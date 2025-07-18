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Поднимаем себе самооценку – гороскоп на 19 июля 2025 года

18 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. Этот день поддерживает практичный настрой, трудолюбие и материальную мотивацию к работе, но одновременно создает помехи к уверенным действиям.

Поднимаем себе самооценку – гороскоп на 19 июля 2025 года
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что снижать продуктивность может устаревшая информация или задержка вестей. Возможны сбои в переписке и платежных операциях, переносы и отмены встреч. Положение Меркурия намекает на необходимость вернуться к прошлым темам, маршрутам или связям, пересмотреть способы взаиморасчетов, списки контактов или банк креативных идей. Несмотря на возникающие заминки и вопросы, лучше не запускать текущие дела и вести рутинные работы даже на фоне неопределенности.

Овен

Сегодня у Овнов в фокусе внимания остаются дела практические и в них не все пойдет гладко. Возможны задержки выплат или поставок, заминки при оплате покупок, трудности со своевременным получением финансирования или помощи. Не исключен временный возврат к старым делам, связям или методам работы. Звезды подсказывают, что и в таких условиях можно сделать много полезного, проявив усердие и трудолюбие.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с трудностями в общении и работе с информацией, что будет чувствительным для них, если задеты их нужды и интересы (дом, семья, привычки). Может появиться потребность вернуться к старому разговору с детьми или домочадцами. Одновременно, этот день дает неплохую работоспособность. Желательно не только говорить или упорно размышлять, но и что-то предпринимать на деле.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут ждать затруднения в текущих делах: платежах, покупках, поездках, контактах. Занявшись решением той или иной задачи, многие Близнецы станут невольными пленниками обстоятельств. Возможно, для них будут закрыты некоторые пути и недоступны привычные линии коммуникаций, начнут чаще задерживаться известия, придется временно вернуться к старым способам связи или адресам прошлого.

Рак

Сегодня Раков звезды предупреждают о высокой вероятности мелких помех в текущих делах, включая финансовые. Возможно, придется смириться с трудностями при платежах, отменой покупок, отсутствием желаемых мелочей или нужных людей, срывом сделок или ошибочной информацией. В то же время, день дает поле для действий, которое можно использовать для решения своих задач, и надежду на получение помощи.

Лев

Сегодня Львам стоит приготовиться к задержкам нужных вестей и проволочкам в текущих делах. Многие Львы столкнутся с отменой встреч, недопониманием, неточностями в данных и невозможностью поставить точку в начатом разговоре, а также с отдельными заминками в поездках, финансовых вопросах и оформлении документов. Звезды советуют не торопиться с подачей заявки, собеседованием, соисканием должности.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с недостаточной или устаревшей информацией, заминками в своем собственном мышлении или задержками нужных известий. Многим Девам придется смириться с отсрочками и долей неясности. Это не лучший момент для начала нового дела, для отправки в путешествие. В то же время, не стоит игнорировать текущие дела и проявлять пассивность там, где можно действовать прямо сейчас.

Весы

Сегодня для Весов сохраняется вероятность различных заминок и откатов назад в текущих делах и контактах. События этого дня могут повлиять на их планы, создав в них задержки, или заставить их пересмотреть определенные сферы своей жизни: увлечения, творческую концепцию, детали отношений с партнерами, детьми или друзьями. Многие сюжеты и новости будут иметь материально-имущественную подоплеку.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит иметь в виду вероятность затруднений в переговорах, в общении с начальством и значимыми людьми. Может наметиться полоса повторных совещаний и согласований. Возможно, потребуют пересмотра планы, договоренности или инструкции, наметится процесс переоформления документов. Отдавая дань разговорам, важно не терять время и действовать по горячим следам там, где это возможно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с трудностями связи и получения помощи. Вероятнее проблемы практические, например, с оплатой покупок, заказом услуг или доставкой товаров. Возрастает вероятность отмены поездок, помех в дороге, заминок при попытке найти информацию, получить лечение или устроиться на работу. Чтобы добиться хотя бы промежуточного результата, придется проявить дотошность и усердие.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им не стоит надеяться на быстрый результат и идеальное стечение обстоятельств, а также на возможность полного контроля ситуации со своей стороны. В любой момент может возникнуть недоразумение, случиться задержка или обнаружиться досадная погрешность, заставляющая приостановить процесс и разобраться в его деталях. В этот день нежелательно делать покупки.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить о специфике диалогов и стараться не добавлять к ней собственный деструктивный настрой, иначе даже простой бытовой разговор будет окрашен негативными эмоциями. Контакты этого дня дают лишь промежуточный итог. Будет трудно поставить точку в споре, консультации, переговорах. Возможно, объявится собеседник из прошлого или возникнет необходимость поднять старую тему.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит учитывать вероятность проблем в пути, а также затруднений в текущей переписке, неприятных или неожиданных моментов в общении. Может неудачно пройти поездка, отмениться встреча, не дать результата обращение в сервис. Также сохраняется риск финансовых заминок, сложностей в покупках и взаиморасчетах. Может всплыть старая проблема или снова пригодиться помощь по старым каналам.
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