Разгорятся страсти — любовный гороскоп на 7 августа

Наш гороскоп подскажет, как влюбить в себя партнера еще больше.
Овен
Сегодня у Овнов в отношениях с близким человеком могут появиться нотки напряженности или отчужденности, признаки противостояния в каких-то вопросах. В начале совместной жизни все может усложнить притирка характеров, на такой случай звезды напоминают о «волшебном средстве» в виде дружеского диалога.
Телец
Сегодня Тельцов может насторожить новая манера поведения партнера или новая ситуация, в которой черты его характера предстают в немного ином ракурсе. Звезды советуют не спешить с выводами, но удвоить внимание к мелочам отношений: в ближайшее время именно они станут наиболее информативными.
Близнецы
Сегодня Близнецы способны на импульсивный поступок, призванный освежить или обновить их личную жизнь. Некоторые Близнецы столкнутся с подобными настроениями у партнера, и в целом это будет отвечать их запросам. Звезды рекомендуют подождать до завтра: энтузиазм не пропадет, а условия станут лучше.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют удвоить внимание к любым переменам в своих личных отношениях, в настроении (поведении) своего партнера и в окружающей обстановке. Не стоит оставлять без внимания сигналы неполадок и дисбалансов, иначе они могут вскоре вылиться в обидные разногласия или претензии.
Лев
Сегодня Львы могут сталкиваться с досадными мелкими помехами даже в простых ситуациях, например, пытаясь отправить любимому человеку сообщение или о чем-то с ним договориться на ближайшее время. Звезды обещают, что это ненадолго: завтра барьер будет снят или появятся другие каналы для общения.
Дева
Сегодня от Дев может требоваться линия поведения, не совместимая с их романтическими симпатиями и комфортным развитием любовных отношений. Тактика, которая рано или поздно приведет их к успеху в делах, в личной сфере может навредить, например, закрыть возможность перевода дружбы в настоящий роман.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют торопиться с активностью, будь то собственная инициатива в делах сердечных или реакция на поведение партнера. День не способствует взаимопониманию, гармоничному поведению и получению однозначного результата, наоборот, увеличивает риск «зависнуть» в неопределенности.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться в своей любовной истории с тенденцией к неясности и неопределенности. Звезды намекают, что сейчас не стоит действовать слишком прямолинейно и напористо, пытаться управлять событиями и подгонять их под свой идеал. Лучшее решение — временная подстройка под ситуацию.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут испытывать затруднения психологического характера или коммуникативного плана. Возможно, им будет трудно связаться с любимым человеком или свободно продемонстрировать ему свои настоящие чувства. Важный разговор или новую встречу звезды советуют перенести на завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды намекают, что они не в лучшей психологической форме, да и внешняя обстановка не слишком гармонирует с их желаниями. Романтическое свидание в такой ситуации может не принести ожидаемого удовольствия, гораздо вероятнее, ему будет сопутствовать недоразумение или разочарование.
Водолей
Сегодня для Водолеев психологическая атмосфера этих суток может оказаться не слишком подходящей. Многие представители знака в этот день окажутся не очень находчивыми и общительными, они могут по каким-то причинам пребывать в сомнениях или предпочитать временное одиночество.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что для романтического свидания может не быть настроения или внешних условий. В рутинном общении стоит обращать внимание на новые нюансы в манерах партнера: не исключено, что он захочет сломать инерцию своего недавнего поведения и подбросить дров в огонь страстей.