Эмоции будут сильными — любовный гороскоп на 1 августа

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут лучше понимать происходящее, настроиться на позитивный лад и избежать лишних волнений.
Овен
Сегодня Овнам трудно игнорировать сложные, деликатные и эмоционально насыщенные грани своих личных отношений. Их может ждать разговор с особым психологическим или сексуальным подтекстом, вызывающий смешанные чувства, а иногда они сами будут к нему стремиться, чтобы получить ответы на свои вопросы.
Телец
Сегодня Тельцам день добавляет духовной, эмоциональной и сексуальной гармонии с любимым человеком, но не избавляет их от некоторых сложных или неприятных особенностей его поведения, настроения, мышления. В новых отношениях важно дать партнеру слово, своими речами он многое скажет о себе помимо воли.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что и они сами, и их партнеры могут быть подвержены случайным негативным эмоциям, что скажется не лучшим образом на общении. Возможно, так подействует психологическая атмосфера этого дня, заставляющая во многих деталях видеть или подозревать дурное.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться в сферах любви и секса с коварными ловушками, но судьба на их стороне и поможет им уладить все наилучшим для них образом. Они сохранят и усилят свои психологические позиции даже в сложный момент, например, в интимном разговоре со сложным деликатным подтекстом.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что общение является для них зоной уязвимости, особенно, если они хотят снова поговорить с близким человеком на сложную тему. Многие Львы будут выбирать неудачный тон, проявлять подозрительность, болезненно реагировать на уколы, упреки, насмешки и каверзные вопросы.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться в личном общении с техническими помехами, но гораздо более вероятны для них психологические сложности. Возможно, что-то будет их тайно ранить или внушать им подозрения. Попытка скрыть внутреннюю бурю эмоций за позитивным тоном не всегда будет удачной.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться очень чувствительными к любому повороту событий в своей личной жизни и романтических отношениях, но с особым трепетом они будут ждать реакции близкого человека на тот или иной свой радикальный шаг (особенно, если принесли ради любви определенные жертвы).
Скорпион
Сегодня Скорпионы неотразимы и почти неуязвимы, пока ведут общение на невербальном уровне. Стоит им включиться в активный словесный контакт, и они тут же оказываются «на грани», ежеминутно рискуя создать неверное впечатление о себе и даже оттолкнуть объект симпатий своей манерой речи.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут узнать что-то неприятное или проговориться о чем-то, что предпочли бы скрыть, но это их не остановит. Пребывая во власти роковых чувств, они нередко будут упорно идти в ловушку, как кролик, загипнотизированный удавом. Для них может играть большую роль сексуальность.
Козерог
Сегодня Козерогам может создать психологические трудности доверительная беседа с партнером. Возможно, она усилит их сомнения относительно будущего. Звезды советуют ориентироваться на ощущение эмоциональной гармонии и духовного родства: если оно есть, положение дел в паре можно считать благополучным.
Водолей
Сегодня Водолеям не помешает доля психологической осмотрительности при общении с малознакомым партнером. Не стоит принимать приглашение или предложение помощи, если оно кажется неискренним и несет дискомфорт. Даже в гармоничных парах могут появиться нотки манипуляций, в том числе, сексуальных.
Рыбы
Сегодня у Рыб отдельные трудности личного общения не в силах перевесить достоинств сложившейся ситуации. Им вполне достаточно того, что они испытывают желаемые сильные эмоции, получая от хода событий моральное удовлетворение, сексуальное удовольствие или психологическую подпитку.