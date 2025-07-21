Коллеги поддержат — финансовый гороскоп на 22 июля

Наш гороскоп подскажет, как работать продуктивно.
Овен
Сегодня Овнам для успеха в делах требуется спокойная обстановка на работе, чтобы никто не отвлекал посторонними разговорами. В первой половине дня отношения с начальством становятся более доверительными, что создает хорошие предпосылки для карьерного роста. Вас могут попросить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время. Можно оплачивать счета по кредиту.
Телец
Сегодня у Тельцов можете сложиться хороший день для работы на общее благо, в составе группы единомышленников. Вам удается проявить свои организаторские способности в проведении собраний, совещаний, планерок. Ученые и конструкторы смогут найти оригинальные решения и значительно продвинуться в своей работе. Интерес, проявленный к техническим новинкам, может быть оправдан.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточить основные свои усилия на продвижении по карьерной лестнице. Удачно проходят деловые контакты с вышестоящим руководством. У бизнесменов есть шанс получить выгодный госзаказ. Ваши доходы могут напрямую зависеть от профессионального статуса и занимаемой должности. Не рекомендуется закупать оптом строительные и отделочные материалы.
Рак
Сегодня для Раков, специализирующихся на внешнеторговой деятельности, дальних грузовых перевозках, туризме и услугах по созданию сайтов, может сложиться отличный день. В первой половине дня будет удачное время для публикации рекламного объявления в средствах массовой информации, урегулирования юридических проблем. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает на вахте.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться хороший день для урегулирования финансовых вопросов. Вы можете существенно снизить зависимость от финансовых обязательств, если станете досрочно гасить долги по кредитам. Также важно своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги. Не увлекайтесь покупкой товаров в ходе шопинга, и все свободные деньги направляйте на погашение долгов.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют всесторонне развивать партнерское сотрудничество в бизнесе. В первой половине дня можно рассчитывать на успешное завершение переговорного процесса и подписание договора. Ориентируйте себя на поиск компромиссов. Те, кто выполняет клиентские услуги, смогут увеличить количество выгодных заказов. Ваш труд может пользоваться популярностью у клиентов.
Весы
Сегодня у Весов исключительно удачный день для увеличения производительности труда. Наиболее преуспеют те, кто сумеет добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Комфортный труд позволит быстрее и эффективнее справляться с поставленными задачами. Можно проводить ремонтные, строительные и отделочные работы. Отношения с коллегами по работе складываются великолепно.
Скорпион
Сегодня Скорпионов, имеющим свой бизнес, в первой половине дня может ожидать удача в делах. Те, кто специализируется на спекуляциях с оптовыми партиями товара, смогут повысить доходы. Возможно, вам удастся закупить партию ликвидного товара, которую удастся быстро перепродать, ускорив товарно-денежный оборот. Успешно проходят короткие деловые поездки и встречи.
Стрелец
Сегодня Стрельцы в первой половине дня смогут увеличить свои доходы за счет использования ресурса недвижимой собственности. Это хорошее время для приобретения недвижимости и выгодных сделок с ней, заключения договоров аренды, покупки мебели, офисной техники, строительных и отделочных материалов. Можно осуществлять оптовые закупки товара для перепродажи в розничной торговой сети.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может благоприятствовать удачным инициативам в торговой деятельности, коротких поездках и деловых встречах. Владельцы торговых точек могут открыть новые, более выгодные логистические маршруты. Успешно идет продвижение дел, связанных с оформлением и визированием документов. Приток доходов идет в основном за счет выгодного партнерства.
Водолей
Сегодня Водолеи в первой половине дня могут обратиться к начальству с просьбой о компенсации расходов за проезд до работы и за обеды в рабочее время. Также могут быть получены разного рода доплаты в счет расходов на лечение. Работодатель может пойти навстречу. Удачный день для оформления полагающихся вам по закону выплат пособий, компенсаций, льгот, субсидий или налоговых вычетов.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют проявить свою инициативу в общественной и коллективной работе. Вы сможете преуспеть в проектах, призванных объединить усилия разных людей вокруг некоего общего дела. Например, речь идет о подготовке собрания акционеров, проектной работе в конструкторском бюро, обсуждении перспективных планов на будущее в совете директоров компании.