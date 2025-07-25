Поможет чувство юмора — любовный гороскоп на 26 июля

Наш гороскоп подскажет, как сохранить отношения.
Овен
Сегодня Овнам не стоит терять время, если они хотят романтики. День особенно хорош для попытки восстановить отношения, он может вернуть к старым форматам связи или принести неожиданные вести от бывшей пассии. Развитию недавно завязанных симпатий могут помочь сюжеты прошлого, например, забытые увлечения.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит концентрироваться исключительно на болезненных и сложных гранях своей любовной истории. Даже если проблемы настойчиво требуют внимания, в ситуации есть и другие стороны, более легкие и приятные. Именно они позволяют вовремя разрядить атмосферу шуткой или комплиментом.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды говорят, что благосклонность любовной фортуны к ним достаточно велика. Мелкие заминки в их личной жизни будут восполнены приятным сюрпризом, например, может появиться шанс исполнить загаданное в прошлом оригинальное желание. Но не стоит планировать свидание на поздний час.
Рак
Сегодня Ракам предстоит сочетать в своей манере общения позитив, легкость и юмор с долей сдержанности, неформальные нотки с официальными. Звезды намекают, что именно при таком подходе из контакта с объектом симпатий им удастся извлечь максимум приятных эффектов и положительных эмоций.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что это прекрасный день для общения с романтическим подтекстом. Любовные симпатии вполне могут стать продолжением дружеских. Не стоит пропускать удачный момент для возобновления прерванного разговора, попытки оживить замершую переписку или восстановить личный контакт.
Дева
Сегодня Девам день не дает забыть о неразрешенных вопросах в их личной жизни, но делает им другой подарок: помогает им смотреть на любую ситуацию позитивно. Даже если им есть о чем задуматься или они чем-то расстроены, они найдут в сложившемся положении дел нечто занимательное, полезное или забавное.
Весы
Сегодня Весам не стоит пропускать день, если они хотят оживления и улучшения в своей личной жизни. Он создает нужную атмосферу для общения в дружеском и романтическом ключе одновременно, готов дать личным симпатиям новый импульс. Если след любви был потерян, самое время попробовать его восстановить.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов романтическая обстановка не мешает решать другие свои задачи (например, карьерные), а порой прямо помогает им в этом. Некоторые представители знака, решив совместить приятное с полезным, поддадутся искушению поддержать игривый разговор с подчиненным или начальником.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов хорошие тенденции преобладают над плохими. В любой ситуации, чреватой ограничением и разочарованием, они сумеют увидеть светлую сторону (возможно, не одну), которая компенсирует им негатив. Возможно свидание, примирение, приятное известие, восстановление отношений.
Козерог
Сегодня Козерогам день помогает проще смотреть на любовные ситуации и связанные с ними затруднения. Возможно, их убедит в несерьезности происходящего партнер, а возможно, они сами решат не усложнять дело. Отличный подход, если нужно замять недоразумение или временно сгладить серьезные противоречия.
Водолей
Сегодня Водолеям важно оставаться внимательными слушателями. Партнер нуждается в обратной связи и в акценте на своей персоне. Даже заводя разговор «о нас», в первую очередь он жаждет поговорить о себе, и это неплохо: дав ему слово, можно многое о нем узнать, в том числе, хорошее.
Рыбы
Сегодня у Рыб на эмоции влияет их восприятие обстановки. Если игнорировать то или иное обстоятельство не в их силах, им важно увидеть его положительную сторону, включить творческий взгляд на ситуацию или чувство юмора. Не все мелочи в этот день деструктивны, многие делают общение приятнее.