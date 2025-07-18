Попахивает скандалом – финансовый гороскоп на 19 июля

На работе возможна стычка с коллегами.

Наш гороскоп подскажет, как везти себя на работе, чтобы все прошло просто и легко.

Овен

Сегодня у Овнов , работающих в сфере акционирования и высоких технологий, вероятны осложнения в работе. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности поломок. То же самое относится к тем, кто работает в электроэнергетике или в научно исследовательском институте. Попытки привлечь внешние инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом.

Телец

Сегодня Тельцам , возможно, будет нелегко сохранить эмоциональное равновесие. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены и вам придется всякий раз перестраиваться – а на это может расходоваться много времени и ресурсов. Есть риск допустить отставание от графика и допустить ошибку. Особенно это относится к руководящим работникам и учредителям фирм.

Близнецы

Сегодня у Близнецов наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного для дальней перевозки, будет допущена ошибка. Старайтесь тщательно проверять и перепроверять обстоятельства своего бизнеса с точки зрения соответствия его законодательству. Берегите свою деловую репутацию.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от инвестиций в бизнес ввиду того, что их эффективность может оказаться весьма сомнительной. Нежелательно вести переговоры с частными охранными предприятиями и подписывать документы по страхованию имущества фирмы. Утром не рекомендуется переводить денежные средства в зарубежные банки, равно как и открывать счета в них.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий, которые могут привести к серьезным конфликтам и нарушению рабочего ритма. Одновременно усиливается конкурентная борьба на рынке услуг. Не исключены трения с клиентами.

Дева

Сегодня Девам , возможно, предстоит пережить непростой день. Главная проблема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам не нервничать из-за текущих сложностей – держите себя в руках. Эмоциональные переживания, могут негативно отразиться на выполнении работы. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать в себе прилив авантюризма и желания участвовать в рискованных финансовых операциях. Однако для вас сегодня велика вероятность понести финансовый ущерб на этом. Особенно это касается тех, кто занимается торговлей и закупает на базах оптовые партии товара. В конце дня могу испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , занятые в строительстве и сельском хозяйстве, могут столкнуться с серьезными трудностями. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство с представителями официальной власти, то звезды советуют вам отложить это на другой день. Дело в том, что может резко возрастает вероятность вашего конфликта с властями из-за недвижимости.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов могут осложниться вопросы с транспортом и связью. Компьютеры, Интернет, сотовая связь могут чаще обычного выходить из строя. На дороге, в дальних и ближних поездках будут происходить непредвиденные происшествия: автомобиль может ни с того ни с сего заглохнуть, или вы попадете в пробку из-за чего можете опоздать на важную деловую встречу. Ограничьте контакты.

Козерог

Сегодня у Козерогов самая напряженная тема дня может быть связана с финансовыми расходами и доходами. С одной стороны, вы можете получить большой доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. В целом день неблагоприятен для инвестиций в рискованные проекты. Запланированные на утро деловые встречи могут сорваться из-за проблем с транспортом.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют прислушиваться к мнению своего основного партнера по бизнесу, даже если вы не согласны с ним. Дело в том, что вы сегодня, возможно, будете склонны к импульсивному поведению и подаетесь настроению. Рекомендуется, прежде всего, стремиться сохранять спокойствие и, по возможности, не обострять отношений с деловым партнером – не обсуждайте вопросы с деньгами.

Рыбы