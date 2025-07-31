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Плюсы будут миксоваться с минусами — гороскоп на 1 августа

31 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе поддерживает внимание к благой стороне происходящего, но не дает забыть о сложностях, идущих «бонусом».

Плюсы будут миксоваться с минусами — гороскоп на 1 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что, например, возможны счастливые события в семье, сопровождаемые естественным кризисом ее уклада. Повышается шанс на удачу в связи с вопросами недвижимости и наследства: оформлением или погашением ипотеки, получением доли в жилье или компенсации за нее. В то же время, это нелегкий день для переговоров, в них возможны элементы невольных манипуляций. Мешать гармоничной беседе может сильное чувство, психологическая или иная уязвимость, тревога за жизненно важные интересы.

Овен

Сегодня у Овнов могут вызывать сильные эмоции новости, разговоры и события, связанные с домом и семьей, с наследственными, имущественными и налоговыми вопросами. Также возможна повышенная чувствительность к сексуальным нюансам. Стоит помнить, что день усиливает негативную мнительность и даже хорошим его событиям могут сопутствовать отдельные неприятные чувства, например, тайный страх за будущее.

Телец

Сегодня Тельцам звезды рекомендуют быть как можно внимательнее в значимых для себя диалогах (включая повторные), стараясь использовать в них появившиеся благоприятные возможности и аккуратно обходить психологические ловушки. Те или иные коварные моменты очень вероятны в общении с родственниками, домочадцами и друзьями, а также с консультантами, руководством, клиентами и деловыми партнерами.

Близнецы

Сегодня Близнецам могут досаждать те или иные неприятные особенности сложившейся ситуации, мешающие быстрому прогрессу. Возможно, придется заняться «грязной» частью работ, окунуться в малоприятные мелочи быта, лечения или производственного процесса, снова обсудить неприятную тему. Звезды напоминают, что это тоже прогресс: таким образом устраняются критичные помехи, а иногда возможна и выгода.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на положительное для себя развитие событий (в том числе в любви и делах финансовых), но не всегда на гармоничную обстановку. Вместо того, чтобы спокойно получать удовольствие или извлекать выгоду, иногда им придется улаживать споры или заниматься подстраховкой на случай проблем. Но и в такие моменты их ждет удача, например, щедрый аванс или приятная компенсация.

Лев

Сегодня Львы склонны реагировать на сложные грани ситуации и чаще улавливают в ней ее негативные коварные ноты, отрицая ее благоприятную сторону. Также многие Львы будут вынуждены подчеркнуть свое мнение и личные потребности, например, снова напомнить кому-то про свои жилищные или иные интересы. Не самым приятным может оказаться для них разговор с домочадцами, друзьями или доверенными лицами.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что день способен поддерживать вокруг них неблагоприятную психологическую обстановку, постоянно напоминающую о тех или иных тайных проблемах. Не исключено, что вплоть до ночи они будут мысленно возвращаться к нюансам своего общения с людьми или деталям прошлого. К счастью, эти сутки не оставят без надежды и моральной поддержки, дадут часть ответов на мучительные вопросы.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют аккуратнее обсуждать материально-имущественные темы, в том числе в контексте будущего. Те или иные коварные нюансы будут особенно часто появляться в делах, связанных с налогами, кредитами, заемными и общими ресурсами, жильем и наследством, финансированием новых проектов, а также при обсуждении доходов от вновь занятой должности, от свободных занятий или творчества.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что судьба сохраняет для них и направления удачи, и зоны риска. Проблемные грани ситуации выйдут на первый план, если предстоит важный контакт, особенно персональный: повторная встреча или собеседование, значимый разговор с близким человеком. Опасности: дать волю своим негативным эмоциям и создать себе ложный образ. Не стоит пренебрегать моральной поддержкой.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов сохраняется вероятность погружения в сильные переживания, но не всегда дело будет ограничиваться эмоциями. Возможно, придется пройти через критичный момент в текущих делах, подтвердить неприятную догадку, столкнуться с сомнительной ситуацией, «темной» гранью любви или обратной стороной удачи. Но даже негативные события дадут что-то благое, например, шанс на духовный рост.

Козерог

Сегодня для Козерогов день может оказаться насыщенным, если они принимают близко к сердцу события в кругу единомышленников, интересуются некой специфической темой или тревожатся за будущее. Их может ждать неприятный разговор или новость. Звезды напоминают, что в ситуации есть и хорошая сторона: благодаря проблемам можно убедиться в общности взглядов, получить подтверждение расположения и дружбы.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды напоминают о необходимости быть внимательнее в переговорах и собеседованиях, включая профессиональные. В ситуациях этого дня есть хорошие грани, но они не искупят допущенную ошибку, если она будет совершена. Одна из коварных сторон момента — непрозрачность. Желательно проверять чужие речи, замечания, приказы и предложения на предмет скрытой ловушки (манипуляции, обмана).

Рыбы

Сегодня у Рыб ситуации дня могут настойчиво привлекать внимание к отдельным негативным моментам, но большинство представителей знака все же будет склонно сохранять акцент на благоприятной стороне событий. Для многих Рыб откроются хорошие возможности, и именно в той сфере, которая им важна и близка. Возможны некоторые трудности в общении с далекими друзьями и родственниками, удаленными помощниками.
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