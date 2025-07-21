Помним о планах и целях — гороскоп на 22 июля

21 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. В первой половине этого дня не стоит ждать полного душевного равновесия и стабильного хода дел.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны перепады эмоций и отдельные неудачи. Вечером вступление Луны в знак Рака напомнит о ключевых планах и ориентирах текущего периода. В приоритет могут выйти темы жилья, национальные традиции и семейные ценности, а также сопутствующие этим сферам долг и обязанность, формирование в них новых правил и границ. Возможно, придется проявлять особое уважение к родителям, соблюдать порядок в доме или иерархию в семье, контролировать порывы идеализма, сентиментальности, гостеприимства и великодушия. Овен Сегодня Овнам первая половина этого дня оставляет время для общения с внешним миром, а если дела для них превыше всего, то для мелких рутинных работ. С приближением вечера многим Овнам (особенно рожденным в марте) начнут диктовать формат поведения их семейные традиции или жилищные условия. Возможно, им придется считаться с нуждами своих родителей, с позицией авторитетных родственников или земляков. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют переждать нестабильную первую половину дня и важные акции перенести на вечерний период. В последней трети дня могут активизироваться явные или тайные системы контроля, но и планка везения окажется выше. Внешние ограничения многим Тельцам в это время компенсирует моральная поддержка от близкого окружения (родственников, земляков, старых друзей, лояльных соседей). Близнецы Сегодня Близнецы могут оставаться игрушками своих чувств, прихотей, оригинальных вкусов или авантюрных импульсов. Многие Близнецы столкнутся с побочным эффектом своего вчерашнего поведения в виде той или иной напряженной ситуации. Вечер даст им шанс уточнить свои главные планы и ценности, структурировать свои доходы и расходы, а также получить материальную поддержку от родственников или спонсоров. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отложить все важные занятия на вечер. Первая половина дня будет поддерживать их зависимость от внешних обстоятельств, не позволит им полностью сосредоточиться на своих личных потребностях, планах и ценностях. Вечер поможет им уделить больше времени своим главным целям и нуждам, оценить свои текущие достижения и возможности и скорректировать дальнейшую позицию. Лев Сегодня Львам звезды советуют не откладывать свои насущные дела и контакты с внешним миром. Внимание неофициальным связям, романтическим и дружеским симпатиям лучше уделить в первой половине дня. С приближением вечера будет полезно сосредоточиться на своей внутренней психологической реальности и обретенных тайных духовных опорах, либо на частной жизни, родственных узах, семейных и домашних делах. Дева Сегодня Девам звезды не советуют проявлять повышенную активность в первой половине дня: это вряд ли поможет беспрепятственно добиться поставленной цели, зато легко может усложнить ситуацию. Есть риск создать себе проблемы на близкое или отдаленное будущее. Важные акции желательно перенести на вечер: в это время добавится шансов на удачу, на моральную поддержку от верных друзей или родственников. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что их фортуна может стать чуть капризнее. Утром у любых приятных событий могут иметься побочные эффекты в виде мелких, но досадных нервирующих деталей. Вечером удача придет на определенных условиях и может зависеть не только от личных качеств. Возможно, потребуется протекция, чувство долга, почитание традиций или готовность считаться с внешними ограничениями. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют быть осмотрительнее: не терять бдительность при знакомстве с новыми людьми и тенденциями, учитывать возможный авантюрный оттенок новых проектов, связей и увлечений. Важный шаг, включая совершение рискованной сделки за рубежом, лучше перенести на вечер: удачливость, хотя ей и будут заданы определенные рамки, в это время существенно возрастет. Стрелец Сегодня у Стрельцов внимание будет удерживать внешняя обстановка: новые веяния в социуме, атмосфера в компании друзей, перипетии деловых, дружеских и любовных отношений. В этих сферах возможны и приятные, и напряженные моменты. Вечером акцент может сместиться на духовные и моральные ценности, на истинную цену удачи, на кризис или жертву, на родственные узы или совместные ресурсы. Козерог Сегодня Козерогам не стоит медлить с выполнением необходимых рутинных дел и сопутствующими им хлопотами. Лучше, если этому будет посвящена первая половина дня. Вечер желательно освободить для поддержки важных личных или коллективных отношений. В зависимости от ситуации, на первый план может выйти психологический фон в браке, семейная атмосфера, поиск влиятельных партнеров или духовно близких людей. Водолей Сегодня для Водолеев в череде гармоничных и напряженных событий преобладают именно гармоничные. Ситуации этого дня заряжают их вдохновением, помогают осознавать свои новые возможности и формировать свои новые интересы. В первой половине дня им будет достаточно их личных талантов. Вечером может пригодиться добрый друг или заботливый помощник, а источником особо теплых эмоций может стать питомец. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им стоит быть осмотрительнее в первой половине дня. Все, что предпримут в это время они сами, а также их партнеры, деловые помощники, домочадцы, любимые и близкие люди, может однажды отозваться негативными эффектами. Новый виток удачи ожидается с приближением вечера: невзирая на финансовые или иные ограничения, это наилучшее время для любого мероприятия.