Строго следуем плану — финансовый гороскоп на 8 августа

Наш гороскоп поможет лучше понять, как использовать энергию дня с пользой и избежать возможных трудностей.
Овен
Сегодня для Овнов, выполняющих управленческие функции в реальном секторе экономики: промышленном производстве и ремонтно-технических службах, хороший день. Особенно успешно у вас пойдут дела, направленные на обновление и техническую модернизацию. Недостатка в финансировании вы испытывать не будете. Можно проводить мероприятия, связанные с оптимизацией расходов бюджета.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться хорошее время для налаживания партнерского сотрудничества. Удачно пойдет переговорный процесс, особенно с иностранными партерами. Можно заниматься раскруткой бизнеса, проводить выставки-продажи, презентации, давать рекламные объявления в средствах массовой информации. На подъеме дела у сетевого маркетинга, тех, кто связан с индустрией моды, отдыха и развлечений.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут открывать магазины, ремонтные мастерские, офисы, склады, гаражи. Также это хорошее время для строительных, отделочных и ремонтных работ в помещениях. Могут быть выгодные заказы у мастеров сервисных служб по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники. Растет приток финансов. Успех дня обусловлен вашим трудолюбием и ответственным отношением к работе.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют сосредоточиться на творческих аспектах работы. В любой работе всегда есть место для творчества. Если у вас есть интересные идеи и замыслы, то смелее предпринимайте усилия для их реализации. Может успешно пойти торговый бизнес, особенно у тех, кто специализируется на продаже предметов роскоши, средств связи, украшений. При работе в сфере услуг может усилиться приток клиентов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют наибольшее внимание уделить укреплению и приумножению своей недвижимой собственности. Важно поставить все на учет, проведя инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Можно заключать договора на аренду помещений. Хорошо пополнять склады и магазины товаром, закупая его оптовыми партиями.
Дева
Сегодня у Дев успех дня может зависеть от умения договариваться с людьми и работать с информацией. Возможно, вам придется много общаться и научиться отдавать приоритет наиболее важным темам. Дела, начатые по вашей личной инициативе, могут пойти, в целом, позитивно в начале дня. Во второй половине дня ускорится товарно-денежный оборот у торговцев и посредников. Это приведет к росту доходов. Удачно проходят деловые поездки и встречи.
Весы
Сегодня у Весов внимание может быть сосредоточено на поисках дополнительных источников дохода. И звезды могут благоприятствовать вам в этом. Это хороший день для работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц, центров санаторно-курортного лечения. Также вы можете преуспеть в выполнении частных заказов. Быстрыми темпами может пойти работа у строителей и коммунальщиков.
Скорпион
Сегодня от Скорпионов звезды ожидают проявления активности и новых начинаний. Дела, начатые по вашей личной инициативе, могут получить успешное развитие. Вам, возможно, удается наладить конструктивное сотрудничество в составе группы единомышленников. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей. Успешно проходят обмен мнениями и составление бизнес-плана.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Возможно, вам не предложат занять более высокую должность, однако вы сумеете создать для этого благоприятные предпосылки. Также можете укрепить свое положение на занимаемой должности. Вы можете улучшить отношения с вышестоящим руководством и заручиться его доверием. Старайтесь действовать незаметно.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сосредоточиться на коллективной работе ради общего дела. Вы сумеете наладить эффективное сотрудничество с единомышленниками и объединить их усилия. Можно составлять перспективные планы, проводить организационную работу. Вы будете столь убедительны, что сможете привлечь в свои бизнес-проект деловых людей и их финансовые инвестиции.
Водолей
Сегодня Водолеи смогут значительно укрепить свои позиции в карьере и бизнесе, если будут действовать в строгом соответствии с ранее намеченным планом. Постарайтесь заручиться поддержкой своего тайного покровителя. Дело в том, что вам могут устроить проверку представители фискальных служб и может потребоваться поддержка. Несмотря на сложности, вы сумеете справиться с делами.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют проявить максимум активности по раскрутке бизнеса. У бизнесменов это удачное время для ознакомительных поездок в другие регионы и за границу с целью поиска новых поставщиков продукции и рынков сбыта. Смело расширяйте ассортимент товаров и перечень предлагаемых услуг, выходите на новые рынки, обсуждайте с партнерами условия сотрудничества.