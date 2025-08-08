Налаживаем связи — финансовый гороскоп на 9 августа

Сегодня с деньгами будет немного непросто.

Наш гороскоп говорит, что день обещает быть насыщенным событиями, а настроение и успехи во многом будут зависеть от умения прислушиваться к себе и сохранять внутреннее равновесие.

Овен

Сегодня для Овнов этот день можно назвать вполне успешным. Финансовые поступления на ваши банковские счета могут вырасти, объемы производства могут увеличиться. Возможно, вам удастся предпринимать эффективные шаги по обновлению деятельности фирмы. Растут доходы от гостиничного и ресторанного бизнеса, рыбной ловли и санаторно-курортных учреждений.

Телец

Сегодня у Тельцов удачный день для улучшения положения в деловом партнерстве. Для удачного ведения переговоров рекомендуется проводить встречу в неформальной обстановке. Это поможет снять официальные барьеры и придаст общению более доброжелательный и конструктивный настрой. У консультантов может быть приток клиентуры, что может способствовать росту доходов.

Близнецы

Сегодня для Близнецов может сложиться замечательный день. Вы с хорошим настроением можете браться за текущие дела и действовать целеустремленно. Это неплохая предпосылка для достижения положительных результатов практически в любом виде деятельности. Важно следить за соблюдением сроков при выполнении графика работ. Работники коммунальных служб справятся с работой.

Рак

Сегодня у Раков в бизнес могут открыться новые перспективы. Успеха вы сможете достигнуть благодаря расширению своего бизнеса и укреплению деловых связей. Рост возможен через открытие филиалов, выход на международный рынок. Складывается исключительно удачное время для проведения рекламных акций и PR-кампаний. Успеха добьются работники туристических агентств и вэб-студий.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться благоприятная ситуация для инвестиций в недвижимость. Можно брать ипотечный кредит. Хорошо проходит работа по инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Успешно идут работы по ремонту и техническому обновлению производственных помещений, цехов, мастерских. Процветают семейный бизнес, строительство, коммунальное и сельское хозяйство.

Дева

Сегодня Девы , занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, могут отметить ускорение товарно-денежного оборота. Успешно поработают те Девы, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей. Это разного рода консультанты, секретари-референты, продавцы, таксисты, работники социальных учреждений. Сосредоточьтесь на укреплении деловых связей.

Весы

Сегодня у Весов может значительно повыситься работоспособность, и вы вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Если вы последнее время были заняты поисками новой работы, то найдете приемлемый вариант. Те из вас, кто работают в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Дополнительные доходы могут получить работники гостиниц.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Деловым женщинам звезды советуют проконсультироваться со стилистом и внести коррективы в свой имидж. Это поможет вам добиваться больших успехов в бизнесе. Многие деловые контакты проще и эффективнее осуществлять в обстановке неформального дружеского общения. Успешно идут проектные работы.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться удачная ситуация для получения дополнительных доходов. Отношения с начальством могут стать более доверительными. День благоприятен для индивидуальной работы в тихой уединенной обстановке, типа надомного труда. Вы можете добиться успеха в любых делах, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Хорошо искать подработку.

Козерог

Сегодня Козерогам , имеющим свой бизнес, звезды советуют посетить научно-техническую выставку — это может дать вам идеи для перспективного развития. Сегодня вы с легкостью сможете усвоить ту информацию, которая раньше вас пугала своей сложностью. Удачный день для проведения деловых встреч, собраний акционеров, обсуждений сложных проблем в рамках «мозговых штурмов».

Водолей

Сегодня у Водолеев могут открыться новые возможности продвижения по карьерной лестнице. В финансах вы, вероятно, не будете испытывать нужды. Кредитно-финансовые организации могут пойти вам навстречу в выделении ссуды. Доходы вашей фирмы могут вырасти, в том числе благодаря привлечению инвестиций. Однако, не рекомендуется выяснять отношения с начальством.

Рыбы