Кидаемся в авантюры — гороскоп на 5 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны временные закрытия путей и другие осечки. Не слишком удачно могут идти дела с иностранцами. На этом фоне может усилиться нервозность и импульсивность. Многие порывы будут либо преждевременными, либо запоздалыми. Луна в Стрельце может склонить к авантюре, есть риск не увидеть картину в целом, недооценить масштаб препятствия или меру ответственности. Более объективную картину событий начнет показывать поздний вечер, он охладит лишний пыл, добавит осторожности и заставит мыслить стратегически.
Овен
Сегодня Овнов звезды предупреждают о вероятности заминок в текущих делах. Пауза или низкая продуктивность может иметь место как в связи с обстоятельствами собственной жизни (например, усталостью или недомоганием), так и в связи с чужим поведением. Возможно, будут отсутствовать нужные люди, медлить партнеры, тянуть время оппоненты или болеть подчиненные. Уточнять планы на завтра лучше в конце дня.
Телец
Сегодня Тельцам основная часть этого дня даст относительную свободу и может настроить их на легкомысленный авантюрный лад, при этом не избавляя от неудач и рисков. Звезды советуют не полагаться на других людей, на удачу или на свое личное везение, поскольку все может перечеркнуть одна досадная деталь. Вечер поможет вернуться в реальность, уточнить границы возможного, лучше понять свои выгоды и слабости.
Близнецы
Сегодня Близнецов звезды предостерегают от тесного сотрудничества с другими людьми в делах и в быту, так как его могут сопровождать мелкие ссоры или технические неувязки. На финальной стадии общих усилий можно счесть их «неизбежным злом», но давать такой старт новому проекту, особенно долгосрочному, рискованно. Вечер поможет переключиться на стратегический взгляд, оценить баланс удач и потерь.
Рак
Сегодня Раков звезды предупреждают, что для них возрастает вероятность заминок, помех и осечек в текущих делах. Возможны конфликты по мелочам, небольшие травмы, болезненные моменты в лечебных процедурах, проявления агрессии у питомца. Может подвести сервис, инструмент, транспорт, помощник. Вечер покажет расстановку ролей в профессиональных и (или) личных отношениях, которую не стоит игнорировать.
Лев
Сегодня Львы могут вплоть до вечера рассчитывать на удачное стечение обстоятельств, но с учетом отдельных технических заминок и неурядиц. Вероятны помехи в процессе отдыха, творчества или общения. Вечер может напомнить о профессиональных или юридических аспектах ситуации, домашних или служебных обязанностях, нюансах здоровья. Возможно, придется связаться с помощником, врачом или консультантом.
Дева
Сегодня для Дев основная часть этого дня не очень гармонична, особенно, если они рождены в середине сентября. Их могут ждать тупики, неудачи и поводы для раздражения. Не исключен запоздалый порыв, несущий больше вреда, чем пользы. Возможно, причиной будет усталость. Вечером наступит более благоприятный период, но при использовании хорошего шанса потребуется доля системной осторожности, подстраховки.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что это не лучший день для целевых встреч и поездок из-за мелких помех и затруднений. Не стоит срываться в срочную командировку и спешить с ответом на письмо. Вечер может напомнить про область выгод и ответственности в профессиональной или частной жизни, про баланс прав и обязанностей в бизнесе, браке или семье. Активные действия преждевременны, предпочтительнее сдержанность.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить новые начинания, а также необязательные текущие дела: покупки, сделки, бизнес-акции, лечебные и ремонтные процедуры. В этот день может подвести мастерство, сломаться инструмент, не сложиться контакт с иностранцами. Возможны ошибки в оценке перспектив. Дать реальную оценку сложившейся ситуации и своим истинным возможностям в ней будет проще в конце дня.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от новых важных инициатив, включая проявления исполнительского рвения. Любые действия в эти сутки чреваты ошибкой или тупиком, могут быть запоздалыми или создавать почву для осложнений в будущем. Вечер может напомнить о необходимости контроля за прибылями и расходами, о крупной покупке или погашении кредита, о цене любви, надежности или доверия.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что основная часть этого дня способна создать им те или иные проблемы. Возрастет вероятность общей уязвимости, недомоганий, ошибок и помех в делах. Могут ускользать шансы. Наиболее важен вечер, и лучше встретить его в хорошей форме, чтобы не страдать от его ограничений и правильно использовать его возможности. Самый простой путь для этого — минимизировать дневную суету.
Водолей
Сегодня Водолеев звезды предостерегают от новых начинаний, в том числе коллективных. Мелкие неполадки этого дня могут уже на старте посеять в группе разлад. Лучше выбирать дела, в которых не нужно сложное техническое оснащение и медицинское сопровождение. Вечер может усилить системные ограничения, напомнить о каких-то обязанностях или препятствиях, усилить потребность в контроле или секретности.
Рыбы
Сегодня Рыб звезды предупреждают, что этот день несет в себе зерна разногласий. Могут найтись предпосылки к возврату прежних служебных или домашних конфликтов. Не стоит спешить с заключением договора на обслуживание, началом сотрудничества. Стоит обратить внимание на события позднего вечера: он подчеркнет имеющиеся препятствия к успеху, напомнит, где следует сейчас проявить долю экономии или терпения.