Плюсы будут миксоваться с минусами — гороскоп на 1 августа

31 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе поддерживает внимание к благой стороне происходящего, но не дает забыть о сложностях, идущих «бонусом».

Фото: rambler