными инструментами привлечения и удержания внимания вплоть до ночи останутся интеллект и чувство юмора. Для Овнов, не уверенных в себе, остроумная беседа станет подходящим способом скрыть промах или смущение.

Телец

Сегодня Тельцам обстоятельства дают повод попрактиковаться в позитивном и легком личном общении, в котором нотки любовного интереса соседствуют с нотками нейтральной дружелюбной непринужденности. Также они могут напомнить им о романтичном прошлом и навести на забавную мысль о его продолжении.

Близнецы

Сегодня Близнецов обстоятельства настраивают на дружелюбный позитивный тон и легкий флирт, что им очень по душе. В переписке или живом общении они смогут блеснуть своими оригинальными мыслями и подчеркнуть свою привлекательность. Не исключены вести от бывшей пассии или желание увидеться с ней.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют поддерживать веселый игривый тон. Не стоит бояться уронить свой авторитет, оказаться в ситуации легкой двусмысленности, сойти с пьедестала своей воображаемой безупречности и в чем-то посмеяться над собой (если только это не чувство собственного достоинства).

Лев

Сегодня Львы нуждаются в общении с любимым человеком или известиях о нем. Звезды идут им в этом навстречу, позволяя встретиться или поддержать переписку. Новости этого дня подпитывают их романтичный настрой и любовные надежды, даже если в данный момент ситуация замедляется и говорит об обратном.

Дева

Сегодня Девы могут испытывать затруднения при попытке проявить новую любовную инициативу, но ничто не помешает им поддерживать с объектом своих симпатий легкое, живое и позитивное общение. Обмен шутками, комплиментами, новостями и оригинальными идеями будет отличным фоном для развития отношений.

Весы

Сегодня у Весов может вызывать вопросы истинная позиция партнера, которая не всегда будет ясной. Однако это не помешает им продолжать приятное общение с ним, к взаимному удовольствию. Связующей нитью могут стать новые общие интересы, но не исключено, что и старые начнут чаще напоминать о себе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам повседневные дела и заботы не мешают флиртовать или поддерживать с объектом симпатий контакт. Возможностей приятного общения будет особенно много в общей служебной, интеллектуальной или творческой среде: начатый роман в подобной обстановке нередко будет развиваться сам собой.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не обещают отмены всех правил и ограничений в личной жизни, но дают им утешение в виде возможности общения. День способствует легкому флирту и оживлению личных контактов. Возрастает вероятность получить весть от любимого человека и обсудить с ним какую-то приятную тему.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды намекают, что им стоит быть в своих личных отношениях более коммуникабельными. Уместен позитивный, игривый и легкий настрой. Правила, которыми сейчас не стоит пренебрегать — бережное отношение к самолюбию партнера и минимизация любых двусмысленных моментов в общении с ним.

Водолей

Сегодня для Водолеев снимаются препятствия к личному общению, но они не всегда могут рассчитывать в нем на исчерпывающие ответы и однозначный прогресс. Не исключено, что любимый человек затронет старую тему, которая его волнует, или на фоне новых событий вновь напомнит о себе прежний партнер.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется действовать в делах сердечных не согласно своим собственным идеалам, а согласно требованиям момента. Одним из таких требований может быть умение поддерживать флирт, вести легкий игривый разговор на грани двусмысленности. Для важной встречи эти сутки лучше не выбирать.
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