Исправляем ошибки — гороскоп на 2 августа

1 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Скорпиона, сохраняет повышенную чувствительность к погрешностям и недостаткам.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что можно направить ее в негативное русло, отыскивая плохие или подозрительные стороны в хороших событиях, или в позитивное, занявшись полезным делом. День не слишком хорош для начинаний, но вполне подходит для несложных занятий, особенно связанных с исправлением неполадок, лечением и утилизацией ненужного. Можно заняться мелким ремонтом, уборкой, санацией, раздать излишки вещей. Возможен интерес к тонкостям прикладных работ, к нюансам интимной жизни, психологии, магии или искусства. Овен Сегодня для Овнов остаются в силе вчерашние темы и связанные с ними настроения. Звезды подсказывают, что на этой волне можно не только осмыслить полученную информацию и пережить дополнительные оттенки эмоций, но и успеть сделать что-то полезное. Не стоит приступать в эти сутки к новым планами, лучше заниматься знакомыми делами, требующими доработки. Хорошо заняться уборкой или мелким ремонтом. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что психологическая обстановка вокруг них остается двойственной, влияя, в том числе на уровень взаимопонимания и согласия с нужными им людьми. При хорошем развитии событий удастся преодолеть вербальные разногласия, найти эмоциональный и духовный общий знаменатель. В негативном варианте, будет нелегко избавиться от привкуса тех или иных негативных ощущений. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не торопиться с важными встречами, продолжением ответственных переговоров и другими мероприятиями, имеющими значение для реализации их будущих планов. Вместо этого стоит посвятить время завершению мелких текущих работ (особенно неприятных), пока для них сохраняется нужная обстановка и настрой. Например, стоит довести до конца уборку или лечебную процедуру. Рак Сегодня Ракам звезды советуют сохранять веру в успех, даже если ситуация развивается противоречиво и выглядит несколько подозрительно. Если проблему пока нельзя разрешить, найдется точка опоры, позволяющая переждать неприятности и компенсировать неудобства (а иногда и получить от них выгоду). У многих Раков останется надежда сохранить свой личный ресурс денег, любви, авторитета или творчества. Лев Сегодня Львам стоит учитывать, что для них сохраняется потенциально неблагоприятный эмоциональный фон или неудачная обстановка, особенно домашняя. Велика вероятность столкнуться с непониманием или ущемлением своих потребностей там, где другие вполне довольны ситуацией. Не стоит продолжать неприятные разговоры, надежда повернуть их в более комфортное для себя русло в эти сутки может не оправдаться. Дева Сегодня Девам звезды советуют избегать продолжения неприятных разговоров, но и не пытаться поднимать новые темы или искать новые контакты: скорее всего, старт общения окажется неудачным. Лучшее, что может дать этот день — взаимопонимание без лишних слов, основанное на эмоциональной гармонии или духовном (кровном) родстве. Если подобная группа доступна, желательно провести время именно в ней. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что не в их нитересах торопиться с продолжением переговоров, отправкой важных писем и оформлением документов. Подобная спешка вредна вдвойне, если речь идет о материальных деталях: под влиянием эмоций может быть трудно до конца осмыслить имеющиеся данные, есть риск упустить критичные детали. Также стоит учитывать вероятность недочетов в сделанных приобретениях. Скорпион Сегодня Скорпионам важно помнить, что многое продолжает зависеть от их собственного поведения и настроения. Они могут повиноваться благим порывам великодушия, щедрости и любви, но также и уступать своим специфическим желаниям, вредным привычкам, низким страстям или негативным внушениям извне. Этот день больше подходит для небольших дел в знакомом формате, не стоит выбирать его для важных стартов. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют избегать излишней открытости и спешки, отложить важные для себя встречи. Не стоит торопиться даже с простым изложением своего мнения, так как в эти сутки эмоции мешают ясности мыслей и объективности оценок. Стоит уделить внимание внутреннему миру, тайным ресурсам, отношениям с близкими людьми, духовной жизни, отдаче долгов, искоренению обнаруженных недостатков. Козерог Сегодня Козероги могут принять в интересующих событиях как эмоциональное и духовное, так и прямое техническое участие. Для них будет вполне естественным чем-то помочь своим друзьям, выразить в их адрес поддержку или проявить к ним сочувствие. Коллективные дела и чужие проблемы отвлекут многих Козерогов от собственных приостановленных планов и подскажут им, что они не одиноки в своих затруднениях. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это не лучший момент для важных дел. Не стоит без особой необходимости продолжать неприятные или неудачные переговоры, принимать ответственные решения за себя и за других людей, делать официальные заявления, браться за новые задачи. Даже если негативные стороны ситуации успешно обойдены или сглажены, сохранится риск ошибок, ловушек или коварных искушений. Рыбы Сегодня для Рыб остаются в силе и положительные благоприятные тенденции, добавляющие им надежд на реализацию их главных желаний, и отдельные негативные моменты, способные осложнить им воплощение задуманного в деталях. Это вполне подходящий день для общего расширения кругозора и дополнительной подпитки вдохновением, а также для мелких дел, в которых не требуются сложные обсуждения и согласования.