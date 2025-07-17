Будем уязвимы — гороскоп на 18 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что если утром имелись опасения, развитие событий их подтвердит, а в некоторых случаях появятся и неприятные сюрпризы. Возможны неожиданные сбои, заминки, обнаружение погрешностей. Вступление Луны в знак Тельца подчеркнет уязвимость материальной сферы, критичный поворот дел или всплеск плохого настроения может отразиться на финансовом положении, качестве покупок, результатах торговых и платежных операций. К счастью, останется шанс на удачу и поддержку, а возникшие трудности отлично замотивируют взяться за работу.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с колебаний, особенно, если они рождены в середине апреля. Возможно, им придется пойти на компромисс с домочадцем или значимым для себя лицом. Основная часть дня ориентирует их на дела практические. Ключевым мотивом может стать стремление заработать на хлеб насущный или обустроить свой дом, предупредить финансовый кризис или снять барьер на пути к будущему.
Телец
Сегодня Тельцам звезды говорят, что этот день может стартовать для них не очень гармонично. Утро может начаться с колебаний, вопроса или критичного момента, способного внушить тревогу и подпортить настроение. Возможно, вернется некая коллективная проблема (семейная, деловая, дружеская) и заденет личные интересы. К счастью, этот день не только выведет из зоны комфорта, но и подскажет пути решения задачи.
Близнецы
Сегодня у Близнецов внимание может сместиться в практические сферы. Подчеркивая роль материальной базы для их личных дел и коллективных планов, день не дает им стандартных и быстрых решений. Возможны затруднения при попытке найти спонсоров или подключиться к коллективным ресурсам. Невелика вероятность финансовой поддержки от далеких друзей, скорее, есть шанс на личные накопления или помощь семьи.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть осмотрительнее в начале дня: промах, допущенный в это время по самоуверенности, легкомыслию или незнанию, рано или поздно отразится на их персональной репутации, авторитете или карьере. Особенно аккуратными стоит быть Ракам, рожденным в середине июля. Во второй половине дня желательно следить за финансово-экономической ситуацией, предупреждениями и обновлениями.
Лев
Сегодня у Львов день смещает фокус внимания на потенциально проблемные участки их планов, проектов и социальных связей. Звезды намекают на необходимость заново оценить такие уязвимости и обдумать свое поведение на случай будущего кризиса, на что может уйти некоторое время. У многих Львов будет возможность морально влиять на ситуации этого дня, даже отсутствуя на сцене событий и пребывая «за кулисами».
Дева
Сегодня Девам день напомнит о сложностях обстановки в целом и о персональных трудностях, которые она способна создать им лично (например, проблемах с поддержкой коммуникаций или поездками). Многим Девам не удастся проигнорировать затяжные критичные процессы, вызванные обновлениями на работе. Возможно, внимание привлекут события на отдаленных территориях, если они связаны с друзьями или родней.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с теми или иными затруднениями, которые влияют на их индивидуальные текущие планы или на дела, которые они ведут вместе с другими людьми. Возможны сюрпризы и задержки финансового характера, вынужденные отмены встреч или отзывы платежей. Может наметиться (или вернуться вновь) творческий кризис, любовная проблема, повод для неприятных разговоров с детьми или друзьями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день подскажет, какие особенности их отношений с людьми утратили свое значение и ушли в прошлое, а какие остаются актуальными и набирают силу. Прежде всего, такие подсказки будут касаться негативных и специфических нюансов общения. Возможно, вновь зазвучат ноты неприязни, зависти или ревности. Не стоит пропускать такие сигналы ни в частной жизни, ни в деловой и дружеской среде.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может напомнить о сложностях обстановки, которые отражаются на их работе или привычном укладе жизни. Возможны нетипичные проблемы и приключения со здоровьем, сюрпризы в общении с друзьями, помощниками и сервисами. Также возможен акцент на особых потребностях, на которые сейчас приходится тратить много ресурсов или ради которых необходимо прибегать к экстраординарным мерам.
Козерог
Сегодня Козероги могут надеяться на долю удачи (например, на чужую снисходительность), но им не стоит ждать предсказуемости и комфорта. В течение дня возрастет вероятность финансовых сюрпризов, неудачных покупок, неожиданных критичных поворотов в общении с детьми или с друзьями. В таких ситуациях единственной надежной опорой для многих Козерогов будет становиться их собственный здравый смысл.
Водолей
Сегодня для Водолеев день подчеркнет их источник дискомфорта, и особенно чувствительными к нему окажутся январские Водолеи. Во второй половине дня им начнут чаще напоминать о себе недомогания, вредные привычки или специфические желания, удовлетворение которых для них сейчас проблематично и чем-то чревато. Могут болезненно восприниматься нюансы переговоров, разногласия с домочадцами и друзьями.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это не очень удачный день для покупок, финансовых операций и решения материальных вопросов. Шанс на успех и везение присутствует, но велика роль внешних факторов, например, тотальных затянувшихся обновлений в нужных организациях и сообществах. На их фоне могут подводить привычные линии коммуникаций, давать сбой старые программы, сбрасываться настройки и пароли.