Общаемся больше — гороскоп на 26 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что в разговорах этого дня Луна советует искать веселые и гармоничные стороны, чаще включать чувство юмора и парадоксальное мышление, поддерживать элементы игрового, романтического и творческого общения. Это один из лучших способов снять напряжение и разгрузить занятый нерешаемыми задачами мозг, а также добиться некоторых других целей, например, найти общий язык с детьми или восстановить старые связи. Это подходящий день для отдыха со сменой ярких впечатлений, для неформальной вечеринки, свидания, флирта.
Овен
Сегодня Овны могут позволить себе выйти за строгие рамки: проявить творческие грани своей натуры, найти время для любви и приятного общения. Также они смогут выполнить свой родительский долг. Овнам, сомневающимся в себе, этот день поможет не чувствовать себя одинокими, а Овнам, склонным к унынию, смотреть на все позитивнее. Истощенным Овнам не стоит пропускать подходящий момент для отдыха.
Телец
Сегодня от Тельцов события дня продолжат требовать внимания и вложений личной энергии, если они находятся в процессе решения затяжного фундаментального вопроса, например, связанного с их детьми или жильем. Однако общий фон дня не так уж плох и не сулит им чрезмерных нагрузок. В течение дня маловероятны ссоры и новые острые проблемы. Возможны приятные беседы, мелкие находки, небольшие приобретения.
Близнецы
Сегодня у Близнецов сохраняется приятная им атмосфера гармоничного общения, включающая в себя новости, шутки, комплименты, поводы для встреч и интересные вести из прошлого. День хорош для романтической переписки, литературного творчества, общения с детьми, посещения вечеринок и неформальных мероприятий. Ближе к полуночи могут вдруг появиться новые настроения, особенно у майских Близнецов.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не оставлять без контроля свои текущие профессиональные контакты, карьерные планы и финансовые дела. День может предоставить сразу несколько возможностей и альтернативных вариантов, которые можно использовать параллельно или остроумно скомбинировать. Шансы на успех повысит общительность, наличие новых или старых связей, осведомленность в прогрессивных тенденциях.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сохранять фокус внимания на своих персональных планах, обязанностях и потребностях. Им желательно в течение дня успеть высказаться, связаться с нужными людьми, подумать о важных для себя вещах или получить необходимую для своих дел информацию. Занимаясь нужным, не стоит лишать себя и приятного: это подходящий момент для веселья, для любовных и дружеских контактов.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не стремиться на первый план, воздерживаться от лишней суеты и лишних нагрузок, но это не призыв к одиночеству и скуке. День хорош для общения с детьми и друзьями, обмена романтическими симпатиями, посещения компаний, оживления старых забытых связей на новой неожиданной основе. К полуночи не исключается сюрприз или необычная ситуация, особенно для августовских Дев.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют выбирать свободный или полуформальный стиль общения. Это прекрасный день для встреч с единомышленниками по увлечению и для контактов романтического характера. Напоминая о прошлом, он также подсказывает новые горизонты и возможности, например, намекает на продолжение романа или на старое хобби, которое в изменившихся условиях может внезапно заиграть другими красками.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов остаются приоритетными определенные темы и целевые контакты. Даже в веселой компании, на свидании и в неформальной обстановке многих представителей знака могут ждать разговоры о конкретных делах, например, профессиональных. Посещая то или иное мероприятие, они имеют шанс узнать нечто ценное для своих планов, восстановить общение со своим прежним работодателем или заказчиком.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день позволяет оставаться в мире интересного, приятного и потенциально полезного для них общения. Он помогает им одновременно восстанавливать свои познания и оживлять взаимовыгодные контакты, основанные на симпатии или общем увлечении. Стрельцам, в настоящий момент переживающим трудный период, новости и встречи этих суток вернут гармонию духа, творческое мышление и чувство юмора.
Козерог
Сегодня Козерогам ситуации дня помогают сохранять чувство юмора и творческое мышление, легче воспринимать сложности и неприятные сюрпризы. Возможно, кто-то подскажет им вариант временного остроумного решения затяжной проблемы, или они неожиданно найдут его сами. Но звезды не советуют обольщаться этой легкостью, начиная новое дело: она может лишить нужной глубины подхода и подтолкнуть к авантюре.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть дипломатичнее и помнить, что в диалоге ведет собеседник. Стоит дать ему шанс высказаться, пока позволяет обстановка и сохраняется его собственное желание поговорить о себе. Возможно, прозвучит признание и в новом свете предстанет прошлое. Опыт приятной личной беседы, переговоров или консультации создаст прообраз конструктивного сценария общения на будущее.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют подстраиваться к обстановке и стараться выполнять ее требования — в том числе требование позитивной общительности и творческого мышления. Приятный фон в виде легких веселых разговоров или игрового креативного настроя упростит выполнение любой задачи — в частности, поможет найти подходящий компромисс в мелочах, поладить с детьми, помощниками, домочадцами и питомцами.